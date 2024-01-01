替代项 - Autify
Postman Web
postman.com
Postman 使 API 开发变得简单。我们的平台提供的工具可简化 API 构建过程的每个步骤并简化协作，以便您可以更快地创建更好的 API。
UserTesting
usertesting.com
UserTesting 通过帮助组织从客户那里获取从创建到执行的见解，从根本上改变了数字产品和体验的构建和交付方式。建立在世界一流的按需采购引擎之上，客户可以从我们遍布全球的专有和合作伙伴采购的受众网络中获得快速、高质量的选择性反馈。 UserTesting 提供业界最全面的体验研究解决方案。
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack 是一个云 Web 和移动测试平台，使开发人员能够跨按需浏览器、操作系统和真实移动设备测试其网站和移动应用程序，而无需用户安装或维护虚拟机、设备或模拟器的内部实验室。他们有四种主要产品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用户可以从超过 1,200 种按需的真实移动设备、浏览器和操作系统中进行选择，并依靠安全、稳定和可扩展的基础设施来支持数千个并发手动和自动测试。 这项基于订阅的服务由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 于 2011 年在印度孟买创立，从那时起，它就获得了全球 Web 开发社区的广...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Qase
qase.io
Qase 是一款专为 QA 和开发团队打造的现代测试管理工具，具有现代、简单的界面和强大的功能。这就是世界各地数以千计的组织转向 Qase 的原因。它是一种一体化测试管理解决方案。它包括测试用例管理、缺陷管理、测试计划、带有信息报告的测试运行、丰富的 API 和 Webhooks。 Qase 提供与 Jira、Redmine、Trello 等最流行的问题跟踪器的集成。您无需离开应用程序即可创建问题 - 它将自动发布。当您想要收到有关测试运行开始的通知时，与 Slack 的集成非常有用。它专为手动和自动测试而设计。通过 REST API，您可以与自动化测试集成并将结果直接发布到应用程序。 Web...
Userfeel
userfeel.com
使用更好的用户测试工具发现访问者的问题和疑虑。唯一不需要订阅或月费即可无限制地访问所有功能的用户测试工具，并且没有隐藏的升级费用。从我们的高品质测试人员小组中获得更好的见解。无限的用户，无限的筛选问题，访问由 140,000 多名用户组成的合格、多语言、不断扩大的小组，能够使用自己的小组，移动应用程序、网站、原型的用户测试，有审核和无审核的测试，自动语音转录，即使您不会说该语言，也能够测试非英语网站和应用程序、注释、报告、导出、精彩片段、视频本地下载、视频导出到 YouTube、由经验丰富的用户体验研究人员策划的模板测试等等更多的。无需信用卡即可注册并开始设置和预览测试。
Browserling
browserling.com
Browserling 是一种基于 Web 的解决方案，可在所有最流行的浏览器中快速跨浏览器测试网站。
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector 是一种自动化浏览器测试服务，可让您使用云中的真实浏览器监控和测试您的网站。我们提供一个有凝聚力的解决方案，可以轻松创建、记录、管理和运行您的测试。查看详细的测试结果并在发生故障时收到通知。通过从用户的角度在浏览器中进行端到端测试，确保您的网站和应用程序按预期运行。
Sauce Labs
saucelabs.com
在一个依赖代码的世界中，Sauce Labs 致力于让代码在任何时间、任何地点为所有人服务。这就是数字信心。 Sauce Labs 是持续测试和错误报告解决方案的领先提供商，使公司有信心向客户提供值得信赖的数字品牌体验。 Sauce Labs 持续测试云可识别开发和生产中的质量信号，加快发布和更新 Web 和移动应用程序的能力，使这些应用程序每次在每个浏览器、操作系统和设备上的外观、功能和性能都完全符合其应有的效果。欲了解更多信息，请访问 https://saucelabs.com。
Virtuoso
virtuoso.qa
功能性 UI 和端到端测试工具。 结合机器人流程自动化、AI/ML 和自然语言编程，提供无与伦比的创作体验，同时将测试维护减少到接近于零。
TestProject
testproject.io
TestProject 是世界上第一个 100% 免费的测试自动化平台，适用于 Web、Android、iOS 和 API 测试，受到测试社区超过 150,000 名用户的信赖。 TestProject 通过消除维护和设置麻烦并为 Selenium 和 Appium 提供人工智能自我修复技术，帮助测试人员和开发人员快速确保质量。无论您的技能如何，TestProject 都拥有确保一流自动化体验所需的所有工具，使用高级无代码功能或与本机 Selenium API 兼容的开源 SDK。最重要的是，您还可以利用他们有用的插件库、开箱即用的漂亮测试报告、无缝集成到您的 CI/CD 管道、全球团队协作选...
