替代项 - BetterUp
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是现代劳动力的全球人才平台。作为企业 HCM 解决方案，Dayforce 将薪资、人力资源、福利、人才管理、劳动力管理等整合到一个云应用程序中，为当今无限的劳动力提供支持。 Dayforce 帮助提供体验，帮助组织释放其全部员工潜力并自信地运营，无论其在世界何处运营。 Dayforce 总部位于安大略省多伦多和明尼苏达州明尼阿波利斯，业务遍及全球。该公司“让工作生活更美好”的品牌承诺不仅是对客户的承诺，也是对 Dayforce 员工和 Dayforce 所在社区的承诺。 主要产品领域： · HRIS · 全球薪资、按需支付 · 福利 · 劳动力管理，包括考勤和任务管理 · 人...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling 是一款基于云的预约安排软件解决方案，使企业主能够在线管理他们的预约。该产品满足中小型企业以及个人专业人士的需求。 Acuity Scheduling 允许用户通过提供自己可用时间的实时视图来自动进行预约。它能够根据用户的时区自动同步日历，并可以定期向用户发送有关其约会安排的警报和提醒。 Acuity Scheduling 的日程安排功能集包括可定制的受理表格、嵌入式日历、第三方应用程序日历同步和研讨会的小组日程安排。 Acuity Scheduling 适用于服务型企业，例如培训和辅导中心、辅导和咨询、摄影和视频制作公司、健身工作室、沙龙和水疗中心以及...
Metaview
metaview.ai
让每一次采访都成为精彩的采访。 在扩大团队规模时，不可能保持面试的一致性和高质量。 Metaview 提供独特的数据和分析以及可操作的反馈来帮助面试官改进。其结果是候选人更满意、偏见更少、招聘流程更高效。
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招聘体验平台，提供视频面试软件、评估、文本招聘工具和对话式 AI 聊天机器人。使用 HireVue 构建更快、更公平、更友好的招聘流程。我们的企业级软件可实现工作流程自动化，使扩大招聘变得容易。我们可以共同改善您发现、吸引和雇用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
Lattice
lattice.com
Lattice 是一个人员管理平台，汇集了所有工具、工作流程和见解，帮助组织在获胜文化中培养敬业且高绩效的员工。通过将持续绩效管理、员工敬业度调查、薪酬管理和职业发展工具整合到一个互联解决方案中，莱迪思可以提供强大的人员分析，供人力资源和人员团队使用，以推动产生有影响力的业务成果。莱迪思连续三年跻身 Inc. 500 家增长最快的私营公司排行榜，并被 99% 的员工评为最佳工作场所，为全球 5,000 多家客户提供服务，包括 Slack、Cruise 和 Reddit。
iMocha
imocha.io
iMocha 为组织提供整体平台和解决方案，通过其下一代专利、人工智能驱动的技能评估和技能智能平台实施“技能第一”战略 - 用于人才招聘（全职员工和队伍）以及内部人才发展和人才管理。我们的全球客户包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、爱立信、阿斯顿·马丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡车、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 个不同的联合国机构。来自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亚太地区）的 500 多家客户，财富 500 强公司中有 30 家使用 iMocha 来交付他们的产品
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（原 AngelList Talent） AngelList 是一家美国网站，面向初创企业、天使投资人和希望在初创企业工作的求职者。该平台创建于 2010 年，其使命是使投资流程民主化，并帮助初创企业应对融资和人才方面的挑战。它最初是为需要种子资金的科技初创公司提供的在线介绍板。自 2015 年起，该网站允许初创公司免费从天使投资人那里筹集资金。
Vagaro
vagaro.com
寻找您的下一个沙龙、水疗中心或健身专业人士。阅读并发表评论。安排 24/7 在线预约，提供理发、染发、指甲护理、皮肤护理、按摩、化妆、私人教练、瑜伽、普拉提等！
Simplero
simplero.com
Simplero 通过将软件堆栈简化为一个有趣且易于使用的平台，帮助教练和知识创造者建立他们喜爱的业务和生活，以便他们能够与客户建立有意义的关系。从创建课程、构建网站和发送电子邮件，到销售产品、管理联属计划和自动化。借助 Simplero，您可以在一个地方（而不是到处）运营您的在线业务。 Simplero 帮助领导者建立改变世界的社区。 - 出色的支持 - 构建网站和登陆页面 - 会员管理 - 电子邮件营销和自动化 - 付款和订阅 - 课程和社区 - 客户洞察
Schoox
schoox.com
