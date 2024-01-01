替代项 - AssessFirst
Indeed
indeed.com
Indeed 是一个美国全球就业相关职位列表搜索引擎，于 2004 年 11 月推出。它是日本 Recruit Co. Ltd. 的子公司，总部位于德克萨斯州奥斯汀和康涅狄格州斯坦福，并在世界各地设有办事处。作为单主题搜索引擎，它也是垂直搜索的一个例子。 Indeed 目前在 60 多个国家/地区提供 28 种语言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超过 Monster.com，成为美国流量最高的招聘网站。该网站汇总了数千个网站的职位列表，包括招聘委员会、人才招聘公司、协会和公司职业页面。他们通过向雇主和招聘公司出售优质职位发布和简历功能来创收。 2011 年，Indeed ...
Blinkist
blinkist.com
Blinkist 为忙碌的专业人士提供强大的想法，使他们能够拓宽视野、更具创造力、做出更好的决策，并最终在生活的各个领域成长和繁荣。我们从 27 个类别的 5,500 多本非小说类书籍和播客中提炼出关键思想，采用引人入胜的格式，您可以在 15 分钟内阅读或收听。我们的自主学习应用程序在全球范围内有超过 2300 万人使用，它将随时随地为您的员工提供所需的支持。
Moodle
moodle.org
Moodle 是一个开源、功能丰富、安全且可扩展的学习管理系统，可与其他平台无缝集成，并可针对您选择的任何教学或培训方法进行定制。凭借清新直观的界面，Moodle 拥有适合 K-12、高等教育、职业培训、企业以及各类企业学习的解决方案。从提高教学和学生成果到简化培训、入职和合规管理，您将使用 Moodle 构建更加活跃、更具吸引力的在线学习空间。当您选择 Moodle 时，您将受益于 Moodle 20 多年的教育技术专业知识，并且您将成为热爱我们的在线学习平台和价值观的全球社区的一部分。您可以从我们活跃的社区论坛获得支持，访问 Moodle 的认证集成，并探索 2000 多个开源插件。或者，...
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 应用程序可以随时随地学习任何内容。您可以自学或亲自或远程参与小组测验、作业和演示。每月有超过 2000 万人在世界各地的学校、家庭和办公室使用 Quizizz。
Kahoot! Create
kahoot.com
创建您自己的 kahoot 并学习新东西！卡胡特！为学生、教师、办公室超级英雄、问答爱好者和终身学习者带来学习的魔力。 卡胡特！是一个基于游戏的学习平台，每年为超过 10 亿的玩家在学校、工作场所和家庭带来参与度和乐趣。免费注册！
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是领先的数字一线工作平台。具有任务管理、通信、学习、自助服务和独特的开放轮班市场技术，旨在与您当前的 WFM 解决方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等标志性品牌的信赖，为您提供协调前线所需的一切。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一个人员管理平台，可帮助充满活力的公司发挥员工的最佳水平。我们的 HR 软件独特、直观且智能
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招聘体验平台，提供视频面试软件、评估、文本招聘工具和对话式 AI 聊天机器人。使用 HireVue 构建更快、更公平、更友好的招聘流程。我们的企业级软件可实现工作流程自动化，使扩大招聘变得容易。我们可以共同改善您发现、吸引和雇用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
iMocha
imocha.io
iMocha 为组织提供整体平台和解决方案，通过其下一代专利、人工智能驱动的技能评估和技能智能平台实施“技能第一”战略 - 用于人才招聘（全职员工和队伍）以及内部人才发展和人才管理。我们的全球客户包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、爱立信、阿斯顿·马丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡车、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 个不同的联合国机构。来自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亚太地区）的 500 多家客户，财富 500 强公司中有 30 家使用 iMocha 来交付他们的产品
TestGorilla
testgorilla.com
