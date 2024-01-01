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AxxonPay 是一家一流的支付解决方案提供商，也是高风险商户的直接银行卡收单机构。我们为全球客户提供一系列支付服务，包括 Visa、Mastercard、JCB、银联以及其他支付方式。我们的数据驱动技术经过定制，可满足电子商务客户的需求，使在线支付变得简单、安全且无忧。我们的支付网关促进全渠道支付流程，将收单功能、100 多种支付方式、大规模支付和技术创新结合在一个无缝集成中。 AxxonPay 保证只需点击一下即可快速资金转移。我们的客户受益于降低的运营成本、缩短的业务扩展上市时间以及转换和安全性之间的完美平衡。 AxxonPay 拥有 700 多名员工，业务遍及全球，在全球设有四个办事处。我们获得英国金融行为监管局 FCP 的许可。我们对客户的承诺体现在我们最先进的支付解决方案和无可挑剔的客户服务中。
目录:
Finance
支付处理软件

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