Schoox 是一款以人为本的工作场所学习软件。人不是齿轮，Schoox 是根据人类实际学习方式而设计的。我们让学习者无论身在何处（从前线到公司办公室）都能提供更多种类的内容，从而保持学习者的好奇心。通过让学习变得简单、容易、有价值和有趣，我们帮助您让每个人对自己的职业发展更加兴奋。学习者可以“提高”他们的技能，在工作中成长并完成更多工作，并且您可以衡量他们出色成就的影响。 Schoox 将学习、内容、参与、人才发展和业务影响工具整合到一个全面的解决方案中，鼓励学习者通过现代直观的用户界面参与相关的技能培养内容。
InterviewAI
interviewai.io
通过人工智能驱动的问题进行更好的采访。 使用 InterviewAI 简化您的面试流程。我们的人工智能平台实时生成量身定制的面试问题，使您可以轻松进行高效且有效的面试，从而找到最适合该职位的候选人。
Leapsome
leapsome.com
具有前瞻性思维的公司（包括 Spotify、monday.com 和 Unity）的首席执行官和人力资源团队使用 Leapsome 的平台来实现绩效管理、员工敬业度和学习之间的闭环。作为人才支持平台，Leapsome 结合了目标和 OKR 管理、绩效评估和 360 度、发展框架、员工学习和入职、员工敬业度调查、反馈和表扬、薪酬和晋升以及会议等工具。了解更多：Leapsome.com
Wonsulting
wonsulting.com
通过 Resume 和 Networking AI 进行 AI 求职。 借助越来越多的人工智能驱动的求职工具，比以往任何时候都做得更多、赚得更多、更快。
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情报平台，也是招聘软件领域的全球领导者。我们所知道的传统 ATS 将在 5 年内不复存在。 Loxo 旨在通过单一记录系统软件平台管理整个招聘生命周期，取代传统的 ATS，并在此过程中带来无限更多的内容。因为招聘一名员工不应该需要 10 种以上的工具。人才情报平台包括： - 一流的 ATS - 人工智能驱动的招聘 CRM（您的招聘数据库，其中包含您的数据和 Loxo 自动更新数据的组合，以确保您始终获得最准确的候选人信息） - 具有人工智能支持的营销活动构建功能的多渠道外展工具，因此您永远不会错过后续活动 - 包含超过 12 亿人和数百万组织的人员和公司搜索引擎 - ...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin 是一个由人工智能驱动的一体化客户关系管理、申请人跟踪系统和人力资源管理平台。 Oorwin 凭借其销售、招聘和人力资源的综合方法为人力资源业务带来了惊人的增长。
Gem
gem.com
Gem 是 TA 团队喜爱的人工智能招聘平台。它可以帮助您最大限度地提高生产力、加快招聘速度并节省资金，同时为招聘人员提供他们认为易于使用的解决方案。使用 Gem 作为您的一体化招聘平台，或通过 CRM、采购、日程安排、分析、招聘网站、活动等集成产品增强您现有的 ATS。超过 1,000 家公司（从初创公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行业领导者）信赖 Gem 能够快速、轻松地进行招聘。
Valence
valence.co
Valence 是唯一面向管理者的团队合作平台，可加速当今工作场所所需的团队健康、连通性和绩效。 Valence 为每位经理提供了实时了解团队健康状况所需的工具和见解，通过强大的引导式对话进行干预，并制定和跟踪对团队改进的共同承诺。 Valence 易于使用、支持网络的团队体验模块消除了对昂贵的教练和人才团队干预的需要，使管理者能够掌控团队体验。管理从未如此困难，Valence 帮助管理者发展和支持团队，同时推动绩效和改进，从而减轻了他们的负担。
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow 是一个求职和管理平台，提供各种免费工具来简化和加速求职过程。这些工具由来自大型科技公司 (FAANG+) 的行业专家创建，其中包括可将个人资料浏览量提高 2.5 倍的 LinkedIn 审核工具，以及允许用户跟踪工作机会、申请、笔记和联系人的工作跟踪器。一个地方，以及“谁在招聘”搜索功能，可提供有关当前正在招聘的公司的信息。 Careerflow 还提供资源部分，其中包括活跃的招聘数据库、简历模板以及由 6,000 多名求职者组成的社区。此外，该平台还提供人工智能辅助简历生成器、求职信撰写器和技能差距分析工具。 Careerflow 的求职套件旨在为求职者提供个性...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman 是一家跨国公司，总部位于马萨诸塞州弗雷明汉和都柏林，提供基于云（软件即服务）的人力资本管理 (HCM) 软件解决方案。 其社会认可解决方案旨在让员工相互认可和奖励，以激励与公司价值观相匹配的绩效和行为。 Workman 的部分客户包括赛门铁克、Intuit、捷蓝航空、思科和洲际酒店集团。 2019 年 2 月，该公司更名为 Work human。
Speexx
speexx.com
Speexx 是《时代》杂志排名前 20 名的教育科技公司，也是数字工作场所人才发展的领先平台。该平台建立在最新技术和顶级培训师和教练的全球网络基础上，为世界各地的大型组织提供企业语言培训、业务辅导、指导和技能评估服务——与客户技术完全集成并在安全的在线环境中。超过 1,800 个组织使用 Speexx 提供语言技能培训和商业辅导服务。 Speexx 在全球拥有超过 800 万用户，每年提供 300,000 场 1:1 课程，是使用最广泛的企业培训解决方案之一，并持续支持 14 种语言。 Speexx 平台满足所有 GDPR 和 CCPA 要求，并拥有 ISO 9001、ISO/IEC 270...
