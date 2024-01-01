Awarathon 是一种以视频角色扮演为主导的销售辅导的动态工具。我们的虚拟培训环境利用人工智能来帮助您的销售团队进行有效、成功的推销。 Awarathon 与中间市场组织合作，以影响他们的销售准备情况。我们的平台利用人工智能和视频角色扮演来提高销售培训效果并帮助您的团队进行完美的推销。 我们帮助我们的客户（金融服务、技术、医疗保健和教育解决方案领域）做好销售准备，并拥有更加一致、自信的销售团队。 Awarathon 的总部位于印度最大的城市孟买。我们一开始就怀着传播社会意识的雄心（这就是我们名字的灵感来源）。随着时间的推移，我们已经发展成为技术变革者，同时确保我们在教育和平等机会方面的社会承诺继续有意义。

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