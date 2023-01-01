替代项 - Bidhive
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS软件的美国软件公司。该平台提供销售流程软件。 PandaDoc 总部位于加利福尼亚州旧金山，主要办事处位于白俄罗斯明斯克和佛罗里达州圣彼得堡。文档自动化软件即服务，具有内置电子签名、工作流程管理、文档生成器和 CPQ 功能。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
适合自由职业者和小型企业的最佳客户管理工具。更智能的发票、提案、时间跟踪、付款和合同 前身为 AND.CO。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
Dropbox DocSend
docsend.com
免费试用我们的安全文档共享平台。立即知道文档何时打开以及阅读了哪些页面。
Accelo
accelo.com
简化项目、保留、销售和服务管理。获得整个客户数据库的可见性，改进流程并花更多时间在您的专业知识上。
Better Proposals
betterproposals.io
通过 Better Proposals，发送专业的商业提案只需一半的时间。通过深度分析和数字签名达成更多交易。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 软件，帮助您改进销售提案流程。安排演示以立即减少您的 RFP 响应时间。
Canopy
canopytax.com
Canopy 是一款基于云的会计实践管理软件，包括 CRM、文档管理、客户门户应用程序、工作流程、付款、时间和计费。
Qwilr
qwilr.com
密封每笔交易。通过基于网络的提案脱颖而出并提供世界一流的买家体验，赢得更多。
Quotient
quotientapp.com
成千上万的企业选择 Quotient 为其客户提供五星级报价。商数可以组织您的销售流程，让您看起来不错。
Nusii
nusii.com
停止与 Word、InDesign 和 PDF 作斗争。 Nusii 让您每次都能在更短的时间内创建精美的提案。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，为销售软件和其他在线数字产品的公司提供全方位服务的电子商务平台。
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市场领先的智能重新定价解决方案，适用于亚马逊和 eBay 卖家，可提高销售额和利润率。
Paddle
paddle.com
帮助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球转化率、减少客户流失、保持合规性并快速扩大规模。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是面向电子商务、B2B 和 SaaS 公司的在线支付解决方案，专门为在线业务提供全球支付处理和支付网关解决方案。
Loopio
loopio.com
改变您的提案响应流程——并释放您的成长。了解为什么 800 多家公司使用 Loopio 来回答 RFP、DDQ 和安全调查问卷。
Quoter
quoter.com
IT 销售报价软件将永远不一样。 Quoter 是一个报价到现金平台，消除了专业服务的买方和卖方之间的摩擦。立即升级您的销售流程。
Ansarada
ansarada.com
利用 Ansarada 先进的虚拟数据室解决方案始终获得最佳结果。抛弃传统的数据室，立即加入世界顶级交易撮合者的行列。
Momenteo
momenteo.com
用户友好的会计解决方案适合自由职业者跟踪您的工作、费用、旅行等。
DigiFabster
digifabster.com
成本估算软件如何提高 CNC 机械车间的销售额？提供即时在线 CNC 报价有助于机械车间满足客户不断变化的需求。在内部使用，可将您的询价响应时间缩短至几分钟，或使用 DigiFabster 的机械车间报价软件在您的网站上提供 24/7 在线报价和订单。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时帮助客户进行有利...
Upwex
upwex.io
使用人工智能来改善 Upwork 上的自由职业者和公司的结果的浏览器扩展。 Upwork 的 AI 工具：工作评级、提案生成和 CRM 同步。
Pricer24
pricer24.com
分销商、供应商和制造商面临的复杂决策：建议零售价控制、市场和趋势分析、市场报告、产品分析、动态定价。
Jiga
jiga.io
将您的供应商与您组织的通信堆栈同步。自动执行询价、采购订单和订单状态跟踪。
Orgzit
orgzit.com
企业 CRM 的强大功能与 Excel 的灵活性。面向制造商代表和分销商的一体化销售系统。通过从分散的电子表格迁移到单个集中式应用程序来简化销售、报价、服务和财务。
Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch 提案软件可让您在 50% 的时间内创建、电子签署和跟踪具有专业外观的客户提案。
Zoura
zuora.com
Zuora 是订阅管理领域的领导者。使用 Zuora 的高级计费工具套件建立和发展您成功的订阅业务。
Rev.io
rev.io
Rev.io provides sophisticated billing-as-a-service (BaaS) to communications companies, wireless and IoT providers, and voice and network MSPs. Rev.io enables clients managing sophisticated subscription billing models with the industry’s most complete quote-to-cash financial processing experience to ...
