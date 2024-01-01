替代项 - Beehive AI
InfraNodus
infranodus.com
使用人工智能和网络思维产生想法和洞察力。 InfraNodus 结合了文本分析、网络可视化和 GPT-3 AI，帮助您研究话语，增强您的阅读、写作和研究工作流程。 从多个导入来源获取任何文本的摘要概述，揭示主要主题及其之间的关系，识别模式和差距，发现正确的问题以推进您的思考和研究。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球机器人流程自动化 (RPA) 软件公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在罗马尼亚创立，总部位于纽约市。该公司的软件监控用户活动，以自动执行重复的前台和后台任务，包括使用客户关系管理或企业资源规划（ERP）软件等其他业务软件执行的任务。 2020年12月，该公司秘密申请首次公开募股，并于2021年4月21日公开发行。
Synthesys
synthesys.io
AI 配音和 AI 视频生成器。 制作您的下一个专业视听内容，无需花钱聘请演员、摄像机或音频设备
NVivo
qsrinternational.com
使用最好的定性数据分析软件释放数据洞察力。 NVivo 可帮助您从定性和混合方法数据中发现更多信息。发现更丰富的见解，并得出清晰明确、站得住脚的发现，并有严格的证据支持。
Healthcheck.io
healthchecks.io
简单有效的 Cron 作业监控。当您的夜间备份、每周报告、cron 作业和计划任务未按时运行时，我们会通知您。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
ImgCreator
imgcreator.ai
ImgCreator 可以简单地从您的文本输入创建任何图像！从独特而真实的博客文章照片到富有想象力的插图或动画。挑战您的想象力，立即享受乐趣！
Formula Bot
formulabot.com
利用 AI 彻底改变您的数据和电子表格工作流程。 在几秒钟内免费将您的文本说明转换为公式等。
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn 使清理、标记和可视化客户反馈变得简单 — 所有这些都在一个地方完成。 由尖端人工智能提供支持。
Chartmetric
chartmetric.com
利用数据的力量推动音乐发展。 Chartmetric 是一个一体化平台，为音乐行业专业人士提供全面的流媒体和社交数据，帮助他们在音乐领域创造成功的职业生涯。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 提供领先的分析云平台。我们使每个人都能通过人工智能驱动的分析自动化发现具有高影响力的见解。
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
面向自动化专业人员的无代码人工智能。 最后，这是一个一体化平台，无需代码即可为文本和文档流程构建企业级人工智能自动化。
VobeSoft
vobesoft.com
VobeSoft 让改变变得更有趣。使用我们的模块化无代码软件设置业务流程并生成 360 度视图。
Exatom
exatom.io
我们帮助您提高现有在线表单的性能。好多了。通常，有两位数百分比的访问者开始与您的表单进行交互，但不会转向转化者。为什么他们会在中途或提交失败后放弃您的网络表单？了解如何提高您的表单性能。 Exatom 表单和字段分析补充了您现有的分析平台，例如 Google Analytics 或 Adobe Analytics，因为它从常规 Web 分析工具停止的地方开始。 Exatom 专注于其他网络分析工具无法提供的表单详细信息。比如每个表单字段的交互和犹豫时间。这使您能够使在线表单表现得更好。无论您的在线表单是为潜在客户开发、电子商务还是评论而设计的。顺便说一下，我们的解决方案是无 cookie ...
