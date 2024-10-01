替代项 - Bizzabo
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Whova
whova.com
Whova 是一款一体化活动管理解决方案，可让活动变得现代时尚、有效吸引参与者并帮助活动组织者节省管理活动后勤的时间。 Whova 的平台由屡获殊荣的活动应用程序、高效的在线注册、强大的活动营销和省时的活动管理工具组成。 Whova 连续 5 年荣获赛事技术奖。 Whova 的客户包括美国运通、美国银行、普华永道、微软、希尔顿、乐高、宜家、欧莱雅、美国营销协会、哈佛大学、美国宇航局以及来自 100 多个国家的无数其他组织。 Whova 已为超过 50,000 场现场会议和虚拟/混合会议提供支持，包括协会活动、教育活动、政府活动、企业活动、贸易展览、博览会和社区聚会。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是世界上第一个活动体验云 (EXC)，旨在帮助人们从任何地方聚集在一起。超过 6,500 家企业使用 Airmeet 通过沉浸式体验和有意义的联系来提升品牌和收入。 Airmeet 支持所有活动形式，包括会议、网络研讨会、聚会、研讨会、市政厅、招聘会、博览会等。 ComCast、福布斯、沃尔沃、SAP、HackerRank、多伦多大学等品牌每月在全球各地的 Airmeet 上举办数千场活动。以下是我们的一些客户对我们的评价：“通过 Airmeet，我们能够创造和举办客户喜爱的引人入胜且令人惊叹的活动体验。因此，我们的活动出席率是行业平均水平的近 2 倍，这有助于销售转化率提高 ...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是网络上最大的活动门票搜索引擎。发现您喜爱的活动、搜索所有票务网站、查看座位位置并获取最优惠的门票。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage 是一款一体化活动管理软件，可从始至终规划和运行现场、虚拟和混合活动体验，从而提高效率和影响力。从设计活动网站、销售门票和营销活动，到与与会者沟通、演示会议和分析活动表现，Zoho Backstage 拥有您发展活动并加速其成功所需的一切。从活动网站、销售门票和营销活动，到与与会者沟通、演示会议和分析活动表现，Zoho Backstage 拥有您发展活动并加速其成功所需的一切。
BlipCut
blipcut.com
在 Discord 上完全免费创建生成式 AI 视频！使用 Sora OpenAI 等最先进的 AI 视频生成器，将您的文本无缝转换为引人入胜的视频，重新定义您的叙述并增强视觉体验。
Greenvelope
greenvelope.com
轻松创建并通过电子邮件发送精美的商务邀请和公告，以及高级宾客名单管理、RSVP 跟踪、票务、捐款收集等。通过将时尚、优雅的设计与现代的数字交付和完整的活动管理工具相结合，规划活动并连接您的网络从未如此简单。从我们的独家模板中进行选择，根据您的公司品牌进行定制，或上传您自己的设计，并从我们完全集成的活动管理、跟踪和票务功能中受益：选择权在您手中，我们的团队将帮助您轻松实现这一目标。
BrightTALK
brighttalk.com
我们相信，真实的联系是开展业务的核心。因此，我们重新构想了如何通过网络研讨会和视频进行内容营销。从现场视频 1:1 脱口秀或网络摄像头小组讨论到屏幕共享演示、视频故事和经典网络研讨会，我们都能满足您的需求。营销人员可以在增加注册量和浏览量的同时获得时间。可靠的平台使演示者更具启发性和动力。受众无障碍地参与您的故事和品牌 激活您自己的受众以及超过 2900 万符合 GDPR 的会员，他们参加超过 100,000 场免费讲座和在线峰会来进行购买研究。通过在 BrightTALK 上建立您的影响力，您将产生互补的、有机的专业人士线索，向专家学习并发现供应商。我们还可以选择更有针对性的潜在客户开发，以...
ON24
on24.com
ON24 的使命是帮助企业将其上市策略带入人工智能时代，并推动具有成本效益的收入增长。通过其领先的智能参与平台，ON24 使客户能够将一流的体验与个性化和内容相结合，大规模捕捉互联洞察并采取行动。
Ticket Tailor
tickettailor.com
在 Ticket Tailor，我们的使命是让门票销售变得简单且经济实惠，从而为各种活动创作者提供支持。我们灵活且公平的定价有助于进一步节省活动预算。一流的客户服务意味着无论白天还是晚上，我们都随时提供支持。我们为能够以客户至上的心态构建一个简单的平台而感到自豪。用户可以选择即用即付或预先购买积分以节省费用。我们还为慈善机构、共益企业和 PTA 提供 20% 的折扣。如果一项活动是免费的，那么我们也是免费的。一旦票房启动并运行，活动就可以完全定制，我们提供大量的功能。对于初学者来说，考虑一下座位表、与流行工具的集成以及免费的登机应用程序。我们的团队虽小但很强大，以反馈为动力，注重简单性。我们每...
