替代项 - Bonusly
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款移动优先的劳动力管理应用程序，具有一套强大的工具，旨在帮助拥有无办公桌团队的组织改善沟通、留住员工并提高运营效率。 Connecteam 允许管理人员将业务流程置于自动驾驶状态并专注于业务增长，同时也让员工解放出来，提高工作效率、专业性和满意度。通过移动优先的自定义清单、表格和报告节省时间并提高工作效率；使用 GPS 时钟安排轮班并跟踪工作时间；简化员工沟通、提高专业技能、管理日常任务等等，一切尽在一个应用程序中。通过 Active Directory 单点登录 (SSO) 确保系统管理员安全、轻松地登录。
Keka
keka.com
招聘不仅仅是一步完成的事情，因为它涉及整个过程中的各个复杂阶段。找到合适的人才是构建成功商业环境的基石。因此，Keka 将为您提供出色的功能，例如多平台候选人搜寻、技术评估、记分卡等，这将帮助您通过 Keka 的申请人跟踪系统提供面向未来的招聘体验。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一个员工体验平台 (EXP)，它通过让员工能够表达自己的意见并帮助每个人感到被包容（无论他们在哪里工作）来简化沟通并提高参与度。该平台将员工沟通、参与、内联网和衡量功能统一到一个现代员工应用程序中，该应用程序可以捕捉组织的心跳并将其文化带入生活。 Workvivo 成立于 2017 年，取得了巨大的增长，并于 2023 年被 Zoom 收购。Workvivo 为世界各地各行业的公司提供员工体验，包括 Amazon、Motherson、White Castle、Bupa 和 Ryanair。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一个广泛的人力资源技术平台，可解决复杂的人力资源挑战，同时简化和自动化日常人力资源运营。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家现代组织的信赖，提供一整套产品，包括人力资源和薪资、出勤、绩效、申请人跟踪、参与度和 40 个其他模块。通过利用这些解决方案，任何规模的组织都可以自动化人力资源运营、运行无差错的工资单、按时支付工资、跟踪员工出勤、入职/离职员工、跟踪员工绩效、解析简历、发送录用通知书等等。...
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一个现代人工智能驱动的参与平台，可简化整个组织的认可、奖励、内部沟通和协作。这个单一、便捷的中心提供全面且多功能的参与解决方案，包括公告、人工智能工作场所助理、竞赛、调查等。 Assembly 提供广泛的奖励，例如礼品卡、定制赠品、文化奖励和慈善捐赠，培养员工感到受到重视、赞赏和联系的工作场所文化。强大的分析功能使管理者能够深入了解公司情绪，确保营造一个让员工感到被倾听和理解的环境。以有意义的方式认可您的团队将核心价值观与认可相结合，以鼓励团队每天拥抱。通过礼品卡、定制赠品、文化奖励和慈善捐赠等大量奖励来提高知名度。自动化里程碑和周年纪念日识别通过自动自定义喊话来庆祝每个队...
Motivosity
motivosity.com
Motivosity 是一款以人为本的认可和奖励软件，它可以团结您的公司，并通过感恩和社交联系吸引您的员工。我们通过社区和联系为团队打造引人入胜的体验，同时鼓励频繁的认可和奖励，并提供可行的员工见解。平均采用率为 96%，并与 Slack、Microsoft Teams、ADP、Workday 或任何 HRIS 建立集成。拥有员工喜欢使用的软件从未如此简单，同时也让您的工作变得更加轻松！
Workhuman
workhuman.com
Workhuman 是一家跨国公司，总部位于马萨诸塞州弗雷明汉和都柏林，提供基于云（软件即服务）的人力资本管理 (HCM) 软件解决方案。 其社会认可解决方案旨在让员工相互认可和奖励，以激励与公司价值观相匹配的绩效和行为。 Workman 的部分客户包括赛门铁克、Intuit、捷蓝航空、思科和洲际酒店集团。 2019 年 2 月，该公司更名为 Work human。
Pingboard
pingboard.com
Pingboard 是一个订阅软件平台，为员工与员工主要位于远程或分布在多个地点的公司提供解决方案。 Pingboard 的功能可帮助人力资源、运营、内部沟通和其他高级领导专业人员组成的部门传达与整个公司相关的信息。 Pingboard 还具有一些功能，可以帮助组织中的每个人了解谁是谁以及谁做什么，然后以有意义的方式与这些同事联系。
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • 战略规划 • OKR • KPI • 任务（包括看板） • 项目（包括甘特图） • 白板 • 报告 • 潜在客户 • 客户 • 参与 • 票证 • 表格和调查 • 360° 审核 • 奖励 • 出勤 • 休假• LMS • 通过执行策略并通过策略、OKR 和 KPI 有效实现关键指标，超越您的同行 - 通过单击按钮生成实时报告和 KPI 仪表板，在这个敏捷的商业世界中做出更快、更明智的决策 - 🙂通过奖励系统、每周签到、一对一和内部排名来吸引和激励您的员工和团队 - 通过易于应用和有效的项目（包括甘特图）全面了解您的项目）和任务（包括看板）管理；轻松生成项目发...
