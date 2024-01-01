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Bilflo 了解集成解决方案而不是端到端解决方案的需求。 Bilflo 采用开放式 API 设计，可集成到您当前的业务生态系统中，将前台（ATS、CRM）与后台流程（时间管理、薪资、会计）连接起来，从而无需在多个位置手动输入数据。您最好的工具和流程可以无缝协作。 Bilflo 整合并跟踪销售和招聘活动，整合各个系统的时间和费率，并统一销售和毛利润数据。将所有这些数据集中在一处，您就可以准确了解承包商、销售团队成员和组织的健康状况。 Bilflo 增强您的 ATS 系统 - 实时、定制的报告和分析 - 有限的后台管理集成合作伙伴 - 导入批量计时 - 添加自定义工资单项目 Bilflo 有助于以下工作： - 每周处理工资单（比较多个考勤卡、跟踪费用） ) - 确保临时工工资的准确性 - 通过详细的考勤卡及时、正确地向客户开具发票 - 具有实时数据点的实用商业智能，集成在所有系统工具中。 - 扩展后台资源以提高生产力
目录:
Business
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