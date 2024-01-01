替代项 - Baremetrics

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在 Maxio，我们帮助 B2B SaaS 公司开启下一阶段的增长。我们的财务运营平台旨在应对 B2B SaaS 的独特财务挑战，包括计费、订阅管理、收入和费用确认以及 SaaS 指标和分析。我们认为，为了让 SaaS 公司开启下一阶段的增长，他们的财务运营技术堆栈必须在灵活性和复杂性之间取得适当的平衡，灵活性使他们能够在不断变化的市场中快速转向，复杂性则支持他们扩展他们的业务、运营和货币化策略。无论您的要求有多复杂，Maxio 都将自动化您的整个订阅生命周期——从计费和开票到 ARR 管理，再到收入确认——所有这些都在一个统一的系统中，让您能够生成投资者喜爱的自定义报告。 Maxio 正在让...