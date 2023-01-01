替代项 - BirdEye
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一个对话关系平台 (CRP)，可帮助企业通过基于信使的个性化体验建立更好的客户关系。 Intercom 总部位于旧金山，在芝加哥、都柏林、悉尼和伦敦设有办事处。 截至2017年2月，Intercom每月活跃用户数为10万。截至 2020 年 7 月，Intercom 拥有 30,000 多名付费客户，包括 Facebook、亚马逊和 Lyft。
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
Spike
spikenow.com
Spike 强大的收件箱包括会话电子邮件、任务、注释、协作文档、文件存储和日历，所有这些都在一个提要中。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat 是一款现代实时聊天软件，专为希望与客户对话的团队打造 ✓ Freshworks 出品的 Freshchat 实时聊天软件。
Smartsupp
smartsupp.com
没有实时聊天的网站就像没有销售助理的商店。与访客开始对话，将他们变成满意的客户。
ManyChat
manychat.com
重塑您与客户的联系方式。 ManyChat 允许您 24/7 与客户互动 - 立即利用营销自动化的力量！
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Drift
drift.com
漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise 是一款易于使用的共享收件箱和电子邮件协作软件，供团队管理团队电子邮件帐户，如 help@、sales@ 等。立即为您的团队获取共享收件箱！
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel 是为 Facebook 创建人工智能聊天机器人的领先机器人平台。了解如何快速轻松地创建 Facebook Messenger 机器人 - 无需编码。
Botpress
botpress.com
构建 ChatGPT 聊天机器人，速度快得惊人🚀。 第一个由 OpenAI 提供支持的下一代聊天机器人构建器。 为您的项目或业务构建类似 ChatGPT 的机器人来完成工作。 🎯
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一个无代码工作区，可释放 WhatsApp 的强大功能，通过共享收件箱、WhatsApp 无代码聊天机器人、WhatsApp 广播等扩展您的业务
Landbot
landbot.io
最强大的无代码聊天机器人构建器 增加您的收入、降低运营成本并取悦您的客户。
Omnichat
omnichat.ai
通过全渠道消息传递自动化电子商务营销。 通过具有实时聊天、聊天机器人和营销自动化功能的全渠道消息传递 CRM，实现更快增长并推动更多销售。
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
Userlike
userlike.com
将即时聊天变成长期客户。 实时聊天软件可让您与客户保持密切联系。在您的网站上开始对话，通过消息应用程序保持联系。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
Text Request
textrequest.com
激发客户参与度 该商务消息传递平台可让您直接在计算机上使用办公室电话号码发送短信，这样您就可以真正得到回复。
Haptik
haptik.ai
Haptik 通过跨 20 个渠道和 100 多种语言的人工智能驱动的个性化对话体验，帮助品牌获取、转化、吸引和取悦用户。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 联络中心平台使您的企业能够在整个客户旅程中提供卓越的服务。立即探索出色的 CX。
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多种语言和 35 多种渠道自动与客户和员工互动，以更低的成本提供可行的成果。
LivePerson
liveperson.com
对话式人工智能绝不是人造的。 与您的客户建立有意义的个性化联系，同时为您的业务带来真正的成果。
Jebbit
jebbit.com
利用可转化的移动体验，将移动流量转化为可操作的数据。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi provides a mobile-first conversational sales & marketing platform for B2C enterprises. Our solution creates an opportunity for Sales & Marketing professionals to increase sales conversion, improve live engagement and provide a differentiating online customer experience. Whisbi combines all co...
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot is a Messenger Chatbot and Instagram DM Automation Tool. It is one of the best chatbot automation tools available in the market. It has some additional features which are unique to SocialNowa and are not provided by many of its Competitors. Like Unlimited Contact/Subscribers List,...
Dashly
dashly.io
Dashly is a conversational marketing platform. It helps over 700 SaaS and EdTech companies grow conversions and revenue by turning each interaction with clients into a person-to-person conversation. Put it on another level with call scheduling and video calls. With proactive messaging, a chatbot, an...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai is the world's leading AI sales outreach automation and B2C data prospecting platform. Key Features include: Identify your anonymous website visitors by email, templated sales outreach automation tools, integrations with thousands of business productivity tools, hundreds of million of c...
Chekkit
chekkit.io
Chekkit 的评论管理为您的企业带来数百条新的真实评论，Messenger 管理您在网络上的消息传递，而 Webchat 则为您的收件箱注入新的潜在客户。我们为现代本地企业打造工具。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一个转换平台，可将您的被动网站流量转化为主动潜在客户和切实的业务成果。由于 83% 的购买决策发生在网上，因此网站转化的机会从未如此之高。但大多数网站访问者都是被动的，并没有准备好购买。平均而言，98% 的网站访问者没有发生转化就离开了。如此低的转化率可能会影响性能。因此，我们的使命是协调并授权营销和销售团队更好地进行转型，并共同创造新的商业效率。我们通过以下方式做到这一点： - 吸引现场机器人来推动转化旅程 - 强大的个性化以改善用户体验 - 公司识别以识别潜在客户 - 用户旅程映射以绘制您的销售周期， - 分析以了解您的用户 - 人工智能自动回答用户问题您的网站内容 - 销...
Regal.io
regal.io
Regal.io 是一款外拨电话和短信销售解决方案，旨在推动更多对话，以便 B2C 品牌能够更快地实现其增长目标。包括 SoFi、Ro、Angi、The Farmer's Dog、Fidelity Life、Career Karma 和 AAA 在内的 100 多个领先品牌使用 Regal.io 通过事件驱动的电话和短信主动与客户实时互动，从而实现更高的转化率和更多收入。
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai 通过人工智能支持的短信对话转换潜在客户。自动短信可保持潜在客户的参与并提高转化率。
Exceed.ai
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通过对话式 AI 提高潜在客户转化率。自动化收入交互、大规模参与并通过电子邮件、聊天、短信进行交互。
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重塑您的公司创建、管理渠道并将其转化为收入的方式。我们的 ABM 软件揭示收入洞察，从而形成高质量的渠道，消除猜测并为您的收入团队提供所需的数据和可见性。
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Conversica 是为收入团队提供对话式 AI 的领先提供商。使用收入数字助理在整个生命周期中释放收入。
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