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor 是一个导师平台，将创始人、营销人员、增长从业者和产品专业人士与来自不同行业的经验丰富的导师联系起来。只需每月支付固定费用，用户就可以参加无限制的一对一课程，大多数导师无需额外付费即可提供他们的专业知识。该平台专注于单次会话参与，允许用户为他们的特定挑战选择最佳导师。 GrowthMentor 拥有近 1,000 名经过审核的导师，涵盖 34 个技能领域，包括营销、产品管理和团队建设，提供量身定制的实用建议，帮助用户解决问题并提升他们的职业生涯。其他功能包括支持性的 Slack 社区和人工智能匹配引擎，以简化导师选择。
Culture Amp
cultureamp.com
作为全球员工体验平台的领导者，Culture Amp 彻底改变了 6,500 家公司的 2500 万名员工如何创造更美好的工作世界。 Culture Amp 易于使用的一体化平台使各种规模和行业的公司能够转变员工敬业度、培养高绩效团队、认可成功、推动员工发展并留住人才。在尖端研究、最新技术和世界上最大的员工数据集的支持下，Culture Amp 可以轻松构建自信的、数据驱动的人才战略，从而使员工受益并推动业务成功。
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor 为组织和企业提供品牌可定制在线指导计划。我们先进且周到的指导技术与个性化的项目管理、咨询和支持相结合，打造出成功的指导解决方案。
Torch
torch.io
Torch 是一个人才发展平台，可以释放人员、团队和组织的潜力。借助 Torch，您可以提供包容性、综合性和有影响力的辅导和指导计划，推动您的员工和组织取得成功。领先品牌利用 Torch 来培养员工、培养更强大的领导者和管理者，并提高业务绩效。
Instahyre
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Paperbell
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Fetcher
fetcher.ai
Fetcher 是一种人工智能招聘工具，旨在寻找被动候选人，使招聘人员能够更多地关注候选人的体验而不是寻找过程。 该软件有助于招募代表性不足的人才，并提供个性化的多样性搜索标准功能，以帮助建立代表性良好的管道。 Fetcher 使用先进的技术自动寻找符合用户招聘要求的高质量候选人资料。该工具还向工程、财务、产品、运营、营销、销售、计算机科学等各个专业领域的知识工作者宣传用户的品牌。 Fetcher 提供与 ATS、CRM、电子邮件、日历和 Slack 的强大技术集成，旨在提高团队生产力。该工具还具有经过验证的个人电子邮件地址，以确保可靠的候选人联系信息。 处于各个发展阶段的公司可能会发...
Eightfold AI
eightfold.ai
Fivefold AI 市场领先的人才智能平台可帮助组织留住顶尖人才、提高员工技能和再培训员工、高效招聘人才并实现多元化目标。 Fivefold 的专利深度学习人工智能平台可在超过 155 个国家和 24 种语言使用，帮助尖端企业将人才转化为竞争优势。欲了解更多信息，请访问 www.eightfold.ai。
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach 是一个数字辅导平台，专为教练、顾问、治疗师和培训师等服务专业人士而设计。借助 Simply.Coach，您可以： 1. 数字化您的运营 节省高达 30% 的行政工作时间！ 2. 提升客户体验：通过高效协作、客户工作区等 3. 发展您的业务：通过可扩展的客户管理工具帮助您完成更多工作 受欢迎的功能包括： - 日程安排 - 记笔记 - 数字工具（调查和表格） - 教练匹配*新！* - 辅导计划*新！* - 目标设定和进度跟踪 - 资源共享 - 发票和收款等等！服务专业人员使用 Simply.Coach 来运行： 1. 1:1 和团体客户互动 2. 辅导计划 3. 他们的业...
TurboHire
turbohire.co
TurboHire 是一个综合性招聘自动化平台，旨在解决各种招聘挑战。该工具将自动化和智能集成到招聘流程的每个步骤中。 它专为大批量招聘而定制，优化了短时间内扩展团队的流程。此外，它的采用率很高，并且具有自动化功能。 TurboHire 优先考虑候选人体验，培养从最初参与到入职的候选人关系。该工具通过其安全平台确保多个地点的合规性。 TurboHire 的智能还可以通过 Restful API 集成到用户首选的系统中。该产品包括涵盖端到端招聘的七个重要模块，例如用于寻找被动候选人的对外招聘、用于简化人才筛选的人工智能候选人评分、用于简化面试的自动化安排、用于候选人参与的招聘聊天机器人以及...