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink 是一种基于云的动态提案管理工具，它将六个核心业务应用程序组合到一个软件中，以帮助小型企业提案团队实现提案流程的自动化。 Zbizlink 包罗万象。它不仅仅是一个提案管理工具，它还旨在简化政府和商业提案，并通过众多超智能、省时的功能（RFP 解析器、全局自动填充、特定于角色的仪表板、可自定义模板等）支持整个业务开发生命周期。更多的。立即评估机会。发现合作伙伴的潜力和合格的资源。以 3 倍的速度完成提案 – 这样您的团队就可以回家了。
Scaido.io
scaido.io
一项用于自动化业务销售流程的服务，可与 Pipedrive 或 HubSpot 等 CRM 系统结合使用，加速并简化报价、估算和商业提案的准备工作
Propoze
propoze.app
Propoze是一款易于使用的提案管理软件，允许用户快速创建和共享销售提案。由于其简单性和易用性，它在竞争对手中脱颖而出。其拖放提案生成器可帮助用户在短短几分钟内创建提案 - 默认情况下每个提案看起来都令人惊叹。 Propoze 主要为自由职业者和小型企业设计。为了帮助他们赢得更多客户并发展业务，Propoze 允许用户（即使是永久免费计划）创建无限数量的提案并吸引无限数量的客户。借助 Propoze，用户可以创建和管理自己的自定义服务和单元，并且可以根据需要向应用程序添加任意数量的客户端。
Dasseti
dasseti.com
Dasseti（原 Diligend）是一家屡获殊荣的软件提供商，帮助机构投资者、投资顾问和投资经理满足投资生命周期每个阶段对数据收集、分析、交换、报告和合规性的严格要求。 Dasseti Collect 允许分配者通过数字化、自动化和协作来简化数据收集和分析流程。 Dasseti ESG Collect 被私募市场有限合伙人用来从普通合伙人那里收集难以找到的 ESG 数据，或者普通合伙人从投资组合公司收集数据。 Dasseti Engage 允许资产和基金经理通过简化流程来改善投资者关系，例如：响应客户请求、提供一致的信息、快速安全地分发报告。
Proposeful
proposeful.com
Proposeful 是发送提案和合同、跟踪客户何时打开提案并通过电子签名更快地完成销售的完美解决方案。
Pitch Power
pitchpower.ai
使用 Pitch Power 经过微调的 AI 软件为您的独立机构、机构或企业生成业务服务建议并发现潜在客户。省时间。增加音量。转换更多。赢回你的时间。
Estii
estii.com
面向解决方案提供商的估算软件。 Estii 帮助服务企业进行估算、定价并赢得更多利润丰厚的业务。销售、解决方案和交付团队可以实时协作进行估算，迭代范围和时间表，并立即导出高质量的商业提案。
Apropo
apropo.io
Apropo 是一款专门针对软件开发公司和专家的提案自动化工具。借助实时估算与现实报告，使您的项目估算更加准确，赢得更多交易，并且再也不会错过预算。
EZsign
ezsign.ca
免费试用 eZsign。灵活的定价计划。顶级安全性。专为加拿大企业设计。
uman.ai
uman.ai
通过利用 uman 的人工智能助手，公司可以简化关键业务功能，例如提案创建、客户支持和员工入职。它打破了数据壁垒，提高了公司内部信息的可访问性和可重用性。其结果是减少了销售、售前和顾问的压力，并提高了整体生产力。
Tango
tangoagreements.com
Client engagement software for creative agencies. Streamline proposal approval, automate invoicing and payment, and simplify purchasing of add-on services.
