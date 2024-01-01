BigSpeak AI

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BigSpeak 是一款功能丰富的文本转语音和语音转文本软件，可在线访问。 BigSpeak 的主要功能包括将书面文本转换为各种语言的高质量、逼真的音频。 它使用先进的机器学习算法来生成合成语音，并支持多种语言的翻译，以帮助克服语言障碍。 “语音转文本”功能还使用户能够将口语转换为书面文本，从而方便根据音频输入创建转录。 此外，BigSpeak 还提供“语音克隆”功能，允许用户创建模仿特定声音或语音模式的语音，以实现独特的音频输出。 还实现了额外的“文本到视频”功能，可以根据用户的文本输入制作人工智能生成的视频。 BigSpeak 确保高水平的数据安全性，所有处理的数据都经过加密并安全地存储在云中。 增强的编辑选项使用户能够通过编辑现有结果而不是重新启动流程来节省时间和精力。进度跟踪器用于监控和审查工作历史记录。 BigSpeak 的服务可用于广泛的应用，包括创建有声读物、为不同场景生成声音等等。

网站： bigspeak.ai

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