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autoRetouch 是一个人工智能驱动的平台，用于在线批量编辑产品图像。它使用户能够快速准确地对图像应用一系列编辑功能，包括背景去除、幽灵人体模型、背景定制和皮肤修饰。 autoRetouch 的人工智能工具套件允许用户立即创建精美的图像，无需图像编辑技能。该平台还提供一系列市场规格模板，允许用户在几秒钟内调整所有图像。 autoRetouch 旨在节省时间和金钱，同时增加电子商务购买量并扩大品牌曝光度。其全自动幽灵人体模型/颈部关节效果创建软件使用户能够将时尚产品变为现实，并帮助客户看到它们的外观有多棒。 该平台可在桌面上使用，起价为每张图像 0.25 欧元，平均处理时间为 5 秒。

网站： autoretouch.com

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