替代项 - Blobr
Zapier
zapier.com
Zapier 是一家全球远程公司，允许最终用户集成他们使用的 Web 应用程序。尽管 Zapier 总部位于加利福尼亚州桑尼维尔，但其在美国各地和其他 23 个国家/地区拥有 250 名员工。
IFTTT
ifttt.com
If This then That，也称为 IFTTT，是一种基于 Web 的免费软件服务，它创建简单的条件语句链（称为小程序）。 小程序由 Gmail、Facebook、Telegram、Instagram 或 Pinterest 等其他 Web 服务中发生的更改触发。例如，如果用户使用主题标签发推文或复制照片，则小程序可能会发送电子邮件消息。如果有人在照片中标记用户，Facebook 就会向用户的存档提供信息。除了基于 Web 的应用程序外，该服务还可以在 iOS 和 Android 上运行。 2015 年 2 月，IFTTT 将其原始应用程序更名为 IF，并发布了一套名为 Do 的新应...
Make
make.com
Make 让您只需点击几下即可设计、构建和自动化任何内容 - 从任务和工作流程到应用程序和系统。 以前称为 Integromat。
Postman Web
postman.com
Postman 使 API 开发变得简单。我们的平台提供的工具可简化 API 构建过程的每个步骤并简化协作，以便您可以更快地创建更好的 API。
Datadog
datadoghq.com
Datadog 是一项针对云规模应用程序的监控服务，通过基于 SaaS 的数据分析平台提供对服务器、数据库、工具和服务的监控。
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI 是一个 API 中心，可帮助开发人员找到并直接连接到世界顶级 API，并从一个中心位置管理自己的 API。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 允许员工按照自己想要的方式工作，而不是按照软件规定的方式工作。客户可以在需要时获得他们需要的东西。
Apigee
google.com
Apigee 是 Google Cloud 的一部分，可帮助领先公司设计、保护和扩展应用程序编程接口 (API)。免费试用 Apigee。
Stoplight
stoplight.io
使用 Stoplight，您可以比其他 API 工具更快地创建 OpenAPI 描述、文档、模拟服务器，而无需在一个集中式平台上具备专业知识。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是新一代无代码平台，用于自动化业务流程并通过代码生成为网络和移动设备构建本机应用程序。
Aspose
aspose.app
跨平台文件格式应用程序。 PDF、Word、Excel、PowerPoint、Visio、Project、OneNote、OpenOffice、CAD、3D 格式的在线文件处理。
Mockaroo
mockaroo.com
免费的测试数据生成器和 API 模拟工具 - Mockaroo 可让您创建自定义 CSV、JSON、SQL 和 Excel 数据集来测试和演示您的软件。
CodeCanyon
codecanyon.net
每个网站构建都有数千个代码、脚本和插件。 从电子商务插件、移动应用程序模板、PHP、Bootstrap 等中进行选择，满足任何预算，由世界上最好的开发人员构建。
ReadMe
readme.com
开发者中心可满足您所在用户的需求。 ReadMe 将您的 API 文档转变为交互式中心，帮助开发人员取得成功。
SwaggerHub
swaggerhub.com
加入成千上万使用 SwaggerHub 的开发人员来构建和设计出色的 API。立即注册或登录。
Tray.io
tray.io
Tray.io 是最先进的集成平台，用于连接您日常使用的工具。使用我们的可视化工作流程编辑器轻松简化流程。通过点击或代码进行构建。
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic 是一家商业软件公司，提供集成平台即服务 (iPaaS) 工具，用于连接云数据源、SaaS 应用程序和本地业务软件应用程序。 SnapLogic 成立于 2006 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥。SnapLogic 由 Informatica Gaurav Dhillon 前首席执行官兼联合创始人领导，并获得了 Andreessen Horowitz、Ignition Partners、Floodgate Fund、Brian McClendon 和 Naval Ravikant 的风险投资。截至 2017 年，该公司已筹集 1.363 亿美元。 2015 年 12 月 1...
Workato
workato.com
Workato 是 Gartner MQ 的领导者，它不仅仅是一个 iPaaS。它是一个可供业务和 IT 部门使用的智能自动化平台。它支持数千个企业和工作流程用例，因此您可以自动化一切。
Archbee
archbee.com
创建令人惊叹的文档所需的一切。 立即帮助您的用户开始使用您的产品。快速构建产品文档、开发人员指南和 API 参考 — 无需遇到工程难题。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一个客户沟通平台，帮助企业通过 WhatsApp 和其他社交消息渠道向客户销售产品并为其提供支持。功能亮点： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - WhatsApp 聊天机器人 - WhatsApp 广播和批量消息传递 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（Shopify、HubSpot、2000 多个带有 Zapier 的应用程序等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序Android Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，...
Backendless
backendless.com
可视化应用程序开发平台，使应用程序构建直观且易于管理，无需任何代码。
elastic.io
elastic.io
基于微服务的混合集成平台，用于跨不同的基于云和本地应用程序、平台和数据库的实时数据同步。
Diffbot
diffbot.com
无需网页抓取的网页数据。通过 Diffbot 查询网络上万亿条连接的内容或按需提取它们。
APILayer
apilayer.com
无忧 API 市场 增强应用程序的功能，而无需担心可扩展性和稳定性。
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人员数据实验室，我们正在构建最大、最准确的人员数据真实来源。我们提供超过 15 亿个人的简历、联系方式、社交和人口统计信息数据集，并按您需要的规模提供给您。注册免费 API 密钥并开始免费丰富个人资料，无需信用卡。
Zuplo
zuplo.com
更快地交付高质量 API：Zuplo 的 API 网关可帮助小型和大型团队将 API 快速、安全地投入生产，并提供改变游戏规则的开发人员体验。
Pusher
pusher.com
为移动和网络提供实时体验。 灵活、可扩展且易于使用的双向托管 API。我们创建并维护复杂的消息传递基础设施，以便您可以快速构建用户所需的实时功能。
Blockspring
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使用新的 Blockspring 应用程序进行销售和招聘，快速构建和丰富潜在客户列表。
Kong
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Kong 是一家提供 API 和微服务管理的云连接公司。我们的平台将 API 网关、Ingress 和 Service Mesh 统一到一个开发人员解决方案中。
Presto API
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PrestoAPI 是唯一用于生成 REST API 的无代码、基于云的工具之一。它可以让开发人员立即从任何数据源生成 RESTful API，从而消除现代移动、Web 和物联网应用程序的后端开发。