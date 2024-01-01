替代项 - Blackсatсard

Bento for Business

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Bento 是一个面向中小型企业的基于卡的支出管理平台，提供运营控制、可见性和业务支出洞察。 Bento 的金融运营平台使企业能够向人员和系统发放物理和虚拟支付凭证，而不会引入风险，同时为公司提供对其 B2B 费用和公司支出前所未有的控制和可见性。开放 API 和白标合作伙伴关系将这些控制和管理优势扩展到自动化支付，远远超出了单纯的支出。我们的使命是为企业提供强大的金融运营平台，使他们能够进一步实现愿景、赋予员工权力并为客户创造价值。