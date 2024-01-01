AutoRegex 是一个功能强大的工具，使用户能够使用自然语言处理 (NLP) 将英语转换为正则表达式 (RegEx)。该网站可以轻松创建正则表达式模式，而无需广泛的语法知识。 通过利用人工智能 (AI)，AutoRegex 可以在英语和正则表达式之间自动翻译，允许用户创建复杂的正则表达式模式，而无需任何手动编码。 该网站提供了一系列的计划来满足不同的需求，用户可以使用他们的谷歌或电子邮件帐户登录。 AutoRegex 已在多个网站上得到推荐，是由 @GD3KR 精心构建的。

网站： autoregex.xyz

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