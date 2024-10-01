替代项 - Aspire
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美国公司，运营全球在线支付系统，该系统支持在线汇款，并作为支票和汇票等传统纸质支付方式的电子替代方案。该公司作为在线供应商、拍卖网站和许多其他商业用户的支付处理商，收取费用以换取一键交易和密码记忆等好处。 PayPal 成立于 1998 年，当时名为 Confinity，并于 2002 年首次公开募股。同年晚些时候，PayPal 成为 eBay 的全资子公司，估值达 15 亿美元。 eBay 于 2015 年将 PayPal 剥离给 eBay 股东。 该公司在2019年美国最大企业财富500强中按收入排名第204位。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Wave
waveapps.com
Wave 是一家为小型企业提供金融服务和软件的公司。 Wave 总部位于加拿大多伦多莱斯利维尔社区。 该公司的第一个产品是一款免费的在线会计软件，专为拥有 1-9 名员工的企业而设计，随后是发票、个人财务和收据扫描软件 (OCR)。 2012 年，Wave 开始涉足金融服务领域，最初推出 Payments by Wave（信用卡处理）和 Payroll by Wave，随后于 2017 年 2 月推出 Lending by Wave，该服务现已停止。
Xero
xero.com
Xero 是一家新西兰上市科技公司，在澳大利亚证券交易所上市。 Xero是一款面向中小型企业的基于云的会计软件平台。该公司在新西兰设有 3 个办事处（惠灵顿、奥克兰和内皮尔），在澳大利亚设有 6 个办事处（墨尔本、悉尼、堪培拉、阿德莱德、布里斯班和珀斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯）。在美国（丹佛、旧金山和纽约）设有办事处，在加拿大、新加坡、香港和南非设有办事处。Xero 的产品基于软件即服务 (SaaS) 模式并通过订阅方式销售，基于关于订户管理的公司实体的类型和数量。其产品应用于 180 多个国家。
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务...
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和...
Zoho Invoice
zoho.com
适用于小型企业的在线发票软件。 Zoho Invoice 是在线开票软件，可帮助您制作专业发票、自动发送付款提醒并更快地在线获得付款。
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一个在线会计和发票平台，可以节省您的时间，实现管理自动化，并使您的书籍井井有条，让您的业务看起来专业。 FreshBooks 认为财务记录保存应该简单快捷，但仍足够详细以满足您的会计师的要求。免费试用 FreshBooks 30 天。
Mercury
mercury.com
Mercury 为初创企业提供银行服务*。从银行基础知识开始，例如免费的 FDIC 保险支票和储蓄账户，然后扩展信用卡、风险债务、资金管理账户等 — 所有这些都充满信心。 Mercury 具有巧妙的快捷方式和额外的组织级别，使银行任务变得更简单、更直观，甚至有点令人愉快。超过 10 万家各种规模的初创公司依靠 Mercury 来创建下一个伟大的公司 - 您今天就可以在 10 分钟或更短的时间内申请加入他们。 *Mercury 是一家金融科技公司，而不是银行。银行服务由 FDIC 成员 Choice Financial Group 和 Evolve Bank & Trust 提供。 IO 卡由 ...
Bookipi
bookipi.com
Bookipi 是自由职业者和小型企业的首选发票生成器和业务工具。无论您身在何处，都可以通过网络和移动应用程序创建发票并将其发送给您的客户。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook 是集中式客户流管理平台，使独立企业能够提供卓越的客户体验并充满信心地运营。核心功能： - 发票 - 提案 - 在线支付 - 日程安排 - 联系表格和潜在客户管理 - 品牌手册 - 簿记 - Quickbooks 集成 - 自动付款提醒 - 客户门户 + 登录
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一体化人力资源解决方案，设计时考虑到了简单性。凭借随您的业务发展和变化的技术，Paychex 拥有创新业务解决方案和专门支持的正确组合，无论您的业务发展到何处，都可以帮助您实现目标。•充满信心地雇用、支付、管理和留住员工•通过我们位于美国的 24/7/365 实时支持团队，随时随地获得经验丰富、屡获殊荣的支持•与我们的合规专家一起领先于不断变化的法律和法规••随时随地访问您的信息Paychex Flex 移动应用人才管理：从单一人力资源平台招聘、保留和培养顶尖人才，并简化您的招聘和入职流程。劳动力管理：利用我们重要的劳动力管理资源提高员工效率和生产力。薪...
