替代项 - BlueOptima

Screenful

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Screenful 是获取可视化仪表板和自动化团队状态报告的最简单方法，可以让每个利益相关者了解项目状态的最新情况。 Screenful 与 Jira 或 Trello、GitLab 和 Asana 等最常见的任务管理工具集成，并根据您的项目和任务构建报告和见解。它是一个开箱即用的仪表板，用户只需进行最少的设置。借助 Screenful 仪表板，用户可以跟踪团队速度、任务/问题前置时间和周期时间、当前瓶颈等信息，并获得所有项目的高级视图。将其视为您最喜欢的任务管理工具的类固醇仪表板！