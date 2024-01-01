BirdDog Software
未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop。
使用 WebCatalog Desktop 上“BirdDog Software”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
BirdDog Software 是领先的基于网络的集成软件套件，包括订单履行、CRM 和电子商务软件。 BirdDog Enterprise 也是业界最好的软件即服务 (SaaS) 业务软件，通过单一、集成且功能强大的业务管理软件解决方案为您的整个公司提供支持。 BirdDog Enterprise 的独特之处在于它构建在单一平台上，因此销售、支持、运输和计费在每次交互中都使用相同的信息。 Enterprise 为您提供重要的实时商业智能，以便您可以更快地做出更好的决策。
网站： birddogsw.com
免责声明：WebCatalog 与“BirdDog Software”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。