Toplyne
toplyne.io
行为线索评分平台基于第一方产品使用情况、CRM、计费和第三方丰富数据，可在您的自助服务渠道中找到销售渠道。
Decipad
decipad.com
交互式笔记本，可帮助团队使用数据讲述故事。
Enverus
enverus.com
Enverus 是最值得信赖的能源专用 SaaS 平台，可实时访问来自我们与 98% 的美国能源生产商以及超过 35,000 家供应商的合作伙伴关系的分析、见解以及基准成本和收入数据。
TelemetryDeck
telemetrydeck.com
轻量级分析并不是邪恶的 TelemetryDeck 是一项新服务，可在用户使用您的应用程序时提供即时、准确的分析数据，帮助应用程序和 Web 开发人员改进他们的产品。最棒的是：一切都是匿名的，因此您的用户数据保持私密！
InMoment
inmoment.com
InMoment 的体验改进 (XI) 方法超越了传统的客户体验管理，结合了数据、技术和行业专业知识。”
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc 是一种自动化文档读取和处理解决方案，通过使用 OCR 和人工智能，将非结构化文本转换为结构化数据。它将减少数据输入团队管理发票和其他文档所造成的工作量。该工具将接收、分析和管理您公司中最常用的文件。之后，Parsedoc 将通过 API 将这些集成到公司的管理系统（SAP、Navision、Holded 等）中。 Parsedoc 的客户主要希望实现发票、交货单、采购订单、单一管理文档 (SAD) 等文档的自动化。专为希望节省财务或采购人员手动管理和处理发票及其他文档的大部分时间的中型和大型公司而设计。
Keatext
keatext.ai
分析反馈以创造更好的用户体验。 Keatext 将客户和员工的声音带入您的日常活动中。我们的平台是为客户体验、营销和人力资源团队构建的，旨在了解大量反馈——思考评论、开放式调查和联络中心票证。 1. 通过无缝设置上传反馈。您无需重新设计技术堆栈即可了解客户和员工的声音。 Keatext 非常适合作为基于云的独立分析平台。上传您自己的数据文件或使用我们的集成在几分钟内发现见解。 2. 了解您提供的体验。人们已经告诉您他们在您公司的经历。找出盲点并了解您不知道的因素正在伤害您所依赖的客户或员工。找出影响满意度的关键驱动因素。倡导更明智、数据驱动的决策。 3. 建议最具影响力的行动。提出对人们体验影...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics 是现代无代码、基于 SaaS 的端到端知识自动化和文本分析平台，使普通领域专家可以进行文本分析。组织使用它从分析客户反馈中获取价值，挖掘社交媒体以了解消费者的需求和痛点，并通过自由格式的文本响应、趋势预测和地平线扫描来识别新兴趋势。 Dcipher Analytics 可以通过自动化枯燥的工作来节省洞察专业人员的宝贵时间，使他们能够专注于洞察对其组织的意义以及如何采取最佳行动方案。该平台加快了所有分析师和洞察专业人士的洞察时间、模型训练和工作流程自动化。该解决方案的基础是针对非结构化数据（例如文本）量身定制的独特架构和专有查询语言。是什么让我们独一无二？ D...
Wonderflow
wonderflow.ai
每天，数以百万计的客户都会对他们喜欢、喜欢、讨厌或希望改变的产品留下评论。从日常常见的快速消费品产品到高端采购，产品范围内有多个价格点和数十种变化，准确的商业智能可能很复杂、耗时、成本高昂，而且往往很模糊。如何在不花费数千小时和数百万美元分析数据的情况下获得所需的见解？简单：使用 Wonderflow 的高级预测分析。凭借市场领先的语言分析、数据点集成和生成式 AI 功能，Wonderflow 可帮助您释放 VoC（客户之声）见解的潜力，并获得即时结果，帮助您做出数据驱动的决策。我们使用超过 1000 万种产品的数亿条评论来发现您的产品的痛点，了解您与竞争对手的排名，获得有关满意度驱动因素的详...
