替代项 - Avataar
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Dopple.ai
dopple.ai
体验由人工智能支持的与数千名角色、同伴和导师聊天的新方式。
Sketchfab
sketchfab.com
我们拥有超过 100 万创作者的社区，是全球最大的网络、移动、AR 和 VR 3D 内容发布、共享和发现平台。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美国初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供网络搜索产品。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一种零售营销技术，它重新构想了零售商如何通过电子邮件营销和网站个性化与客户沟通。立即申请免费演示！
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家总部位于魁北克市的企业软件即服务 (SaaS) 公司，提供基于云的平台，使数字体验更加智能，并提供基于该平台构建的特定软件。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜索、分析和机器学习技术来统一不同的内容和数据，自动交付相关的个性化信息。 Coveo 提供电子商务、客户服务和劳动力熟练程度的解决方案。该公司被公认为 Gartner 洞察引擎魔力象限的领导者、Forrester Wave™：认知搜索的领导者以及 Forrester Wave™：旅程编排平台的强劲表现者。
Moderlry
modelry.ai
Modelry 是端到端 3D 产品可视化平台，使全球电子商务领导者能够使用 3D 模型生成令人惊叹的产品视觉效果和 AR 体验。
Syte
syte.ai
发现它。购买它。通过视觉搜索体验提升电子商务绩效，将购物者与他们喜爱的产品联系起来。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Searchspring
searchspring.net
提供购物者期望的购物体验和产品效果。掌控并超越相关性。做你的平台不允许你做的事情。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一个通用人工智能平台之一，使世界各地的大型企业能够跨工作流程和功能构建各种支持人工智能的应用程序。与任何其他单点解决方案不同，Vue.ai 提供的价值是将整个企业的图像、视频和文本数据汇集在一起，使用其 AI 堆栈对其进行解码，从而使智能能够在整个企业中提供数据驱动的决策。通过结合即用型 API、无代码和低代码工具，Vue.ai 使营销、产品、业务和技术团队能够对收入增长、效率和成本降低产生数量级的影响。 Vue.ai 目前已部署在多个行业，包括零售、金融、保险、物流和医疗保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrase...
LEVAR
levar.io
立即开始利用 LEVAR 的 3D 和增强现实购物体验推动更多转化。在您的电子商务商店以及所有营销和销售渠道（产品页面、电子邮件、短信、社交媒体和登陆页面）上创建和分发 3D/AR 产品模型。 LEVAR 的精确比例 3D 和增强现实产品模型可帮助客户在自己的空间中从各个角度体验您的产品。通过 LEVAR 提高销售额、减少退货并提高客户参与度。
Cylindo
cylindo.com
数百家家具公司与 Cylindo 合作，在整个家具购买过程中获得卓越的产品视觉效果。我们创建的平台不仅限于高质量的产品可视化，还为家具企业提供了可跨多个接触点利用的多功能资产。从产品页面上的 360 度旋转和 4K 缩放，到 AR 资产、可定制的生活方式图像以及购物车缩略图、购物源、电子邮件、社交媒体、目录、第三方市场和店内信息亭的产品视觉效果。 Cylindo 为四千万种产品变化和每月 1000 万独立用户提供支持，是推动令人愉悦的购物体验的催化剂，帮助零售商和品牌展示更多产品并销售更多产品。使用 Cylindo 平台，公司将转化率提高了 36% 以上，平均订单价值提高了 88%，同时平均降...
