BgSub 是一款高度自动化的 Web 应用程序，利用 AI 技术有效地删除或替换图像中的背景。该工具的功能不需要图像上传，从而为用户提供了重要的隐私保护。 它具有高精度，为了进一步增强视觉效果，它包括人工智能着色功能，可以智能调整处理后图像的颜色。 除了删除背景之外，BgSub 还允许用户选择颜色、渐变或不同的图像来替换背景。它提供了大小、位置和镜像的自由调整以及应用各种艺术效果的机会。 BgSub 对于想要修改社交媒体照片的个人、需要有吸引力的图像的 Web/应用程序开发人员、希望在不使用绿屏的情况下更改背景的摄影师、需要增强产品图像的电子商务网站以及媒体或媒体领域的任何人都非常有益。营销需要引人注目的图像。 尽管该工具基于人工智能的复杂性，BgSub 提供了易于使用的界面和快速的结果，使图像背景更改成为一项简单的任务。

网站： bgsub.com

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