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink 是 CultureBoard 的一部分，是一款员工认可软件，可帮助公司建立更牢固的关系、认可成就并建立健康的工作场所文化。 KudosLink 受到 Canva、Tesla 或 Amazon 用户的信任，是人力资源经理和员工之间的强大联系，可提高组织各个层面的幸福感和参与度。凭借其以模因为动力的概念，只需点击几下，KudosLink 就可以成为一个令人愉快的欣赏平台，您可以帮助人们感受到更大的一致性和参与感并提高绩效。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum 具有多货币和多区域功能，有助于在全球范围内实现奖励、激励和支付计划的自动化。我们通过使用大规模工作流程的奖励积分系统，让营销和销售团队可以轻松地在整个客户生命周期中发送奖励、激励措施和电子礼物。我们与 CRM、调查工具和电子邮件工具集成，并提供 API 解决方案以直接与您的产品集成。数千家各种规模的企业，从初创企业到大型企业，都使用 Xoxoday 的商业货币来发送奖励、福利、激励和支付支出。超过 2000 名客户已在全球范围内发出超过 8000 万份奖励，使 Plum 成为品牌支付的支柱。
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace 有助于让工作每天变得更好。我们帮助组织改善员工体验、激发影响力并营造员工成功的磁性文化，从而吸引和留住顶尖人才。我们的一体化员工成功平台通过持续的洞察力和行动来推动敬业度和绩效。我们的敬业度套件可帮助组织制定整体倾听策略，以识别和解决员工体验中的差距。我们的绩效管理工具为团队成长、发展和调整提供资源，以取得最大成功。解决方案包括员工调查、行动规划、目标、反馈、绩效评估、认可、一对一、人才评估、继任计划以及全国知名的最佳工作场所竞赛。要了解更多信息，请访问 www.quantumworkplace.com。
Awardco
award.co
Awardco 通过价值驱动的认可和奖励提高生产力、减少支出并构建文化。通过 Awardco 与 Amazon Business 和德勤的独特合作关系，访问全球最大的奖励网络，并为您的员工奖励获得税务合规支持。在一个简单易用的平台上享受任何类型的美元兑美元识别计划。
Winningtemp
winningtemp.com
我们的团队成功平台通过倾听每一位员工的意见并为领导者提供相关的见解和行动来帮助您创建成功的团队和健康的组织，从而提供清晰、可衡量的结果。我们可以腾出时间，让您的领导者可以专注于真正重要的事情。我们的解决方案以科学为基础，以数据为动力，并由人工智能驱动，帮助全球各地的组织更轻松地提高敬业度，并降低压力水平和员工流动率。只需一眼，您即可了解整个组织的整体温度。这使您可以轻松发现员工喜欢或希望发展的领域，让您有机会在挑战升级之前发现挑战，并共同创造成功的结果。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly 是一款包含员工敬业度元素的绩效评估软件。它简单但灵活且强大，足以与各种规模的快速发展的公司合作。请求演示！
Compt
compt.io
Compt 是排名第一的津贴软件，可根据公司的需求完全定制，100% 符合 IRS 标准，并且能够支持全球团队。借助 Compt，您可以轻松提供现成的定制福利津贴，让您的员工满意，而无需承担管理员工福利或津贴计划通常需要的行政负担。从 25 个主要支出类别（例如健康与保健、学习与发展、膳食、手机）中进行选择，并邀请您的员工使用他们的资金，而我们的软件则负责管理其余的支出。 Compt 让您的员工定期更新其余额和使用信息，保持全面的税务合规性，并确保您的人力资源团队拥有一个易于使用的中央平台来管理福利，该平台包容且灵活地满足您企业的独特需求。除了额外津贴和即期奖金功能外，Compt 还提供费用管...
CorporateGift.com
corporategift.com
企业礼品是一个礼品平台，专为持续的程序性礼品而开发。购买、存储和设置所有内容一次，然后在几分钟内提高参与度。我们的解决方案围绕三大支柱组成：确保收件人满意度的各种产品、实现无缝过程控制的先进技术和自动化，以及随时准备提供最佳实践和支持以确保满足每个客户需求的专家团队。
Vantage Circle
vantagecircle.com
我们是一个屡获殊荣的员工敬业度和认可平台，通过人工智能驱动和基于 SaaS 的创新解决方案（即 Vantage Rewards、Vantage Pulse、Vantage Perks 和 Vantage Fit），帮助人力资源专业人员建立成功的工作文化。我们拥有来自全球 700 多个客户的超过 200 万员工的用户群。使用我们平台的员工可以：将奖励积分兑换为全球奖励目录中 1000 多个品牌的礼品卡、从亚马逊商店购买产品、预订体验或从 59 多个国家/地区的可用选项中购买商品。它还允许与 Teams 和 Slack 等工具无缝集成，使识别变得轻松。我们的平台还提供一系列福利，例如长期服务奖，包...