你在招人吗？您知道可以通过人才评估来识别最佳候选人吗？ TestGorilla 为您提供了评估求职者技能并更快做出更好招聘决策的最佳工具。我们的技能测试库为您提供最佳的预测价值，帮助您识别最佳候选人。通过我们不断增长的测试库，您可以测试求职者的各种技能，包括认知能力、编程技能、软件技能、个性、语言能力等等。借助 TestGorilla，您可以使用多种问题类型来帮助您进行单向视频面试、允许候选人上传作品集等等。您准备好开始预测现实世界的工作绩效了吗？立即开始使用 TestGorilla 进行招聘！
Evalgator
evalgator.com
Evalgator 是一个基于网络的数字评估和评估平台，旨在简化招聘流程。它可用于评估技术和非技术职位的候选人，因为该平台支持多种问题格式，例如编码、描述性、多项选择和填空。它具有用户友好的界面，可以轻松创建定制评估。通过自动结果计算和实时洞察候选人在个别问题上的表现，Evalgator 使招聘人员能够在评估完成后立即将候选人列入候选名单。 Evalgator 还提供许多其他功能，包括反作弊措施、实时双向聊天支持以及广播选项，以帮助招聘人员和候选人。了解有关 Evalgator 的更多信息。
getAbstract
getabstract.com
了解更多。做得更好。 15分钟你能学到什么？ 通过提供对总结的专业知识的轻松访问，getAbstract 可以帮助世界各地的组织和个人有效地使用知识。
Interviewer.AI
interviewer.ai
我们的 ATS Lite 平台通过人工智能驱动的单向视频采访自动化 80% 的预筛选过程。更高效地筛选候选人 本月使用促销代码 INTERVIEW50 可享受 50% 的折扣。让我们识别您的最佳候选人，以便您可以更有效地招聘优秀人才。注册免费试用（无需信用卡），了解我们如何评估每位候选人，并为您提供一个易于使用的平台，用于筛选、面试和聘用人才库中的最佳候选人。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智能平台荣获 2021 年 SIA 最具创新人力资源技术奖，提供包括虚拟评估、编码/视频面试、筛选机器人等在内的招聘解决方案，以扩大企业、人力资源公司和 MSP 的招聘质量人才。 Intuit、普华永道、亚马逊和第一资本等全球品牌信任 Glider 来验证候选人的素质并使其适合任何行业的任何职位。平均而言，客户的安置率提高了 3 倍，填补时间缩短了 50%，候选人满意度提高了 98%。欲了解更多信息，请访问 Glider AI。
HiPeople
hipeople.io
雇用顶尖人才是一项关键任务，需要进行彻底的筛选过程。现代助教团队使用 HiPeople 的综合筛选工具包可减少 95% 的筛选时间。我们最先进的筛选工具包结合了基于人工智能的评估和自动背景调查的力量，使您能够做出数据驱动的决策，雇用最适合您的组织的人才。通过我们基于人工智能的评估，您可以评估候选人的硬技能、软技能、个性特征、文化契合度和认知能力。测试候选人数百项特定工作相关技能，从客户成功经理到对细节的关注。通过分析候选人的结果，您可以比较可行的见解，以评估他们的工作适合度，并确定他们是否具备在您的组织中蓬勃发展所需的技能。我们的自动背景调查可以从过去的经理、同事群体或直接下属那里提供对候选人...
Goosechase
goosechase.com
对于 Goosechase，经验就是一切！ Goosechase 最初受到寻宝游戏的启发，是一个互动体验平台 (IXP)，使领导者、组织和学校能够参与、激活和教育他们的社区。 Goosechase 是在线创建的，但在现实世界中玩，通过旨在支持组织的引人入胜的互动挑战，让社区变得栩栩如生。直观的平台可以轻松地对任何社区产生可重复的、有趣的和积极的影响。自 2011 年在加拿大孵化以来，Goosechase 已为全球数十万个团队建设、培训、筹款、教育、旅游和娱乐体验提供了支持。
TestDome
testdome.com
TestDome 提供工作技能测试，帮助管理者更快地聘用最佳候选人。我们为广泛的行业提供测试，包括编程、会计、客户服务、项目管理等。 - 我们的 1000 多个问题测试现实世界的问题解决能力。如果您发现我们的任何高级问题已在线得到解答，即可获得退款。 - 以您想要的方式自定义我们的即用型测试或添加您自己的自定义问题。 - 对候选人进行一目了然的比较，或者更深入地了解个别候选人的结果和答案。 - 使用网络摄像头监控、重复电子邮件检测以及复制和粘贴保护来防止作弊。 - 添加多个用户到您的帐户，无需额外费用。
BrainStorm
brainstorminc.com
为您的团队配备唯一专为软件采用而构建的学习平台。加速入职、减少支持、加深参与并增加使用。无论您是新客户入职的解决方案提供商、需要更可扩展的方式来管理最终用户培训的 IT 团队，还是专注于让员工加入公司技术堆栈的 L&D 团队，BrainStorm 都将使您的工作变得更轻松，并获得成果更好的。激活暗黑用户 – BrainStorm 是唯一主动针对尚未登录的授权用户的学习平台。当您转换暗用户时，您的使用影响将从增量变为指数。加速采用——不仅教用户如何使用，还教他们何时以及为何使用功能和应用程序。 BrainStorm 旨在实现自动化培训，让人们改变工作方式。扩大功能使用——推动更深入、更广泛的功能...