Text2data
text2data.com
分析完成后，您将看到文档的总体得分以及带有突出显示短语的输入文本。如果您认为某些单词应该具有不同的极性，那么检查否定非常重要
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack 是领先的金融服务大数据分析提供商。金融专业人士依赖 RavenPack 分析大量非结构化内容的速度和准确性。
NetMiner
netminer.com
NetMiner 嵌入了基于 Python 的内部脚本引擎，该引擎为不熟练的用户配备了自动脚本生成器。然后用户可以使用现有的GUI或可编程脚本语言来操作NetMiner。
Labelf
labelf.ai
Labelf 是一款无代码 AI 文本分类工具，可让您根据自己的数据在一个下午训练最新、最好的 AI 模型。最流行的用例是基于电话、邮件或聊天来解释、分析和自动化客户支持工作流程。这使您有利于了解是什么导致了负面的客户体验。 AI 模型适用于 100 多种语言，您可以同时将同一模型用于多种语言。
MeaningCloud
meaningcloud.com
文本分析。 MeaningCloud 市场领先的文本挖掘和客户声音解决方案。立即在我们的网站上注册以发现我们的文本 API
Yabble
yabble.com
Yabble 可以创建即时洞察，以便您可以立即采取行动。从世界上第一个 ChatGPT 插件到一套可即时计算、汇总和与您的数据聊天的工具 – Yabble 是一家同类首创的尖端技术公司，通过节省时间的专有 AI 产品彻底改变了见解和文本分析，提高生产力，推动业务增长。作为基于改变游戏规则的自动化人工智能产品构建的首个平台，我们帮助品牌从各个角度探索非结构化文本数据，丰富他们的客户理解并产生推动增长和创新的变革性见解。 Yabble 产品使您能够使用我们的 AI 支持工具套件和行业领先的 ChatGPT 插件在创纪录的时间内深入研究数据。使用专有算法和 OpenAI 革命性的 GPT-3 神经网...
unitQ
unitq.com
unitQ 是反馈循环中缺失的一环，可根据用户反馈提供人工智能驱动的见解，帮助您打造高质量的产品、服务和体验。 Spotify、Bumble、Pinterest、Reddit、Chime 和 HelloFresh 等类别领先公司依靠unitQ 来推动增长、减少客户流失并建立忠诚度。
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI 是一款屡获殊荣的人工智能数据提取软件。通过结合计算机视觉和自然语言处理 (NLP)，我们的人工智能模型能够以前所未有的准确性理解和解释任何类型的文档。我们的技术为自动数据提取设定了新标准：类似人类的准确性，无需繁琐的配置和设置。只需上传文档，系统就会提取相关信息，让结构化数据触手可及。与下游系统的无缝集成可以轻松改变业务流程，同时节省金钱和时间。获奖者 - Credit Strategy 贷款奖，2023 年“最佳技术合作伙伴”。获奖者 - Wealth & Finance 的“数据提取领先创新者 - 欧洲”，2021 年。
Thematic
getthematic.com
主题将来自任何渠道的非结构化反馈数据转化为洞察，以改善产品和客户体验。在人工智能的支持下，并以您的业务知识为指导，现在您可以轻松、快速地获得准确的结果。主题提供您需要的答案 - 为什么您的分数发生变化？需要解决哪些关键痛点？新功能好用吗？客户对该功能有何评价？使用您可以信赖的数据帮助所有决策者现场回答问题。结果？您的产品、运营和洞察团队将在优先事项和需要解决的问题上保持一致，推动改进，从而带来更多收入。我们的人工智能可以直接从您的反馈数据中找到见解。然后你就可以用你的业务知识来指导人工智能。您可以轻松获得团队采取行动所需的总体情况和所有丰富细节。 Atlassian、LinkedIn 和 Do...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai 是一个无代码服务自动化平台，使客户支持团队能够构建可以直接控制的 AI 模型，以改进和自动化关键支持流程。我们无缝集成到 Zendesk 和 Salesforce，将繁琐的手动任务从客服人员手中解放出来，以便他们能够专注于最重要的事情，即客户。我们的客户将 Lang 用于以下用例，通过我们的即插即用技术，他们可以在 48 小时内启动并运行，无需模型培训和维护。