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco 通过社会认可和奖励将人们聚集在一起，创造了一个更加充满活力的工作场所。 HeyTaco 有趣且独特的善良货币（炸玉米饼）将有助于建立更牢固的联系、鼓舞士气并提高整体团队的幸福感。主要优点： - 促进积极沟通 - 建立友情 - 鼓励人们表达感激之情 - 培养欣赏文化 - 将公司价值观融入生活 - 提高员工士气 - 提高敬业度 - 帮助远程团队建立联系 新！通过 HeyTaco Giver 模式打造奉献文化
Nectar
nectarhr.com
Nectar 与 SHRM 合作，帮助世界各地的团队感到受到重视、相互联系和参与。每天通过 Nectar 提高参与度并庆祝个人胜利。我们的 360 度认可和奖励平台使每个人（同事之间以及经理和员工等）能够发送植根于核心价值观的有意义的认可。 Nectar 拥有最广泛的奖励目录，因此用户可以从公司品牌的赠品、亚马逊产品、礼品卡或自定义奖励类型中进行选择。与 Slack 和 Teams 等其他工具集成，使发送识别变得容易。我们为 MLB、SHRM、Redfin、Heineken 等顶级组织提供支持。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 为成长型企业提供人员和绩效管理工具。我们正在申请专利的技术将参与度和倦怠信号整合到一个 StayFactor™ 分数中。结合我们的组织网络分析图 (ONA)，您将拥有培养高绩效团队、发现内部协作模式、识别孤岛和瓶颈以及突出联系最紧密和联系最紧密的员工所需的一切。借助 Peoplelogic，您将获得做出有影响力的业务决策所需的所有数据和见解。
Snappy
snappy.com
Snappy 是一家屡获殊荣的一体化礼品公司，致力于传播欢乐、分享感激之情，并消除送礼过程中的猜测。 Snappy 成立于 2015 年，在 2021 年、202 年和 2023 年被评为 Inc. 在东北地区发展最快的公司之一。Snappy 是超过 43% 的财富 100 强公司以及数千名使用 Snappy 的个人值得信赖的礼品合作伙伴适合用作个人礼物。 Snappy 已向全球发送了超过 300 万份礼物。 Snappy 致力于通过感恩和礼物的力量联系人们并培养有意义的关系。我们的收件人挑选经验可确保送礼者在任何场合每次都能为每个人送上完美的礼物。 《财富》杂志对 Snappy 进行了专题报...
StarMeUp
starmeup.com
反馈是公司员工持续发展路线图的基石。收集员工报告、同事和主管的反馈，以确定并肩工作的优势和需要改进的领域，帮助他们提高工作效率。
Perkfix
perkfix.com
Perkfix 是一款 SAAS 工具，可让公司高效、大规模地提供和管理员工福利。
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether 可以轻松地将团队聚集在一起庆祝个人，无论您是坐在同一个办公室还是分布在全国各地。邀请您的团队在线签署团体卡、上传图片、添加表情包和 GIF，甚至筹款购买团体礼品卡或添加公司资助的礼品卡！
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre 是一个旨在建立人际关系的职场文化平台。我们的移动优先平台复制了自发和随意的互动，创造了更好的工作场所，为分散的员工提供了“虚拟饮水机”。 Bonfyre 为员工提供与生产力工具分开的数字空间，以创建一个包容性的社区，让员工有归属感，从而提高员工保留率。该平台支持文化接触点，例如团队建设、认可、调查、健康和安全举措、慈善事业、共同利益社区等。
Bucketlist
bucketlistrewards.com
我们的平台使员工和经理可以轻松地相互认可和奖励彼此的里程碑和成就。与任何其他表彰计划不同，Bucketlist 使公司能够按照员工想要的方式奖励员工，从而获得 97% 的产品满意度评分。借助“遗愿清单”，员工或经理可以轻松表彰和奖励那些在生活中体现核心价值观或表现出色的同事。
Woliba
woliba.io
在 Woliba，我们通过将健康、参与、认可和奖励无缝集成到一个适合移动设备的平台中，重新定义了工作场所。兼顾多个系统的日子已经一去不复返了——Woliba 整合了这一切。我们的一体化解决方案不仅简化了流程，而且超越了典型工作日的限制，带来了工作与生活平衡的整体方法。借助 Woliba，组织可以访问自动化通信、实时数据和分析，使他们能够创建一个超越平常的工作场所。我们的平台旨在培养一种连通、认可和成长的文化，确保每个团队成员都感到受到重视和参与。
GoProfiles
goprofiles.io
第一个适合任何地方员工的人工智能人才平台。 使用 GoProfiles 建立真正联系的文化。我们结合了员工名录和同行认可的最佳部分，构建了一个全新的人才平台。
Crewhu
crewhu.com
Crewhu 是唯一为 MSP 构建的结合了 CSAT、NPS、员工认可和游戏化的平台。跟踪对提高员工敬业度、客户满意度和达成更多交易最重要的指标！