Microsoft Bing

bing.com

Bing 是微软拥有和运营的网络搜索引擎。该服务起源于微软之前的搜索引擎：MSN Search、Windows Live Search 以及后来的 Live Search。 Bing 提供多种搜索服务，包括网页、视频、图像和地图搜索产品。它是使用 ASP.NET 开发的。 Bing 是微软 Live Search 的替代品，由微软首席执行官史蒂夫·鲍尔默 (Steve Ballmer) 于 2009 年 5 月 28 日在加利福尼亚州圣地亚哥举行的 All Things Digital 会议上揭晓，并于 2009 年 6 月 3 日发布。当时值得注意的新功能包括列表输入查询时的搜索建议以及基...