Zakeke
zakeke.com
最灵活、最完整的视觉商务平台。 通过实时 2D、3D、AR 和虚拟试穿定制，将您的商店打造为非凡的客户体验。
Findify
findify.io
Findify 是一个搜索和发现个性化平台，由数据和机器学习提供支持。专为电子商务网站而设计，可加速增长。
Emersya
emersya.com
Emersya 的交互式 3D 是一种一体化媒体，允许客户： - 从各个角度详细探索产品的内部和外部 - 浏览最高质量的交互式产品视觉效果 - 通过丰富的内容了解产品的故事 - 模拟并以交互方式尝试产品功能 - 通过分解图发现产品技术和内部组件 - 预览并比较产品系列中的所有配色
VNTANA
vntana.com
VNTANA 是一个 SaaS 平台，可实现快速且可扩展的 3D 资产生产和分发。 3D 正在推动 B2B 和 B2C 销售的高投资回报率（转化率提升 2 倍，回报率降低 40%），但实施 3D 需要 3D 艺术家进行大量手动工作，既耗时又昂贵。 VNTANA 的专利智能优化算法可将 3D 模型尺寸减小多达 99%，同时保持高视觉保真度，以便您可以在任何地方发布。我们采用 API 驱动，因此可以与现有的 DAM、PLM、数字展厅以及几乎任何其他平台集成，允许团队在现有工作流程中添加 3D 功能。我们的软件帮助阿迪达斯等客户使用我们的软件在 1 小时内完成了过去需要 6 周的时间。
Yulio
yulio.com
Yulio 的使命是通过使 VR 成为简单、移动且经济实惠的商业工具来构建最好的 VR 和 AR 演示软件。无论您是希望在投标过程中脱颖而出的建筑师、希望在迭代之间发现错误的室内设计师，还是希望在下一次推介/会议中给人留下深刻印象的销售人员，Yulio 都是适合您的工具。 Yulio 是一款一体化工具，适合那些正在寻求建筑、室内设计以及利用视觉叙事力量的所有行业的 VR 应用程序的人。借助我们广泛的可定制功能、内置云渲染平台和各种集成，您可以设计令人惊叹的沉浸式演示文稿，并解锁更详细地讲述视觉故事的能力。随着我们不断创新并创造新工具供用户使用，Yulio 成为您保持前瞻性思维的一站式平台，同时...
edrone
edrone.me
edrone 是一个自主电子商务云，是第一个专为电子商务设计的 eCRM。 edrone 基于其算法提供先进的营销自动化解决方案，且易于安装（即插即用）。 edrone 的目标是帮助了解客户行为（客户智能）并利用一体化电子商务营销云吸引他们（营销自动化）。 该系统由两个部分组成：学习和参与。学习：高级统计数据、RFM 细分和每个客户的详细视图（甚至包括社交媒体统计数据）。参与：20 个准备发送的场景，包括恢复废弃的卡片、发送建议以及根据我们的客户智能算法通过交叉销售增加收入。营销机器不仅仅是一个简单的推荐框架：它使分段的想法在每个电子商务中都很容易实现。
commonsku
commonsku.com
commonsku 是专门为促销产品行业设计的软件。它是一个集成在一个复杂中心中的 CRM、订单管理和电子商务平台。 commonsku 借助能够直观地连接分销商和供应商的软件，为您的团队带来一股新鲜空气。
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter 帮助公司在其数字资产（网络、移动、电子邮件、推送等）中受益于基于实时机器学习的本地推荐。我们的技术可与领先的网络资产（Youtube、亚马逊等）为其“为您推荐”或“您可能喜欢”等部分构建的技术相媲美。
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire 为零售商提供以数据为主导的智能客户旅程优化解决方案，引导在线购物者完成购买渠道并将其保留在生态系统中。利用客户洞察，Salesfire 使企业能够提高现场参与度、个性化用户体验并推动收入增长。从第一方数据收集到高级分析，Salesfire 利用人工智能的力量来识别更多购物者、增强重定向并将访客数据转化为销售。
MakerSights
makersights.com
MakerSights 是唯一的分类管理工作区，使零售品牌能够采取以消费者为中心的方法来制定产品策略，并使他们能够创造出更多人们喜爱的产品，并减少人们不喜欢的产品。 MakerSights 工作空间将跨职能团队联合起来，从设计和产品到营销和消费者洞察，以大规模测试创意和正在开发的产品与目标消费者。利用交互式、专门构建的零售分析和仪表板，团队能够快速分析消费者数据，立即与利益相关者分享见解，并做出基于数据的决策，从而实现高效、高性能的分类。
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox 的 AI 搜索、AI 导航、AI 推荐以及洞察与实验解决方案可改善购物体验，从而提高转化率和收入。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 使用最新的搜索技术来理解含义。通过结合向量、大语言模型 (LLM) 和 GPT 技术，它可以提取一般句子背后的意图，以返回相关的产品结果。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻的相关产品、相关关键词和相关类别模块提高了参与度，并帮助购物者只需一键点击即可完善他们的搜索意图。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 通过相关推荐来激发购物者探索您的目录，从而提高...