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球机器人流程自动化 (RPA) 软件公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在罗马尼亚创立，总部位于纽约市。该公司的软件监控用户活动，以自动执行重复的前台和后台任务，包括使用其他业务软件（例如客户关系管理或企业资源规划（ERP）软件）执行的任务。 2020年12月，该公司秘密申请首次公开募股，并于2021年4月21日公开发行。
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest 是领先的数字体验测试云，可帮助开发人员和测试人员更快地交付代码。 LambdaTest 在 130 个国家/地区拥有超过 10,000 家企业客户和超过 2,000,000 名用户，开发人员和测试人员依靠 LambdaTest 来加速其质量保证流程并提供具有一流数字体验的产品。 - 持续测试云 LambdaTest 的持续测试云使企业能够快速测试和部署对其 Web 和移动应用程序的更改，速度提高了 70%，这有助于加快开发流程并缩短上市时间。 - 跨浏览器测试云我们的跨浏览器测试云允许用户在各种浏览器、操作系统和设备上测试他们的网站和 Web 应用程序。凭借实时测试、响应...
GetWhy
getwhy.io
GetWhy 是一家下一代洞察公司。 GetWhy 的端到端洞察平台由 Gen. AI 提供支持，以前所未有的速度提供一流质量的消费者洞察，而成本仅为传统洞察公司的一小部分。 GetWhy 将您的营销理念、概念或内容呈现在观众面前，并将他们的视频响应收集为可行的见解。我们训练我们的 Gen AI 平台在几分钟内执行人类需要几天时间才能完成的任务： - 转录语音， - 进行情感和情绪分析，以及 - 在您选择的尽可能多的视频采访中识别和收集关键见解。从研究问题到见解仅需 4 小时。因此，您可以更少地专注于分析，而更多地专注于创建切中要害的概念、产品和活动。
UserZoom
userzoom.com
UserZoom（现已成为 UserTesting 的一部分）使设计、研究、产品和营销团队能够创造客户所需的数字体验。无论您是需要为快速设计迭代提供信息，还是需要在全球团队中实现用户体验研究的民主化，UserZoom 的产品和服务都可以帮助您快速获得所需的见解，从而做出更自信的决策。自 2007 年以来，UserZoom 帮助体验领先的品牌（包括 Amazon、eBay、Google、Kimberly-Clark 和 T-Mobile）以敏捷的速度展示、分析和分享体验见解。欢迎访问 www.userzoom.com 打个招呼。
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA 是一个由人工智能驱动的无代码测试自动化平台。它可选地包括测试自动化服务，使测试创建和维护完全脱离您团队的工作，而成本还不到雇用 QA 工程师的四分之一。请与我们讨论定制适合您需求的计划。
Loadster
loadster.app
Loadster 是一款适用于高性能网站和应用程序的云混合负载测试解决方案。对站点进行负载测试以查找瓶颈、提高稳定性并优化用户体验。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球应用测试是一种众测解决方案，使 QA、产品、用户体验、工程、本地化和数字团队能够在超过 189 个国家/地区测试他们的产品和体验，超过 90,000 名经过专业审查的专业人员在真实环境中使用真实设备对数百种设备组合进行测试。我们将对您的软件进行访问、翻译质量、本地和文化细微差别的测试，以便您能够在您所在的或即将推出的每个市场中获得知名度。包括 Meta、Microsoft、Google、BBC 和 iHeartMedia 在内的数百个领先品牌都依赖 Global App Test 的平台可以快速提高产品质量，使敏捷和 DevOps 团队能够更定期地发布版本并获得重要的反馈来解决问题，或对用...
