替代项 - BlackMesh
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. 是一家美国公司，总部位于旧金山，提供用于网站构建和托管的软件即服务。他们的在线可视化编辑器平台允许用户设计、构建和启动网站。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Bubble
bubble.io
Bubble 是一种可视化编程语言和应用程序平台即服务，由 Bubble Group 开发，使非技术人员无需键入代码即可构建 Web 应用程序。相反，用户通过将元素拖放到画布上并定义工作流程来控制逻辑来绘制界面。 Bubble 的愿景是让手工编码在很大程度上变得过时。虽然它是可视化的，但它确实需要一些学习，并且可以用来创建比面向模板的 Web 应用程序构建器（例如 Wix）更高级的功能。它在学校中用于教育目的，并被其他组织用于商业目的。Bubble 提供 API 集成、模板和插件。该平台随后还在 Bubble 生态系统内构建的模板、插件和服务中引入了新的利基提供商。
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位于旧金山的云计算公司，为 Web 应用程序和静态网站提供托管和无服务器后端服务。 其功能包括跨 Netlify Edge、该公司的全球应用程序交付网络基础设施、无服务器表单处理、对 AWS Lambda 函数的支持以及与 Let's Encrypt 的完全集成，从 Git 进行持续部署。它提供免费和付费计划。Netlify 客户包括 Google、Facebook、Verizon、NBC、三星、耐克、思科、Atlassian、LiveChat、联合利华、TriNet、Loblaw、Wieden+Kennedy、HashiCorp、Vue.js、Citrix、Pelot...
Vercel
vercel.com
部署具有最佳前端开发人员体验和最高最终用户性能的 Web 项目。
Plesk
plesk.com
Plesk 是您在云中构建、保护和运行网站和应用程序所需的唯一网络托管控制面板！获取 Plesk 托管平台！
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Contentful
contentful.com
利用现代内容平台更快地启动。 这是管理内容最简单、最快的方法：集成您的工具。跨渠道发布。使用我们行业领先的应用程序框架解锁您的团队。
Cloudways
cloudways.com
专为非凡体验而打造。托管云托管平台。专注于您的业务并避免所有网络托管麻烦。我们的托管托管保证了无与伦比的性能、可靠性和选择，以及作为您的扩展团队的 24/7 支持，使 Cloudways 成为不断发展的代理机构和电子商务企业的最终选择。
Pantheon
pantheon.io
Pantheon 是一个 WebOps 平台，团队可以在其中构建、托管和管理他们的网站。 Pantheon 提供您的企业在数字速度和敏捷性方面所需的一切。
Sanity.io
sanity.io
Sanity 是一个统一的内容平台，可让您的团队实时协作，跨渠道构建引人入胜的数字体验。
Contentstack
contentstack.com
您想要的数字体验无处不在 借助唯一由排名第一的无头 CMS 提供支持的全自动可组合 DXP，将您的业务拓展到更多地方
Storyblok
storyblok.com
Storyblok 是无头内容管理系统，使 100,000 多名开发人员和内容团队能够在任何数字渠道上创造更好的内容体验。
Flywheel
getflywheel.com
一体化 WordPress 代理托管平台。 在一处管理客户的 WordPress 网站，赚取经常性收入，并持续取悦他们。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Acquia
acquia.com
Acquia 是一家软件即服务公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同创立，为开源 Web 内容管理平台 Drupal 提供企业产品、服务和技术支持。
GridPane
gridpane.com
用于构建您自己的世界级 WordPress 托管和护理计划服务的第一平台。免费开始！ 我们帮助严肃的 WordPress 机构和开发人员一劳永逸地解决他们的托管问题。
Agility CMS
agilitycms.com
连接的内容 使用 Headless CMS+ 和白手套服务解锁您内容的声音。
20i
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在超快、高性能的经销商托管、WordPress 托管和托管云托管上部署您的所有网站/应用程序。 24x7 专家支持。
Ycode
ycode.com
为设计师和机构提供的视觉开发平台。 将想法转化为动态和数据库驱动的网站。直观地构建和设计美观、响应灵敏的 Web 项目，而不会影响您的愿景。
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh 是敏捷团队的端到端 Web 平台。构建、发展和扩展您的网站群——基础设施管理投资为零。获得托管、CI/CD、自动更新、全球 24x7 支持。以及更多。
Edgio
edg.io
亚秒级动态网站的基础设施。开发、部署、预览、实验、监控和运行您的前端 - 1 分钟内免费部署。 以前的 Layer0
LoadFocus
loadfocus.com
用于负载测试和性能测试网站和 API 的一体化云测试工具。测试您的网站或应用程序可能很困难、耗时，并且无法为产品、开发和开发运营团队提供必要的见解。使用 LoadFocus 作为新的独立云测试基础架构或集成到您的 CI/CD 工作流程中。
Webscale
webscale.com
概述 Webscale 是现代商业的云平台，为全球品牌提供安全性、可扩展性、性能和自动化。 Webscale SaaS 平台利用自动化和 DevOps 协议来简化多云环境中基础设施的部署、管理和维护，包括 Amazon Web Services、Google Cloud Platform 和 Microsoft Azure。 Webscale 为十二个国家和八家财富 1000 强企业的数千个 B2C、B2B 和 B2E 电子商务店面提供支持，并在加利福尼亚州圣克拉拉、科罗拉多州博尔德、德克萨斯州圣安东尼奥、印度班加罗尔和英国伦敦设有办事处。
21YunBox
21cloudbox.com
21YunBox被称为“中国的Netlify和Heroku”。 21YunBox使来自世界各地的团队能够将他们最好的作品合法地交付到中国。 21YunBox Edge 确保您的网站在中国拥有极快的速度。全世界的开发者都喜欢 21YunBox，因为我们使他们能够在中国使用他们喜爱和信任的工具。例如，流行的无头 CMS（如 Sanity、Contentful、DatoCMS、DatoCMS、WordPress 和 Shopify）在中国无法使用。但有了 21YunBox，他们就能做到。与西方的 Netlify 和 Vercel 一样，21YunBox 为您提供在中国部署和托管 Jamstack 站...
Jahia
jahia.com
Jahia 是 CMS 和 DXP 领导者，帮助世界各地的组织创建现代网站和门户。 Jahia 在多站点和多语言环境中蓬勃发展。内容管理应该更简单，客户数据应该有助于构建强大的个性化和 AB 测试。 Jahia 具有 400 多个无代码集成，非常适合您的堆栈。
amazee.io
amazee.io
amazee.io 为工程团队提供应用程序交付和托管平台，以更有效地部署应用程序。以开发人员为中心的开源平台简化了开发人员的生活和工作，最大限度地减少了管理基础设施或运营的压力。 amazee.io 支持组织加速云和容器的采用，并为开发团队提供易于管理的 Kubernetes。 amazee.io 在世界任何地方运行，并提供 24/7/365 的专门支持。
Siteglide
siteglide.com
Siteglide 是一个数字体验平台 (DXP)，可帮助数字机构构建和管理用户至上的体验，例如在线课程、市场、会员网站和客户门户。
Kontent.ai
kontent.ai
Kontent 是一款无头 CMS，为营销人员提供易于使用的内容管理工具，同时使开发人员能够专注于构建在线体验。