Eventify
eventify.io
Eventify 是一款基于云的活动管理工具，可帮助企业管理虚拟会议，并为其与会者创建自定义体验。无论您要举办什么类型的会议或活动（无论大小），我们都有工具帮助您实现这一目标。我们提供了广泛的功能列表，只需几分钟即可轻松设置！在一个地方构建您的活动并管理所有活动。无需担心从头到尾规划、推广或管理您的活动。我们有一个解决方案，可以让您有更多时间专注于活动中最重要的部分 - 例如为您的与会者创造良好的体验。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一体化营销自动化平台！易于使用但功能强大得令人难以置信。在我们的平台中，您将找到营销自动化工具 电子邮件营销 活动管理 调查和评估 登陆页面 移动应用程序 移动营销
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk 是一个针对在线企业的创新群聊平台。它使在线出版商能够建立一个社区，并通过在他们的网站、Facebook 页面和移动网站上进行相同的对话，在他们的场地上进行流畅的互动。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
Townscript
townscript.com
想在印度找点事做吗？发现最好的事件和活动。探索并购买印度的娱乐、教育与学习、科技、商业与网络、体育与健身、旅行与冒险、社会事业、其他以及更多活动的门票
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是数字协作和参与的下一代发展——一个完全可定制的 3D 环境，专为您的所有虚拟需求而构建。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 视频会议地狱。它是一种身临其境的数字体验，可增强联系、协作和沟通能力。远程并不一定意味着远离——创造一个人们愿意参与的世界。 Breakroom 领先的 Metaverse 平台充满了强大的特性和功能，使不可能成为可能。它使您可以轻松地立即创建和定制您自己的品牌虚拟世界，适合所有类型的受众参与。从数字工作空间、会议和虚拟教室到电影节、新书发布会和社交活动，Breakroom 可以让您灵活地完成这一切。您甚至可以在几分钟内建立一个链接到内置市场的电子商...
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 提供免费、易于使用、可靠的在线活动票务平台和一流的客户服务，使您能够放心地在线销售门票。与其他报价提供商不同，我们没有合同、隐藏费用或复杂的访问级别。通过单一、易于理解、诚实的预订费用结构，全面访问我们的完整系统。 TicketSource 与其他公司的区别在于我们致力于提供一流的客户支持。我们很友好并且乐于助人，当您与我们交谈时，您不会发现我们在照本宣科。无论您是精通技术还是技术恐惧者，我们都会以个人身份与您交谈，因为我们也是个人。
Evite
evite.com
Evite 让人们轻松聚集在一起！通过电子邮件或短信发送带有免费 RSVP 跟踪和卡片的在线邀请。还可获得精美的礼物和派对创意！
Swapcard
swapcard.com
Swapcard 成立于 2013 年，是一个由人工智能驱动的一体化活动和配对平台，可举办有影响力的现场、虚拟和混合活动。 AI 用于促进 B2B 匹配，根据用户的个人资料、兴趣和自定义活动旅程将用户与最相关的人联系起来。通过实时参展商仪表板来跟踪投资回报率、实时活动计划、观众参与功能和视频通话选项，Swapcard 为所有类型的活动提供了宝贵的用户体验。 Swapcard 最近在软件和技术奖中荣获 2020 年最佳虚拟和混合活动参与和连接平台奖。要了解更多信息，请访问 swapcard.com。
Liveform
livestorm.co
Livestorm 是第一个从头到尾管理会议、网络研讨会和虚拟活动的视频参与平台。借助 Livestorm，打破传统视频会议孤岛，并为您的会议和活动使用端到端视频参与平台。访问电子邮件模板和序列、可自定义的注册页面、电子邮件发送跟踪、网站小部件、内置社交共享等等。忘记互动很少的无聊会议和活动。借助 Livestorm，您可以从一系列功能中进行选择来吸引参与者：发起投票、回答问题、发送表情符号、共享文件等等。最后，借助 Livestorm 的集成仪表板来跟踪注册、出勤和参与者参与度，从而做出数据驱动的决策。将 Livestorm 与 Salesforce 或 HubSpot CRM 集成，以利用...
Virbela
virbela.com
Virbela 为远程工作、学习和活动构建引人入胜的虚拟世界。 Virbela 由行为心理学家团队于 2012 年创立，其使命是帮助组织和人们在远程优先的未来中蓬勃发展。凭借具有深度社交和协作功能的沉浸式 3D 空间，Virbela 将在线业务和面对面体验带入生活，同时使远程团队能够更加紧密地联系和提高工作效率。 Virbela 归 eXp World Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：EXPI）所有。要参观我们的虚拟办公室、教室、活动空间等，请访问 Virbela.com 并在 Twitter 和 LinkedIn 上关注我们。
Brella
brella.io
Brella 是领先的现场活动、混合活动和虚拟活动平台。世界领先的会议和展览信赖 Brella 为其活动提供相关内容、优质网络和创新创收机会。 Brella 细致的分析报告涵盖热门话题、买家意向、内容消费、网络和参与度，使活动组织者能够持续、轻松地向参展商、赞助商和合作伙伴提供可衡量的曝光度和透明的投资回报 (ROI)。我们的使命是让与会者齐聚一堂，参加难忘、相关且引人入胜的会议，作为这一使命的一部分，Brella 促进了数百万现场、虚拟和混合活动参与者之间的联系。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop 是一个真正的端到端现场、虚拟和混合活动管理和参与平台。 PheedLoop 支持一切，从本地流媒体、虚拟展厅、徽章打印、注册、同步演讲者/参展商门户和即时移动应用程序，到现场签到、平面图、自动调查、本地视频网络和参展商/赞助商货币化系统。 PheedLoop 是终极简化的活动管理系统，可供各种类型和规模的活动使用，最多可容纳数万名参与者。 PheedLoop 主要为企业、协会、学术和政府客户提供服务，包括 Shopify、IBM 和加拿大政府。