Toolio
toolio.com
Toolio 是一个基于云的销售平台，可自动执行关键工作流程、提供实时见解并支持远程协作。我们帮助零售商节省时间并更快地做出数据驱动的销售决策，从而实现库存优化、盈利能力提高和收入增长。 Toolio 销售平台包括四个核心模块：商品规划、分类规划、商品规划和分配。这些模块可以单独使用，但组合在一起功能更强大，并且可以根据您独特的规划流程进行定制。 -商品规划：通过融合季节性趋势和实时端到端数据洞察，简化销售预测和库存计划的创建和维护 -品种规划：结合历史绩效信息、属性分析和可视化产品线表，帮助零售商决定哪些商品生产的产品以及通过每个渠道销售的数量 - 商品规划：帮助零售商保持最佳库存水平，以避...
Potions
get-potions.com
Potions 是唯一一家能够在不依赖 cookie 的情况下个性化在线购物者旅程的市场参与者。鉴于第三方 cookie 即将结束，其独特的技术是一种面向未来的解决方案，使网站能够通过提高转化率和平均订单价值将收入提高 12% 至 25%。过去三年，超过 60 家电子商务商户选择 Potions 作为首选解决方案，其中包括 Wonderbox、Jacadi、Le Slip Français 和 Alltricks 等行业领导者。
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity 是智能电子商务个性化的领先提供商之一，为 B2C 或 B2B 企业提供完美的解决方案，以提高在线收入、平均订单价值、在线转化率，并建立忠诚的客户数据库。 PureClarity 允许您通过广泛的智能电子商务个性化功能为客户提供高度个性化和相关的在线购物体验，将您的在线访问者转化为忠实的客户。该软件与所有电子商务平台兼容，并为 Magento 1x 和 2x、Shopify、BigCommerce、X-Cart、WooCommerce 和 Kooomo 提供插件/扩展。 PureClarity 可以有效地处理任何数量的数据，并从第一天开始工作。企业通常很快就会开始看到积极...
Adobe Commerce
business.adobe.com
体验让一切变得不同。与 Adobe Commerce 一起成长。 Adobe Commerce 是一个灵活且可扩展的商务平台，无论您拥有多少个品牌，都可以让您创建独特的个性化 B2B 和 B2C 体验。 以前是万磁王。
Productsup
productsup.com
Productsup 是领先的产品对消费者 (P2C) 平台，使制造商、品牌、服务提供商和市场能够将商业无政府状态转变为商业成功。 Productsup P2C 平台提供一系列解决方案，例如信息流管理、市场体验和社交商务、产品内容联合以及卖家和供应商入职培训。它每月为 900 多个品牌处理超过 2 万亿个产品，包括宜家、丝芙兰、拜尔斯道夫、Redbubble 和 ALDI，每月处理的数据请求比谷歌的消费者搜索服务还要多。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 生成电子商务产品数据，使品牌、零售商和市场能够提供卓越的产品发现体验。借助 Pixyle 丰富而详细的属性，公司可以改进其网站搜索引擎和推荐系统，帮助购物者准确找到他们想要的东西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智能产品标签、文本生成、图像审核和推荐解决方案来提高转化率和忠诚度。