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai 是一个无代码服务自动化平台，使客户支持团队能够构建可以直接控制的 AI 模型，以改进和自动化关键支持流程。我们无缝集成到 Zendesk 和 Salesforce，将繁琐的手动任务从客服人员手中解放出来，以便他们能够专注于最重要的事情，即客户。我们的客户将 Lang 用于以下用例，通过我们的即插即用技术，他们可以在 48 小时内启动并运行，无需模型培训和维护。
Relative Insight
relativeinsight.com
relative Insight 提供人工智能驱动的文本分析，帮助品牌和机构从文字中生成客户、目标受众和竞争对手的情报。该平台提供了一个高效且可扩展的解决方案，可以从开放式调查、评论、客户服务记录和在线对话中发现可行的见解。我们使用最初与英国政府合作开发的技术来确保儿童上网安全，我们的比较方法揭示了受众群体和品牌彼此独特且相似的原因。领先品牌和机构正在利用洞察力来为营销信息、产品开发、客户服务策略等提供信息。定量分析告诉您业务中发生了什么，文本分析告诉您原因。
Playvox
playvox.com
随着对话量的增加，掌握客户问题和请求变得越来越困难。 Prodsight 应用程序通过自动分析您的 Zendesk 和 Intercom 对话的主题和情绪，并针对最常见的用户问题生成持续更新的报告，使这一切变得简单。作为客户支持经理，您可以使用 Prodsight 应用程序来掌握客户问题，并通过编写内容丰富的帮助文章来减少支持请求数量。作为产品经理，您可以使用 Prodsight 应用程序来识别功能请求和可用性问题。这将帮助您确定产品路线图的优先顺序，让您以客户反馈为基础，并获得团队成员的支持。要了解 Prodsight 将为您发现哪些用户问题，请开始 7 天免费试用。
Lumoa
lumoa.me
Lumoa 是第一个提供 GPT 的 CX 平台。过去，公司常常花费数周的时间从多个来源收集、分析、解释和报告客户反馈。现在，每个员工都可以根据客户的声音提出问题并获得实时答案。 Lumoa 有助于及时做出决策，将 KPI 提高多达三倍。
Chattermill
chattermill.com
Chattermill 客户体验智能平台帮助企业了解客户现实并了解客户的声音。使用 Chattermill，公司可以统一评论、支持票证、对话和社交媒体方面的客户反馈数据，以发现客户对其产品和服务的需求和期望。 Chattermill 将客户反馈、客户支持和产品反馈统一到一个平台中，并使用深度学习人工智能 (AI) 大规模分析客户数据并提供可行的见解。 Amazon、Uber、Virgin Mobile、Zendesk、Tesco、JustEat 和 H&M 等世界领先品牌使用 Chattermill 来改变其客户体验并推动业务增长。 Chattermill 是一家私人公司，总部位于英国伦敦。欲...
QuData
qudata.com
QuData 的核心能力领域是会话人工智能（语音识别、对话系统、语音助手）；自然语言理解；图像分析（图像分类和分割、物体/人脸检测）；客户行为分析。该公司的程序员和数据科学家团队为其业务合作伙伴成功实施了多个项目。 Qudata 的研究人员还致力于通用人工智能的创新方法。
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA 是一个基于云的 SaaS 平台，可帮助全球制造商减少过剩库存、防止严重短缺并建立运营指挥。该平台以工厂为中心，弥合了复杂的供应链和库存运营及其过时的、劳动密集型的报告、分析和库存决策方法之间的差距。该软件可与任何 ERP 系统集成，并规范不同 ERP、规划工具和其他供应链执行工具中的数据。建立跨公司可见性后，该平台使用人工智能提供规范性和优先级的见解，采购团队可以利用这些见解自信地优化库存、推动可持续的供应链效率、减少营运资本并释放新的业务增长。
CasterStats
casterstats.com
CasterStats 是一个支持多种内容交付源的解决方案，包括：HTTP 实时流媒体 (HLS)、HTTP 上的动态自适应流媒体 (DASH)； Wowza 媒体服务器；冰铸； SHOUTcast； Windows 媒体服务器；闪存媒体服务器（FMS）；波动；螺旋;快速时间；红5； v砖； Darwing Streaming Server 以及更多通过通用数据源读取器。
