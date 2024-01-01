BirdDog Software

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BirdDog Software 是领先的基于网络的集成软件套件，包括订单履行、CRM 和电子商务软件。 BirdDog Enterprise 也是业界最好的软件即服务 (SaaS) 业务软件，通过单一、集成且功能强大的业务管理软件解决方案为您的整个公司提供支持。 BirdDog Enterprise 的独特之处在于它构建在单一平台上，因此销售、支持、运输和计费在每次交互中都使用相同的信息。 Enterprise 为您提供重要的实时商业智能，以便您可以更快地做出更好的决策。
目录:
Business
企业资源计划系统

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