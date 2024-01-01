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AVOXI 是一个全球通信平台，在一个平台内提供语音、消息传递和联络中心解决方案。 AVOXI 提供功能丰富的语音技术，具有无与伦比的覆盖范围、质量和可靠性，为国际企业提供了与客户轻松扩展所需的本地业务。 AVOXI 的敏捷云平台为 170 多个国家/地区的 7,000 名客户提供支持，每年推动超过 50 多万次互动，使客户能够与最重要的技术集成。获取企业信赖的全球语音软件，以保持通信正常运行。今天就通过 AVOXI 走向全球，拨打本地电话。了解更多信息，请访问 www.avoxi.com。
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