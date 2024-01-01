替代项 - Bannerwise
Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，允许用户创建社交媒体图形、演示文稿、海报、文档和其他视觉内容。用户可以从许多专业设计的模板中进行选择，并通过拖放界面编辑设计并上传自己的照片。该平台免费使用，并提供付费订阅（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以获取附加功能。用户还可以支付要打印和运输的实体产品的费用。 截至 2019 年，Canva 以 32 亿美元的估值筹集了资金，在 190 个国家拥有超过 2000 万用户。 2020 年 6 月，Canva 以 60 亿美元的估值筹集了 6000 万美元。这几乎是 2019 年最后估值的两倍。
VistaCreate
create.vista.com
最简单的在线图像编辑器 ᐉ VistaCrate（以前称为 Crello） ➤ 创建您自己的设计 ✓ 发布 ✓ 封面 ✓ 动画 ☝ 使用最好的在线设计软件 ⏩ 简单且免费！ 免费的图形设计工具可帮助您在几分钟内创建令人印象深刻的内容。浏览数千个专业模板并立即进行编辑。
Animaker
animaker.com
Animaker 是一款在线 DIY (#DIY) 动画视频制作工具，为每个人带来工作室品质的演示。动画视频，做得对！
Fotor
fotor.com
适合所有人的免费在线照片编辑器。只需点击几下，即可使用 Fotor 的照片编辑器免费编辑照片。它涵盖了所有在线照片编辑工具，因此您可以裁剪图像、调整图像大小、向照片添加文本、甚至制作照片拼贴以及轻松创建图形设计。
Genially
genial.ly
您自己或与您的团队一起创建演示文稿、信息图表和其他令人惊叹的内容。
Prezi
prezi.com
Prezi 是一家匈牙利演示软件公司，成立于 2009 年，在布达佩斯、旧金山和里加设有办事处。截至 2018 年 4 月，Prezi 拥有超过 1 亿用户，创建了超过 3.25 亿份公共演示文稿，观看次数超过 35 亿次次。prezi这个词是匈牙利语中“presentation”的缩写形式。
Artboard Studio
artboard.studio
直接在浏览器中使用丰富的资源和模板库来设计、制作动画、协作和展示您的项目。
Simplified
simplified.com
一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。
Piktochart
piktochart.com
登录并使用 Piktochart 创建精美的信息图表、海报、报告、演示文稿、传单或社交媒体图形。无需设计经验
Visme
visme.co
创建专业的演示文稿、交互式信息图表、精美的设计和引人入胜的视频，全部集中在一处。从今天开始使用 Visme。
Wepik
wepik.com
设计让您的业务变得轻松。 探索并尝试我们的模板集合，这些模板易于使用且完全可定制，非常适合您的小型企业。
Snappa
snappa.com
Snappa 可以轻松创建任何类型的在线图形。为社交媒体、博客、广告等创建和发布图像！
Creatopy
creatopy.com
通过我们的在线图形设计平台将您的设计变为现实。使用专业设计的模板并协作创建最佳图形。
Marq
marq.com
Marq（以前称为 Lucidpress）使组织中的每个人都能够使用锁定的品牌模板构建品牌内容。告别你的创意积压。
FotoJet
fotojet.com
免费在线照片编辑器、图形设计师和拼贴制作器！将您的照片变成令人惊叹的艺术作品！
ellty
ellty.com
简单的在线图形设计工具可以轻松创建任何类型的内容。为任何社交媒体、传单、徽标、演示文稿等创建令人惊叹的图像。
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我们提供两种服务选项，每种服务都包含以下优势。流体广告提供以下功能： - 使用我们的广告生成器工具创建令人惊叹的数字展示广告。 - 利用我们行业领先的地理定位和地理围栏系统，随时随地精确定位您想要覆盖的受众。 - 选择和管理您希望广告展示的渠道和网站，并密切控制您的预算。 - 通过我们深入的报告套件充分了解您的广告活动的效果，为您提供可行的见解。完全托管服务我们通过为您管理广告活动的各个方面来节省您的时间和金钱，从制作引人注目的广告到定位广告的显示位置，再到提供您了解活动效果所需的数据。我们的专业数字广告活动经理将不断确保您的活动得到优化，以最大限度地提高您的投资回报 ...