Breinify
home.breinify.ai
人工智能驱动的个性化引擎可自动化和扩展电子商务、零售和消费品的全渠道消费者参与。点击了解更多。
Gavagai
gavagai.io
了解您的客户告诉您什么 Gavagai 提供突破性的文本分析技术，可根据客户对您所说的话创建有价值的客户见解。通过使用我们的服务持续跟踪客户反馈，您将更好地了解您的客户，这将转化为直接的竞争优势。我们与技术精湛的合作伙伴一起，为所有类型的行业创建客户体验解决方案。 发现你不知道你需要知道的事情
Polinode
polinode.com
Polinode 允许您导入、收集和分析网络数据。通过 Polinode Networks，您可以将任何网络数据上传到 Polinode 云，您可以在其中与其交互、可视化并分析它。
Evocon
evocon.com
Evocon 是一种基于云的生产监控解决方案，可帮助制造企业管理和提高生产效率。 Evocon 对生产机器中的数据收集进行自动化和数字化。然后，我们将收集到的数据传输到云端，以便制造商可以现场或远程实时访问。最后，通过以直观的方式可视化数据，我们使其具有可操作性。这使得制造商能够跟踪停机时间、降低成本并优化生产设备的使用。它还为他们提供了一个明智决策的平台——在哪里投资以及哪些领域最需要关注。通过提供透明度，我们帮助企业根据其数据找到前进的道路。超过 10 年的生产监控经验 用于 50 多个国家 覆盖 14 个不同行业 提供 18 种语言
Enquire.ai
enquire.ai
通过我们获得专利的人工智能、数据科学和人类智能的融合，比任何其他专家网络更快地提供上下文和分析。
CloudOpty
cloudopty.com
CloudOpty 提供 CloudScore 来对您的云平台进行端到端优化，以帮助您节省成本、提高性能、提高安全性并保持合规性。
Astrato
astrato.io
Astrato 提供针对云重新设计的 BI。对于繁忙的数据团队来说，Atrato 是 Looker 和 Tableau 的现代替代方案，它提供了一种云原生的单一平台体验，可以在 Snowflake、Dremio 或 Google BigQuery 数据云中实时查询数据，而无需任何数据移动。
A2MAC1
a2mac1.com
汽车制造数据治理平台 - 现已向新行业开放。 A2MAC1 成立于 25 年前，为世界上最大的 OEM（汽车制造商）和 OES（汽车零部件制造商）提供服务。该公司从拆解汽车并进行基准测试开始。然后，它会聚合和整合数据/结果，并将 SaaS 平台的所有内容放在网上。这样，其他 OEM 和 OES 就可以访问这些数据（在本例中为竞争情报），然后使用它来制造更好的汽车/汽车零部件。该平台还被众多原材料供应商使用，他们可以了解有关汽车制造方式以及潜在 OEM 和 OES 的一切信息。产品很复杂，目标受众也很复杂。经过 25 年的完善和改进，该公司现已拥有 600 名员工，并且逐月实现产品组合多元化。截...
Rampfy
rampfy.com
Rampfy 使跟踪 KPI 变得简单快捷。只需点击几下，您就可以将所有系统与 Rampfy 应用程序集成，并开始查看有关整个业务运营的信息。借助 Rampfy，您可以： - 查看所有系统的集成数据 - 接收有关您运营的主动警报 - 快速查看最关键的 KPI - 为您的公司或团队创建排名 - 执行强大的比较分析 这就是 Rampfy 成为最受欢迎的业务分析应用程序的原因拉丁美洲超过 500 家公司。
Kapiche
kapiche.com
Kapiche 是一个反馈分析平台，可在几分钟内分析大量客户反馈，使您能够快速提供深入的见解并帮助您的公司做出更好的决策。 Kapiche 的平台不需要任何设置或代码框架。它立即起作用。它可以让您在一处分析所有客户反馈。 借助 Kapiche，您获得见解的速度可以提高 30 倍。这意味着不再需要等待数周或数月才能获得结果；您将能够实时回答问题。轻松衡量主题对 CX 指标的影响，快速深入了解根本原因，并了解客户反馈的新趋势。 Kapiche 还可以帮助您自信地在整个组织内分享见解。您的团队和领导层将可以轻松地探索客户洞察并进行协作。您一定会喜欢如何快速生成令人印象深刻的报告并即时回答临时问...
