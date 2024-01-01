Attestiv 是一种人工智能内容检测和数字媒体取证工具，旨在保护数字资产并发现虚假或被操纵的媒体，例如照片、视频和文档。 该工具使用专利的人工智能技术来验证上传的媒体，确保共享信息的安全。通过移动设备、API 或 Attestiv 门户网站实时对照片、视频和文档进行指纹识别和验证，无需更改。 Attestiv 的核心功能在于它能够保护企业和组织免受因滥用更改或伪造的数字媒体而造成的潜在损害。 该平台旨在满足保险、金融服务、新闻和媒体等不同行业的需求。 Attestiv 已应用于个人财产和商业报价、索赔、续订、检查以及防止因媒体操纵而引起的欺诈和损失。 此外，该平台还通过身份验证和可追溯性增强了新闻和媒体内容的完整性。此外，其技术还验证物联网、房地产、航运、汽车和建筑等行业的关键数据。 从本质上讲，Attestiv 是一种基于人工智能的解决方案，致力于促进数字真实性，从而最大限度地降低风险并保护用户和组织的声誉。

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