Gnowbe
gnowbe.com
在几分钟内创建交互式、基于小组的微学习体验！ Gnowbe 屡获殊荣的创作工具使创作者能够设计、促进和分析共享学习体验 - 非常适合培训和入职培训。主要功能包括： - 微学习 - 社交学习 - 推送和电子邮件通知 - 离线访问 - 移动优先设计 - 可在任何设备上访问 - 深入的数据和分析 - 游戏化 - 认证 - 个性化 - 预定的会话部署 - 与超过 200 个平台集成 Gnowbe是基于前沿研究和学习科学而设计的，使得创建高度有吸引力和影响力的培训变得非常容易，从被动的内容消费转变为反思性应用。凭借无缝的桌面/移动体验以及对 100 多种语言的支持，Gnowbe 可以随时随地为创作者提供...
ExpandShare
expandshare.com
ExpandShare 是一个基于云的学习管理系统，旨在帮助企业和组织提升从入职到持续培训的整个就业生命周期。
The Predictive Index
predictiveindex.com
Predictive Index 认为每个业务问题都是人的问题。人员数据应该指导员工旅程的每一步，从第一次面试到大晋升，它也应该指导您的业务策略。我们称之为“人才优化”，我们的模块化平台的每个部分都是为了支持它而构建的。 PI HIRE：每次通过 PI Hire 为每项工作招聘完美的候选人。我们通过 60 多年的科学和数百万数据点支持的行为和认知评估来帮助您缩小申请人的领域范围。此外，我们还通过个性化面试指南让您的招聘流程变得简单、客观。 PI INSPIRE：通过 PI Inspire 管理您的团队取得成功。不再猜测如何最好地管理某人：我们的关系指南对每个团队成员的行为进行了全面分析，并提供...
Spekit
spekit.com
Spekit 是一个即时学习平台，专为我们今天的工作学习方式而构建。它可以在团队需要掌握新流程、技术和方法的时间和地点提供培训和指导，而不会影响生产力。 Spekit 位于任何基于 Web 的应用程序之上，并与 Salesforce、Outreach 和 Slack 等工具集成，因此只需单击一下即可获得您的团队所需的信息。这极大地提高了生产力和性能，提高了保留率，减少了重复问题，推动了标准化，并确保您的团队能够随时随地获得所需的信息。 Spekit 是同类产品中唯一经过 Salesforce 认证的供应商，可实现无缝的一键式集成，并且还包含 Lightning、CPQ、Outreach、LI ...
Crystal
crystalknows.com
对于商务人士来说，会议的成功取决于有效的准备。我们的使命是确保我们的客户在每次重要会议之前都做好充分准备并充满信心。 Crystal 是领先的会议准备平台，受到全球 1,000 多家组织和财富 500 强公司的信赖，可为日常和高风险互动做好准备。我们的平台提供您了解与会人员所需的数据、工具和见解，确保您为议程上的每次会议做好充分准备。使用 Crystal 的情报数据： • 专业人士可以减少会前的焦虑并给人留下深刻的印象。 • 销售主管可以在每次销售拜访中与买家进行有效联系。 • 经理可以改进与同事的协作方式。 • 高管可以通过更好的准备充满信心地开始会议。立即免费试用我们的平台，给您遇到的下一...
