替代项 - Bento for Business
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Pleo
pleo.io
业务费用解决方案可帮助您的员工完成更多工作。加入数千家信任 Pleo 的公司，让工作支付变得更加轻松
Equals Money
equalsmoney.com
付款、银行卡和开支变得简单。 Equals Money 账户旨在彻底改变财务团队管理公司付款、费用、预算、工资等的方式，让时间回到时钟上，让资金回到资产负债表上。
Blackсatсard
blackcatcard.com
免费在欧洲开设 IBAN 账户。每月只需 0 欧元即可获得支付卡、高达 5% 的现金返还、集成加密服务以及更多其他服务。
Kodo
kodo.com
利用我们的一体化企业支付解决方案更明智地消费 最简单的企业支付平台可帮助您控制、自动化和委托公司开支，同时您专注于发展业务！
Rapyd
rapyd.net
Rapyd 是一家全球金融科技组织，创建了世界领先的全球支付网络，允许企业通过单一 API 集成本地支付方式。
Wallester
business.wallester.com
开始发行免费的虚拟或实体名片，在一个地方管理公司的支出。立即注册并在一天内免费访问 VISA IBAN 帐户！
Capital on Tap
capitalontap.com
在 Capital on Tap，我们的使命是让小型企业的运营变得尽可能简单。我们知道企业的日常运营可能具有挑战性，因此我们开发了工具和资源，帮助企业主简化运营、快速获得资金并获得奖励。因此，如果您正在寻找更好的方式来经营或发展您的业务 - 无论您是想要为下一份工作购买用品的电工，还是想要整合团队支出的咨询公司 - 加入英国各地的 200,000 家企业以及信任 Capital on Tap 的美国。 https://www.capitalontap.com/
Payhawk
payhawk.com
Payhawk 是欧洲、美国和英国国内和国际企业领先的支出管理解决方案。 Payhawk 将公司卡、报销费用、应付账款和无缝会计软件集成到一个产品中，让每个人都能轻松进行商业支付。 Payhawk 帮助超过 32 个国家/地区的客户最大限度地提高效率、大规模控制支出并保持敏捷性。 Payhawk 在伦敦、柏林、巴塞罗那、巴黎、阿姆斯特丹、维尔纽斯、索非亚和纽约设有办事处，其多元化的客户群包括 LuxAir、Babbel、Vinted、Wallbox 和 Wagestream 等顶级品牌。
Alaan
alaan.com
Alaan 是中东地区最大、最全面的公司卡和支出管理平台，深受 Al Barari、Rivoli、Arada 等公司的信赖。 Alaan 可以让您： 1. 自动化费用管理 2. 实时跟踪公司支出 3. 优化公司预算 4. 掌控您的财务 在 Y Combinator 和多个全球投资者的支持下，Alaan 可以帮助财务团队节省时间，金钱和努力。
Circula
circula.com
Circula 是一个用于员工支付的费用平台：差旅费、信用卡和员工福利。我们的使命是简化财务和工资管理，同时通过智能自动化确保合规性，以便员工能够尽其所能。借助 Circula，您✔️ 节省高达 80% 的会计时间并成为组织内高效的业务合作伙伴✔️ 降低合规风险并确保安全且经过审计的流程 *卡由 Transact Payments Malta Limited 根据 Visa Europe Limited 的许可发行。 Transact Payments Malta Limited 是经马耳他金融服务管理局根据 1994 年《金融机构法》正式授权和监管的金融机构。注册号为 C 91879。
Cheqly
cheqly.com
Cheqly 是一家面向初创企业的全栈新银行。
Viva.com
viva.com
Viva.com Group（原名 Viva Wallet）是欧洲领先的支付技术银行，业务遍及 24 个市场。我们支持 17 种语言和 9 种货币，支持全球 30 多种付款方式。免费应用程序，viva.com |终端，可以轻松地在智能手机或其他超过 985 种支持的设备类型上进行设置，有效地将这些设备转变为适应性强的销售点终端，而无需额外的硬件。下载该应用程序后，您的企业可以在旅途中轻松处理各种付款、管理库存并访问销售分析。移动性、成本效益和用户友好界面的结合使得 viva.com |终端应用程序非常适合小型企业、弹出式活动和远程位置。我们通过 viva.com 的加密和标记化服务增强安全性，...
OmniCard
omnicard.in
OmniCard 提供嵌入式支付作为其核心功能，帮助公司解决其业务支出和支付流程需求。 OmniCard 的嵌入式支付产品包括支出管理、奖励和参与解决方案以及公司卡；专为企业的定制需求而设计。
NUMARQE
numarqe.com
NUMARQE 是一个企业贷款平台，正在改变中端市场企业的营运资金管理。
KlearCard
getkleercard.com
排名第一的企业支出解决方案：费用管理、账单支付、灵活的 P 卡和信贷解决方案。
dtcpay
dtcpay.com
dtcpay 是一家受监管的支付服务提供商，为商家提供可靠的解决方案，以提高菲亚特和加密货币交易的接受率来增加收入。无论我们客户的客户是在店内使用我们屡获殊荣的 POS+ 终端还是使用我们的在线结账，他们都会受益于顺畅的支付体验。 dtcpay 于 2019 年在新加坡成立，是新加坡金融管理局 (MAS) 授权的主要支付机构 (MPI)，提供数字支付令牌 (DPT) 服务。
Payowire
payowire.com
具有虚拟和实体卡提供商的全球支付解决方案。提供美元、欧元、英镑银行账户和手机充值。创建账户：https://payowire.com/register Easybanking for Freelancer & Entrepreneurs。所有解决方案都集中在一个平台上。 Payowire 提供虚拟签证和万事达卡用于全球支付。您可以轻松获得一个全球银行账户，用于从亚马逊、eBay 和其他附属平台接收自由职业者付款，并在您的本地银行账户中提款。您将获得美元、欧元和英镑账户，用于从任何平台接收付款。虚拟 Visa 和万事达卡可用于国际付款。以低廉的费用立即向任何国际公司和客户发送付款。通过本地银行转...
Jeeves
tryjeeves.com
通过一个平台简化全球金融。 通过一体化平台发卡、发送付款并管理全球费用。
Nuvei
nuvei.com
Nuvei（纳斯达克代码：NVEI）（多伦多证券交易所代码：NVEI）是一家加拿大金融科技公司，致力于加速全球客户的业务发展。 Nuvei 的模块化、灵活且可扩展的技术使领先的公司能够接受下一代支付、提供所有支付选项并受益于发卡、银行、风险和欺诈管理服务。 Nuvei 将企业与 200 多个市场的客户联系起来，在 47 个市场、150 种货币和 650 多种替代支付方式中进行本地收单，为客户和合作伙伴提供技术和见解，帮助他们通过一次集成在本地和全球取得成功。
Statrys
statrys.com
Statrys 以人性化的方式满足您的所有支付需求。立即注册多币种账户、万事达卡和具有竞争力的外汇汇率。
Lithic
lithic.com
Lithic 使创建支付卡以启用和控制支出变得简单。 Lithic 的易于访问的构建块专为开发人员设计，可缩短上市时间、释放新的收入来源并随着您不断发展的业务而扩展。无论您是为客户创建支付卡、优化后台运营还是简化支付，Lithic 都可以让您轻松开始，而无需费力地完成冗长的 MSA 或销售演示。定价很简单，没有昂贵的月费。
Marqeta
marqeta.com
使用我们的开放 API 平台即时发卡并处理卡支付。了解 Marqeta 的现代发卡平台如何为企业和创新者提供支持。