Userlytics
userlytics.com
Userlytics 是一个功能齐全、最先进的用户体验研究平台，拥有近 200 万小组成员的全球参与者群体。自 2009 年以来，Userlytics 一直在帮助企业和机构改善其网站、应用程序和原型的用户和客户体验。凭借可扩展的定价模型和多样化的全球小组，Userlytics 允许品牌进行有审核和无审核的可用性研究，参与者数量由自己选择。除了测试服务外，Userlytics 还提供各种可选的专业服务，包括欧洲（马德里）和美国（圣地亚哥和迈阿密）的高级用户体验顾问。该团队可以帮助客户获得可操作的用户体验见解，包括通过使用我们专有的 ULX Score，这是一个基准测试平台，用于衡量吸引力、充分性...
Testsigma
testsigma.com
Testsigma 是一款人工智能驱动的测试自动化工具，它提供低代码方法，可以用简单的英语创建测试。该测试自动化平台被描述为稳定可靠，并声称可以显着减少测试不稳定。 平台功能包括 Web 应用程序、移动应用程序和 API 测试。支持各种用例，从回归到视觉测试。该平台专为测试开发和执行、报告和分析、测试数据管理以及人工智能驱动的测试自动化而设计。 它提供集成、附加组件和广泛的功能覆盖。可以使用自然语言处理 (NLP) 编写测试，使脚本编写更加直观。 Testsigma 还提供“自动修复”测试，在应用程序元素发生变化时自动调整它们的映射。其基于人工智能的建议引擎通过识别可能的根本原因来帮助调...
Waldo
waldo.com
Waldo 正在加速移动开发者的产品创新进程。各地的移动应用程序都在与错误的功能和应用程序崩溃作斗争，从而造成糟糕的用户体验。 Waldo 的专有技术使工程团队能够在开发生命周期的早期发现并修复错误。 Lemonade、Truebill 和 Doximity 等行业领导者使用 Waldo，因此他们不再需要在发布速度和产品质量之间做出选择。
CodiumAI
codium.ai
Codium 是一个帮助开发人员更快编写测试的工具。它利用人工智能来分析源代码并生成有意义的测试，以便在部署之前捕获错误。 它可以在您键入时建议测试，并具有下载扩展（即将推出）来自动化该过程。它通过分析代码、文档字符串和注释来建议可以添加到套件中的测试。 此外，它还利用测试策略（例如测试边缘情况和方法参数）来确保准确性。借助 Codium，开发人员可以快速准确地编写测试，帮助他们在到达客户之前捕获错误。
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf 在短短 4 个月内为 80% 的用户流构建了自动化的端到端测试，每天 24 小时维护它们，并在我们的基础设施上提供无限的并行测试运行。我们是否提到我们保证零剥落？我们也这样做。从为期 90 天的试点开始，其中包括：全面的测试计划、您可以保留的用开源 Playwright 编写的自动化测试，以及在您选择的环境上无限制的测试运行。这是一个有用的列表，列出了您开箱即用的所有内容 - 无论是 100 次测试还是 100,000 次测试。 • 80% 用户流的端到端测试在 4 个月内实现自动化。测试是用开源 Playwright 编写的，您可以下载该软件，因此不存在供应商锁定。 • AA...