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense 是领先的差旅和费用管理解决方案，可帮助企业简化公司差旅、自动化费用报告并完全控制支出。 我们构建该软件的主要目的是从源头上减少超支，最大限度地减少人工干预，防止政策违规和欺诈性索赔，并提供可自由支配支出的见解，以提高企业的生产力、现金流和整体财务状况。 Zoho Expense 已帮助 150 多个国家/地区的企业实现 T&E 管理各个方面的自动化，从费用报告提交和批准到合规性、欺诈检测、卡对账和费用核算。 Zoho Expense 可作为基于 Web 的应用程序和移动应用程序使用，通过与当前软件生态系统中的其他应用程序无缝集成来适应您现有的工作流程。此外...
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader 消除了日常运营企业的麻烦。我们的工作管理软件可让您在一个地方销售、计费和组织工作。通过集中所有这些信息，您可以避免分散在不同收件箱、Excel 工作表和工具中的混乱信息。您可以全面了解正在进行的销售机会、项目和付款，并深入了解您的业务的实际表现。超过 60,000 人每天通过我们的工作管理解决方案掌控自己的工作。从 IT 机构和数字营销人员一直到管道工和建筑公司。准备好迎接更多业务并减少麻烦了吗？
Deskera
deskera.com
Deskera 是一个屡获殊荣的集成平台，使中小型企业能够使用更少的工具更快地扩展规模。从便利店到制造工厂，数十万中小企业使用 Deskera 来管理会计、库存、工资、销售和营销自动化。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力资源行业软件领域的全球领导者。超过 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的云平台来为其自始至终的人员配置流程提供支持。 Bullhorn 总部位于波士顿，在世界各地设有办事处，由创始人领导，在全球拥有 1,000 多名员工。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不仅仅是客户端软件，它还是一个完全集成的基于云的平台，将完全满足大多数中小型企业的软件需求。不幸的是，许多企业主对软件感到非常沮丧，因为他们花费了太多的时间和金钱来尝试学习多个系统，然后让这些多个系统一起工作。 SuiteDash 通过将最常用的商业工具合而为一来解决这一问题。
Qonto
qonto.com
凭借创新的产品、高度响应的 7/7 客户服务和清晰的定价，Qonto 已成为欧洲同类产品的领导者。开始使用功能强大的企业帐户来满足您所有的日常银行业务需求。 - 本地 IBAN（🇫🇷 法国 IBAN / 🇩🇪 德国 IBAN/ 🇮🇹 意大利 IBAN / 🇪🇸 西班牙语 IBAN） - 支付卡：每月消费金额不超过 200,000 欧元。无隐藏费用。无论是在线、店内还是国外支付，无论何种情况，您的订阅中包含的一系列免费和高级公司卡都能满足您的需求。 - 转账：灵活的付款方式 - 从即时 SEPA 到 SWIFT - 这样您就可以更快地付款和收款。 - 交易：无限制的历史记录和实时...
Bill.com
bill.com
Bill.com 是一家基于云的软件提供商，致力于为中小型企业实现后台财务运营自动化。 Bill.com 平台将企业与其供应商和客户联系起来，帮助他们管理现金流入和流出。主要竞争对手包括 Tipalti 和 YayPay。 Bill.com与美国最大的金融机构、美国百强会计师事务所中超过70%的公司合作，领先的会计软件包包括Oracle NetSuite、Sage Intacct.、QuickBooks和Xero，是CPA数字支付解决方案的首选提供商。 Bill.com Connect 是美国注册会计师协会 (AICPA) 的技术子公司。Bill.com Connect 是一个白标端到端支付...
