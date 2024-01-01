Baymard Institute 为您提供超过 130,000 小时的大规模用户体验研究 - 揭示哪些设计会导致可用性问题、如何创建“最先进”的用户体验，以及您的用户体验性能如何与行业领先的网站相媲美。 该研究以文章、基准、用户体验案例研究、页面设计演练的形式发表在广泛的 Baymard Premium 研究目录中。 Baymard 的研究成果被来自 80 多个国家/地区的 3,000 多家电子商务公司、研究人员和用户体验设计师使用，其中包括 71% 的财富 500 强电子商务公司（包括 Google、Home Depot、Etsy、Nike 等）。 ）

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