DeepStream
deep.stream
With DeepStream you can finally save your procurement team from wasting their time running source to contract processes using manual tools, and get them back to strategic work that will add business value. As a best-of-breed e-sourcing platform, we are poised to help teams move from business require...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner 是一款 SaaS 工具，可自动管理投标和提案的简历和案例研究。通过 CV Partner，您可以定制公司的简历以及过去的招标、投标或 RFP 项目/案例。此外，该工具还可以轻松定制简历和案例研究并将其导出为 Word、PowerPoint 和 PDF，包括“只需按一下按钮”的客户和投标特定模板。使用 CV Partner 的客户表示，他们在更新、查找、定制和格式化简历和案例研究方面花费的时间减少了 50%，并被专业服务行业的领先品牌使用，例如 PWC、Sweco、DLA Piper、Atkins、Capgemini、WSP 、BDO、Multiconsult，仅举几例。
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals 是在线提案管理工具，允许销售团队通过交互式报价和电子签名来制定令人惊叹的提案，以给潜在客户留下深刻印象。利用提案洞察来完成更多交易。
RFP360
rfp360.com
RFP360 使寻源和采购团队能够集中其 RFx 发布流程 - 收集见解、评估提案并在单一数字工作空间中与同事和供应商合作。除了做出更明智的购买选择之外，客户在发出 RFP、RFI、供应商评估等时还可以提高效率、降低风险并提高参与度。我们的请求管理软件将数字化转型和自动化引入采购流程中。借助模板库、工作流程、评分和消息传递等全循环功能，买家和卖家可以在整个采购生命周期中轻松地在一个地方进行协作和沟通。 RFP360 在每一步都确保战略决策是明智、客观和公平的。
Ombud
ombud.com
Ombud 建立在销售工程和响应管理专业知识的基础上，为企业级 RevOps 团队提供服务。我们的平台结合了内容协作、项目管理和机器学习，以简化面向客户的销售和业务开发文档的创建。我们超越基本的自动化和知识管理，提供上下文感知的智能支持。这使得 RevOps 团队能够显着提高效率、削减成本并超越增长目标。 Ombud 与大中型企业合作，简化与提案管理、售前、销售和客户服务组织相关的收入运营流程。以下是 Ombud 的不同之处： ▸ 企业级平台：我们专为企业部署而构建，并且能够扩展到该复杂程度。我们成功地支持跨行业的全球组织。跨用例的多功能性：我们不仅仅是一个 RFP 工具。用例包括 RFX、信...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs 是一家位于华盛顿州西雅图的人工智能提案管理软件提供商，可自动创建关键的 RFP 响应和提案，从而脱颖而出并赢得交易。该公司为 WSP、MinterEllison、Insight、CDW、Kramer Levin、Panasonic、Canon、Ricoh 等公司的企业提案和销售团队提供支持。收入团队可以更快地提出更多提案，加快交易速度，提高获胜率并降低销售成本。了解更多信息，请访问 www.qorusdocs.com
Stigg
stigg.io
Stigg 是一个易于实施、适应性强的定价和包装管理平台。我们消除了不必要的复杂性和无关细节，因此您只需几分钟即可实施任何定价计划。我们负责所有正确的抽象和集成，因此您无需花费时间进行构建和维护。
Spresso
spresso.com
Spresso 模块化 SaaS 解决方案由零售商构建，旨在应对定价、数据隐私、客户 LTV 和客户流失方面的现实挑战。 Spresso 见解利用机器学习、高级分析和人工智能，释放数据利润