Ramp
ramp.com
Ramp 是现代财务团队的终极平台。从公司卡和费用管理软件，到账单支付和供应商管理，Ramp 是一款一体化解决方案，旨在实现财务运营自动化和建立更健康的业务。超过 25,000 家企业（包括 Shopify、Zola、Opendoor 和 Glossier）已改用 Ramp，平均节省 5%，结账速度加快 8 倍。
Moneybird
moneybird.com
会计也可以很有趣！超过 200,000 名企业家使用我们的软件来管理他们的财务。
Finom
finom.co
Finom 提供完全在线的企业账户，彻底改变并简化了财务运营。它集成了全球支付工具、智能发票、自动记账和团队费用管理功能。 Finom 的订阅计划适用于任何规模的企业，从自由职业者和初创公司到中小企业和企业。通过 Finom，您将在 1-3 个工作日内获得完全在线准备的欧洲 IBAN。您开设的企业账户具有一系列优势，可让您直接通过手机或笔记本电脑处理财务： - 为您和您的团队提供免费借记卡，返现高达 3%； - 使用 Apple Pay 和 Google Pay 进行便捷的移动支付； - 每月免费 ATM 取款限额取决于所选计划； - 免费 SEPA 和直接借记转账金额取决于所选计划； - 全...
Pleo
pleo.io
来认识一下 Pleo，它是欧洲领先的支出解决方案，可简化公司每个人的支出。为您的员工提供一张智能公司卡，让他们可以购买他们需要的东西，而不必再去追寻丢失的收据。借助自动化的费用管理、发票和报销，获得实时费用可见性、掌控支出并削减管理费用。加入 20,000 家使用 Pleo 的公司，专注于最重要的工作。 Pleo 意味着效率 更少的纸张，更多的工作。 Pleo 负责管理费用报告和收据，以便您和您的团队可以专注于真正重要的工作。 75% 的 Pleo 管理员表示，使用 Pleo 提高了公司的生产力。 Pleo 意味着透明度 一旦使用 Pleo 卡进行购买，管理员就可以收到通知。月末不再有惊喜。 ...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基于云的软件，专门从事订阅计费和管理流程，与领先的支付网关集成以促进付款收款。它提供的功能可简化您的工作，例如管理帐单税费、在税费计算中应用反向收费、通过单点登录处理客户门户、客户订阅管理。此外，您甚至可以通过集成的联盟管理系统来推广您的产品，设置佣金规则并处理付款等。
Copilot
copilot.com
Copilot 的产品套件为企业提供了针对客户沟通、支付、文件共享、合同、表格、服务台等的一体化解决方案。此外，Copilot 使企业能够通过品牌客户门户为客户提供统一的体验。如今，数百家技术支持的服务企业在技术、营销、金融服务和其他行业运营，都在 Copilot 上运行。 Copilot 成立于 2020 年，于 2022 年筹集了 1000 万美元的 A 轮融资，总部位于纽约市。
Invoice Simple
invoicesimple.com
Invoice Simple 使小型企业能够随时随地开具发票并通过手机开展业务，从而节省了小型企业的时间。 Invoice Simple 是领先的发票应用程序，并且仍在快速增长。多年来，我们已经使用我们备受好评的 iOS 和 Android 应用程序以及我们的网站为数十万满意的客户提供支持。
Navan
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Navan 是一款让旅行变得轻松的一体化解决方案，让您可以专注于在那里，而不是到达那里。告别花几个小时打电话尝试更改航班或保存成堆的收据来手动输入费用。从 EA 和财务团队到差旅经理和员工，Navan 使人们能够专注于对他们来说最重要的事情，同时为公司提供实时可见性、节省和控制。访问 navan.com 了解更多信息
Paymo
paymoapp.com
Paymo 是一款适用于最多 20 人的小型团队的工作管理软件。它是数字、创意和营销机构、咨询企业、软件和工程公司以及建筑公司的理想选择。它允许您随时随地管理客户项目和业务任务、跟踪工作时间并为客户开具发票。该软件的主要重点是帮助团队从开始到结束管理项目： - 将项目拆分为任务列表和任务，并将其分配给您的员工或同事 - 通过网络计时器自动跟踪办公室的工作时间或在旅途中通过移动应用程序 - 通过讨论让参与项目的每个人都了解最新情况 - 创建可定制的静态和实时报告并跟踪业务绩效 - 存储与项目相关的所有文件 - 以便每个人都可以随时访问它们 - 可视化团队的工作，消除瓶颈，并减少项目中的空闲时间 ...