Nomad Data
nomad-data.com
NoMad Data 开发了一个数据管理平台，帮助企业做出更好的决策。 Nomad 的目标是创建一个想法市场，并允许数据专家（数据提供商本身）将想法与其数据相匹配。我们的目标是帮助提供商发现其数据的新用例，并帮助他们找到有明确需求的潜在客户。
Hashboard
hashboard.com
Hashboard 是一款商业智能 (BI) 产品，专为数据工程师打造最好的工作并轻松地将数据热爱传播到整个组织（甚至是非技术人员！）定义数据仓库的指标并让您的整个团队搜索、探索并找到推动您业务发展的见解。我们的目标是简化：我们的界面、您与数据交互的方式以及您的组织如何看待数据。我们的目标是通过简化探索并允许您以一致、高质量和美观的方式发布数据，帮助您的组织重新爱上数据。我们认为数据本身就是一种产品。数据人员也是产品人员。在这里阅读我们的完整方法：https://hashboard.com/approach 或在这里尝试我们的交互式演示：https://demo.hashboard.com/a...
Data Impact
dataimpact.io
CPG 品牌的数字商务加速器在当今复杂、快速发展的环境中，需要可靠且可操作的洞察力才能赢得在线胜利。在 Data Impact，我们的解决方案不仅仅是简单的监控，还为电子商务团队配备了可以日常应用的多种杠杆。我们的平台在全渠道零售商、纯玩家、B2B 和亚马逊的整个购物渠道中提供强大的信息。我们是基于位置的数字货架分析的唯一提供商。我们每天跟踪 40 个国家/地区的 60,000 多家在线商店。我们独特的、可扩展的数据由人工智能驱动，提供宝贵的商业智能，通过增加增长最快的渠道的销售额和市场份额，将全渠道的复杂性转化为您的优势。
Data Blaze
datablaze.com
Datablaze 可以帮助您通过蜂窝物联网连接无线连接您的企业，并通过专有的设备管理软件优化您的成本。
ActionableAgile
actionableagile.com
一组图表和模拟，与您选择的工作管理工具中的数据相连接，帮助您改进流程、变得可预测，并立即提供准确的预测。您的流程就是我们的业务，您的数据安全是第一要务。
Soley
soley.io
Soley 是产品组合和价值链数字导航的先驱。 Soley 为在时间压力和巨大复杂性下工作的行业决策者提供支持。通过使用 Soley，公司可以优化其产品组合、提高弹性，从而降低成本。它使您能够发现和管理内部风险和潜力，以及外部影响对您公司的影响。因此，可以避免由于未管理的复杂性而造成的损害，并且您的公司能够更快地适应市场变化。
Nuant
nuant.com
Nuant 是一个为专业人士量身定制的投资组合和风险管理平台，用于监控和评估其数字资产的风险。借助 Nuant，体验轻松的数字资产统一监控、卓越的风险管理和强大的模拟引擎。 - 统一监控您的数字资产：Nuant 投资组合管理系统可无缝监控您的数字资产，将便利性与效率融为一体。它有助于在一个统一的界面中全面跟踪您的交易账户、钱包和头寸。它迎合广泛的资产类别，包括现货、衍生品、DeFi、公共和私募股权、SAFT 和 SAFE，集成了跨 DeFi、CeFi 和 TradFi 的连接层。这涵盖了交易所、区块链、协议、托管人、银行和经纪商，可以轻松地将您的所有持仓和头寸聚合到一个简化的系统中。 - 卓越...
Intelligize
intelligize.com
先进的分析工具提供深入的见解，帮助您清楚地识别市场标准、基准同行披露和协议、跟踪 SEC 评论信和趋势等等
EmailAnalytics
emailanalytics.com
Gmail 和 Outlook 的首要电子邮件分析工具。衡量您团队的电子邮件响应时间 - 无需安装软件，无需培训。