Snapied
snapied.com
Snapied 是一款简单但功能强大的在线图形设计工具，可帮助专业人士和非设计师轻松快速地创建令人惊叹的设计。
Picmaker
picmaker.com
使用 Picmaker 的人工智能管理工具提升您的社交媒体游戏。通过先进的算法和自动化来简化您的内容创建、安排和分析。现在试试！
Baseline
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自动成为品牌。自动化您的内容创建并提升您的品牌影响力。获得可靠的品牌指南并轻松创建一致的设计。
PandaSuite
pandasuite.com
最具互动性的无代码生成器。 PandaSuite 由 Parisian 团队开发并于 2015 年推出，是一个简单而富有创意的 SaaS 平台，无需一行代码即可构建应用程序和交互体验。使用 PandaSuite Studio 进行视觉创作：设计屏幕、使用 +40 个组件并创建动画。部署为 Web 应用程序、移动/平板电脑（iOS、Android）和桌面（MacOS、Windows）的本机应用程序。免费开始并从 79/月/应用程序开始部署。
Contentdrips
contentdrips.com
最简单的个人品牌内容创建工具。它为您的 Instagram、LinkedIn 和 Facebook 广告创建照片、短视频和无缝轮播帖子。
Clever Ads
cleverads.com
使用 Clever Ads Banner Creator 构建有效的 Google 展示广告。无论您是想手动构建横幅广告，还是自动生成横幅广告：Clever Ads Banner Creator 都可以免费为您提供帮助。
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper 是面向初学者数字营销人员的一站式解决方案，涵盖创建在线广告活动的所有内容。
Bannernow
bannernow.com
BannerNow 是一个功能强大的平台，您可以在一个地方创建、管理、翻译、分发和安排所有创意。借助 BannerNow，您可以在广告中创建实时数据源，确保您的受众始终看到最新信息。该平台为安排您的广告活动提供了无缝解决方案。它允许您轻松规划、组织和自动化营销活动的部署。此外，还可以访问详细的分析数据，包括展示次数、点击次数、点击率、可见度、观看时间、视频播放时间、投资回报率等，以评估和增强您的广告策略。
AdRapid
adrapid.com
Adrapid 平台专门开发为白标嵌入式展示广告制作平台，适用于 DSP 和其他营销自动化全渠道平台
Viewst
viewst.com
赶上最后期限。规模内容。促进创意制作 一个可让您大规模创建、协作和发布广告的工作区。 Viewst 使设计和营销团队能够倍增创意数量和多样性，更快地进入市场并超越市场竞争。
Rocketium
rocketium.com
Rocketium 是一个敏捷的 CreativeOps 平台，可帮助企业以更低的成本更快地将其通信推向市场。凭借人工智能驱动的创意制作、无缝创意运营和强大创意分析的综合优势，Rocketium 帮助企业利用现有团队、流程和工具做更多事情。 Rocketium 由 021 Capital、1Crowd、Blume Ventures 和 Emergent Ventures 等知名投资者资助。 Rocketium 通过以下方式简化企业创意运营： 1. 人工智能驱动的创意制作：大规模制作定制创意，并自动适应不同渠道的各种尺寸。通过简单的电子表格导入即可立即创建个性化和实验变体。使用 AI 撰稿人生成...
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing 是基于云的图形设计软件，可帮助用户通过 10000 多个令人惊叹的设计模板来设计传单、海报、小册子、名片、邀请卡、个人资料或简历、社交媒体广告等。不需要图形设计技能。它免费、快速且易于使用。 PhotoADKing 使广告图形设计变得简单。
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi 是一个为数字营销团队和设计师打造的丹麦设计平台，使他们能够制作用于展示和社交媒体的一流广告。通常，制作 5 种格式的标准横幅包需要 5 个小时。我们的经验是，我们的用户在此过程中节省了高达 90% 的时间。 Zuuvi 允许您大规模制作一流的数字广告。