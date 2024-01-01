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Ausuma ERP 提供全面的基于云的解决方案，旨在简化和优化小型企业运营。由于资源有限且团队规模较小，我们的平台可以提供您高效运营业务所需的一切。我们的主要功能包括安全数据存储、数据库驱动的应用程序、基于云的 ERP，使您能够从任何地方访问在线存储的 ERP 数据。我们还提供供应链管理、实时数据报告、工资管理和应付/应收账款功能。我们的可定制仪表板可满足您的特定需求，我们的移动应用程序可确保便利性和可访问性。此外，我们还通过 API 与第三方软件提供商无缝集成。相信 Ausuma ERP 能够为您的小型企业提供高效、有效的解决方案。
目录:
Business
企业资源计划系统

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