Witbe
witbe.net
Witbe 是体验质量 (QoE) 行业的领先创新，它提供了一种屡获殊荣的方法来监控向任何设备（PC、智能手机、STB）上的任何交互式服务（电话、视频、Web）用户提供的 QoE，以及通过任何网络（固定、移动、OTT）。自 2000 年成立以来，Witbe 不断发展壮大，现已受到 50 个不同国家 300 多家客户的信赖。广播公司、运营商、内容提供商和应用程序开发商都依靠 Witbe 机器人来确保完美的服务。 Witbe 是一家在 Euronext Growth (ALTWIT.PA) 上市的上市公司，在世界各地设有办事处，包括巴黎、纽约、圣何塞、丹佛、蒙特利尔、伦敦和新加坡。
Reflect
reflect.run
Reflect 提供了最快的工作流程来为您的 Web 应用程序创建自动化的端到端测试。为了在 Reflect 中创建测试，我们在云中启动一个经过检测的浏览器会话，并在 Web 应用程序中与您共享屏幕。这种方法使我们能够完全控制测试环境，这意味着我们可以检测并准确记录您在测试站点时可能采取的各种不同操作；即使是拖放、文件上传和可视化测试等复杂的操作也可以直观地捕获，无需额外配置。 Reflect 中执行的每个测试都会获得一个高清视频，向您准确显示运行期间发生的情况，该视频会与我们在您记录操作时自动生成的英语测试步骤同步。我们还提供网络日志和 JavaScript 日志等关键诊断信息，不仅可以帮助...
JunoOne
juno.one
与 juno.one 合作！探索前所未有的工作效率。 juno.one 是面向全球软件开发公司、软件交付公司和软件集成商的一流 ADLM 解决方案。在 30 天的免费试用版中，您可以创建各种项目、监督测试流程的正确管理、控制、组织并使其有效。
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur 是企业用来捕获、测试、设计和分析电子邮件和短信的通信测试平台。确保您的企业发送的每一条消息的外观、感觉和功能都完全符合您的计划。快速创建涵盖最关键通信的自动化测试，从帐户通知和警报到促销优惠和公告。通过在一系列桌面和移动设备上使用真实的电子邮件客户端截取屏幕截图，准确预览客户将看到的内容。 QA 和开发团队使用 Mailosaur 来测试双因素身份验证 (2FA/MFA)、密码重置和个性化。确保您的服务可用性和用户访问不会因代码更改或错误而中断。将暂存和开发环境与生产环境隔离，使用 Mailosaur 电子邮件服务器捕获所有内容，而不会将其余测试消息错误地发送给真实客户。持...
Keysight
keysight.com
是德科技帮助创新者探索、设计并将改变世界的技术变为现实。 作为业界首屈一指的全球创新合作伙伴，是德科技以软件为中心的解决方案为整个设计和开发环境的工程师提供服务，使他们能够快速实现未来的突破并降低风险。 是德科技充分利用其作为全球领先的测试和测量提供商的优势，如今帮助创新者通过快速解决设计、仿真和测试挑战来突破工程界限，帮助创造最佳的产品体验。 无论您是希望改进设计和开发流程、优化和保护网络，还是利用人工智能和数字孪生在 6G、视音频和电动汽车、物联网或量子计算等技术方面取得领先地位，是德科技都可以加速整个领域的创新具有基于最准确测量的智能见解的工作流程。我们融合了技术知识、测量科学专业知...
Userback
userback.io
隆重推出 Userback，这是领先的用户研究平台，适合希望了解用户并打造更好产品的小型团队。借助 Userback，您可以收集元数据丰富的视觉反馈，并通过 NPS、CES 和 CSAT 指标等应用内调查深入了解用户的情绪和行为。通过完整的会话重播功能，为任何反馈添加深层背景。创建用户细分并从登录的那一刻起跟踪每个用户。仅调查对您重要的群体，并了解您在从试用到流失的整个生命周期中的用户体验。通过品牌功能门户、公共路线图以及所有反馈的集中位置将这一切包裹起来，从而将反馈开销减少 70%，并将反馈关闭时间延长 10 倍。没有代码？没问题，立即开始使用无代码的浏览器扩展，非常适合内部 QA 和错误跟...
Meticulous
meticulous.ai
细致的 AI 根据记录的用户会话创建并维护一套端到端测试。随着新功能或边缘情况的引入，Meticulous 不断添加新测试，并在过时时删除旧测试 - 确保您的测试套件始终是最新且完整的，无需开发人员进行任何干预。将脚本标记添加到本地开发、暂存和预览 URL 环境以记录会话（可选：也记录生产会话以获取额外的覆盖范围）。从 Chromium 级别构建而成，具有确定性调度引擎 - 使其成为唯一消除碎片的测试工具。测试在计算集群中高度并行，允许您测试 1000 个屏幕并在 120 秒内获得结果。