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov 是下一代价格管理和优化解决方案的全球提供商，帮助企业推动数字商务、适应市场动态并为销售团队提供支持。云原生 Pricemoov 平台具有强大的数据科学、端到端自动化和直观的用户体验，使 B2B 和 B2C 企业能够通过智能定价释放其收入潜力。
ParityDeals
paritydeals.com
使用 ParityDeals API 简化您的产品定价和促销 我们的 API 可以实时访问我们的综合数据库，其中包含按位置定价、节日等信息，使您可以轻松增强产品功能并为用户提供无缝体验。
Competitoor
competitoor.com
Competitoor 是价格情报服务。我们跟踪您竞争对手的价格并帮助您制定价格策略。
Boardfy
boardfy.com
世界上最快的价格跟踪和动态定价平台 Boardfy 允许您跟踪您的竞争对手或分销商、自动进行价格更改、优化您的 Google 购物广告系列等等！
ProductEngine
productengine.app
与所有利益相关者实时分享您的价目表。使用 ProductEngine 整合您的定价并开始您的业务自动化之旅！
Minderest
minderest.com
Minderest 是欧洲价格和目录情报领域的领导者，在 40 多个国家/地区拥有 400 多个客户。 Minderest 成立于 2012 年，是市场上首批价格情报公司之一。 Minderest 与需要竞争对手价格的零售商以及希望检查其定价策略是否在整个分销渠道中得到尊重的制造商合作。 Media-Saturn、Telefonica、Auchan、家乐福、索尼或欧莱雅等公司相信我们可以改进他们的定价策略。
Minoa
minoa.io
Minoa 是一家位于旧金山的价值支持平台，帮助销售团队构建业务案例，从而提高销售效率和达成更大的交易。在采购和财务团队审查更多交易的时代，提供投资回报率和强大的业务案例比以往任何时候都更加重要。销售领导团队使用 Minoa 使他们的团队能够构建与现代采购委员会一致的一致且公式化的业务案例。
ProPricer
propricer.com
ProPricer 是一款提案定价软件，旨在生成解决方案，以最大限度地提高提案定价的开发、提交、评估、谈判和审核的效率和准确性。从历史提案数据的存储到轻松生成各种报告，ProPricer 使政府承包商能够快速轻松地构建自定义提案、执行假设分析并集成所有提案数据 - 所有这些都通过一个软件平台进行。 ProPricer 于 1984 年推出，深受世界各地组织的信赖，其中包括美国十大国防承包商。该公司的蓬勃发展在于将客户的需求转化为产品功能和增强功能，使 ProPricer 所有当前和未来的用户受益。请访问我们的 https://www.propricer.com 了解更多信息。 ProPrice...
Togai
togai.com
利用 Togai 可靠的计量和计费平台推出基于使用情况的定价模型。基于使用情况的计费基础设施旨在处理任何规模的规模。
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC 一直是竞争激烈的数据市场的先驱，为许多旅游和零售行业的客户提供网络数据提取和分析服务。 QL2 通过按需数据采集、价格监控、分类优化、产品匹配和可行的见解提供真正的竞争优势。我们全面的实时分析帮助客户做出超越竞争对手的盈利决策。为什么选择QL2？ • QL2 为有竞争力的定价数据提供最佳解决方案， • 它帮助我们的客户减少做出明智且有利可图的定价和库存决策所需的时间和金钱。 • 通过实时搜索竞争对手的网站来收集并提供最相关的定价和产品数据，而无需中断数据源。我们的方法 QL2 为有竞争力的定价数据提供领先的解决方案，帮助我们的客户解决复杂的问题并做出影响投资...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge 是一款价格优化和管理软件，用于各个行业的高级价格设置。该工具可帮助您找到价格改进机会、衡量价格有效性，并通过其内置或自定义报告清晰地概述一段时间内的定价影响。优点： - 可以快速实施； - 完整记录； - 该工具可以单独使用，也可以与您的 ERP、CRM、PDM 和网上商店集成； - 随时可以添加人工智能功能将所有重要数据集中在一个工具中：成本、销售、价格历史记录、客户历史记录、竞争对手价格等。您可以执行广泛的利润和利润分析，并做出最佳决策关于您的下一个定价策略。