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon 的 LMS（学习管理软件）使您能够提供引人入胜的学习体验，从而影响重要的事情——绩效、保留率和成长。 通过 LearnUpon，为您的团队提供工具来提供引人入胜的学习体验，从而影响重要事项（绩效、保留率和成长）。
5Mins AI
5mins.ai
5Mins 是一个游戏化、TikTok 风格的电子学习平台，受到 80 多个国家/地区数千个团队的喜爱。我们通过人工智能驱动的微学习，根据每个用户的角色、职能和愿望进行个性化定制，帮助员工在几分钟内培养所需的硬技能、软技能和生活技能。内容丰富的 15,000 多个微课程库涵盖了关键行业主题和 200 多种硬技能、软技能和生活技能，可打造一支拥有您所需的所有才能和专业知识的全面发展的员工队伍。我们的小课程由 150 多名行业专家、教授、大学和领先公司精心策划和讲授。从伦敦商学院、Ahrefs、Gong、Terminus 等数百所院校学习关键技能。有多种语言和学习方式可供选择。我们的参与度是传统电...
Vizzy
vizzy.com
重塑简历，以前所未有的方式看待一代人才 早期职业招聘格局正在迅速发展，企业寻求创新方法来吸引和了解 Z 世代人才库。传统的简历往往无法捕捉候选人的真正本质，导致技能和公司文化不匹配，而申请数量和对多元化员工队伍的需求又进一步加剧了这种不匹配。企业想要在求职者中脱颖而出也变得越来越困难，这就是我们的用武之地。Vizzy 简介 Vizzy 是一个最先进的招聘人才技术平台，它彻底改变了早期职业招聘流程。与传统方法不同，Vizzy 提供出色的申请流程并提供动态的专业摘要，提供超越传统简历的候选人潜力的 360 度视角。我们的技术旨在适应向更全面的招聘的转变以及 Z 世代对有吸引力的数字优先招聘流程的期...
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories 是创建员工视频的最简单方法。只需几分钟，您就可以创建视频来提升您的人员和通讯计划，通过挖掘您自己的内心声音来节省资金，并建立更多的人际关系。无论是内部沟通、DEI、入职、人才品牌、招聘还是 L&D，Spokn 都简化了创建真实的品牌视频的过程。 Udemy、Snyk 和 LifeLabs 等公司依靠 Spokn 来捕捉真实的员工故事。
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM 的 GoSpotCheck 释放了现场团队的力量，通过唯一的移动解决方案推动市场执行，该解决方案结合了动态任务管理、行业领先的图像识别、照片报告、现场团队通信和高级报告 - 所有这些都在一个易于使用的平台中。指导团队、提高执行力并推动销售，同时创建该领域的共享视图，帮助领导者更快地做出更好的决策。使用 FORM 的 GoSpotCheck 提高销量，这是一款可实时指导、跟踪和提高绩效的现场执行应用程序。
7taps
7taps.com
三年前，7taps 在企业学习与发展领域率先提出了有效实施微学习的概念，并且我们将继续在这一领域占据主导地位。我们独特地提供闪电般快速、高质量的微学习创建，使您能够与无论身在何处的学习者建立联系。 7taps 科学驱动的方法不仅确保有效的知识吸收，而且确保持久的保留。
Shiken
shiken.ai
Shiken.ai 是一个微学习平台，利用人工智能促进更快、更高效的学习。该平台提供各种引人入胜的教育内容，包括现场测验、课程和抽认卡。 它还具有用于正念、记笔记和设置挑战的工具。 Shiken.ai 配备了人工智能驱动的“知识助手”，承诺为每个用户提供个性化的学习体验。 该平台不仅面向个人学习者和学生，还面向创作者、导师、教师和企业家。它进一步将其服务扩展到企业的学习和发展部门，帮助他们创建交互式教育内容。 该平台的功能包括将文本、文件或链接等传统形式的教育内容转变为交互式学习材料，并分析现场或远程观众的参与度。 Shiken.ai 还通过人工智能分析构建自由形式的对话角色扮演来提供...