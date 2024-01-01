Bitpapa 是一家 P2P 交易所，主要在独联体国家提供加密货币交易交易：俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和哈萨克斯坦。 Bitpapa 服务的主要优势之一是能够在 P2P 交易所购买 XMR，因为大多数 P2P 平台并未列出这种匿名加密货币。它具有简单而简约的界面，并包括一个审查系统，允许用户仅选择值得信赖的交易对手。 Bitpapa 的显着特点是 Telegram 机器人的存在，它提供了全方位的基本功能。 该平台向广告商收取高额费用，这反映在汇率中。这使得接受者进行交易不太有利，但他们获得了高质量的服务。

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