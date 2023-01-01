替代项 - AskToSell
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
JustCall
justcall.io
JustCall 是一个基于云的电话系统，适用于您的远程销售和支持团队。与 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/帮助台工具集成。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Cloze
cloze.com
智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
Gong.io
gong.io
了解销售领导者如何使用收入智能来大幅提升销售代表的成功并赢得更多交易。被像您这样的收入专业人士评选为第一名。预订演示。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Fireflies.ai
fireflies.ai
记录、转录和搜索您的会议！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自动会议记录。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Drift
drift.com
漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Writecream
writecream.com
A.I 为冷电子邮件和内容创建提供动力。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
smrtPhone
smrtphone.io
最智能的云电话系统和电源拨号器。 smrtPhone 是一款面向销售驱动型企业的一体化通信平台。语音、文本、电源拨号、潜在客户管理 - 全部轻松同步到您的 CRM 系统。
Grain
grain.com
通过 Zoom 实时录制、转录、剪辑和分享视频。现代团队的必备工具。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Clari
clari.com
B2B 收入团队的预测、活动智能和渠道管理。
Vowel
vowel.com
召开富有成效的会议的最简单方法。 视频会议、实时会议转录、即时录音以及协作议程 + 笔记 — 全部集中在一处。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是面向销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Outplay
outplayhq.com
3 倍于您的销售会议，而不是您的预算 Outplay 的销售参与平台拥有提高销售团队效率所需的一切 - 多渠道外展、外向销售自动化、潜在客户跟踪、潜在客户采购市场、会议安排程序等等。 现在就开始实现你的目标，而不是下个季度。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智能客户会议平台，可帮助您提高销售速度并增加收入。免费试用，了解顶级公司为何使用 Demodesk 来增强其整个收入团队的能力。
Aloware
aloware.com
享受无限通话 + 短信，每位客服人员每月 50 美元起。与 HubSpot、Zoho 等集成！配有电源拨号器和自动化工具。
Troops
troops.ai
永远不会错过部队的收入信号。直接从 Slack 和 Microsoft Teams 轻松更新 Salesforce、HubSpot、Zendesk 和 Jira。免费开始使用。
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
People.ai
people.ai
People.ai 可自动执行手动数据输入、提高销售效率，并为您的所有管理工具提供可操作的情报。
Clay
clay.com
从互联网上的任何地方寻找线索。 建立来自您从未想过的地方的潜在客户列表。与 50 多个集成连接，自动提取姓名、电子邮件、技术堆栈、空缺职位等等。
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM 的工作原理就像通往 HubSpot 的坡道，无需数据仓库即可揭开黑暗管道。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都与销售有关！销售支持工具，一个简单、成功的公式。专注于渠道管理、销售流程和分析，以最大限度地提高收入。
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI 的先进工具集使销售人员能够瞄准最适合的潜在客户、培养优质潜在客户并在 LinkedIn Sales Navigator 上预订更多会议。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Woodpecker
woodpecker.co
冷冰冰的电子邮件会引发温暖的商务对话。 使用根据您的需求量身定制的工具自动发送电子邮件和跟进。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
证明投资回报率。 增加转化。 增加收入。 跟踪并归因每个线上和线下销售线索，准确确定是哪个营销活动在推动它。
ZipChat
zipchat.ai
将您的电子商务转化率提高 20%。 *根据我们的客户，ZipChat 是与客户互动和增加销售额的最有效方式。
InstaSalesAI
instasalesai.com
解锁您的 Instagram。获得更多自然流量。使用人工智能通过新鲜内容建立您的信誉并最大限度地提高您的销售额。
Kixie
kixie.com
为与 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等领先 CRM 合作的销售团队提供超可靠、轻松自动化的呼叫和短信服务。
Upscale
upscale.ai
将前景转化为收入 销售参与平台可帮助您的销售团队建立一致的渠道并更快地实现收入目标
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和关系。 Salesmate 为您的销售团队和客户提供简单、个性化且高效的体验。
Regie.ai
regie.ai
完全个性化的销售推广已经到来。使用 Regie.ai 在几秒钟内传递相关的销售信息。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks 提供基于云的解决方案，使营销人员能够增加收入，同时尊重消费者的选择。
OneMob
onemob.com
隆重推出 OneMob - 终极一体化平台，可在几秒钟内创建、共享和跟踪美丽的微型网站！无论您从事销售、营销、客户成功还是内容创建者，OneMob 都能提供您提升外展范围并吸引更多关注、参与和响应所需的一切。借助 OneMob 强大的微型网站构建器、内容上传器和管理功能，您可以轻松创建令人惊叹的定制微型网站，以专业且引人入胜的方式展示您的品牌和内容。您将可以访问各种模板和标记选项来自定义您的微型网站，以匹配您的品牌并瞄准您的受众。但这还不是全部 - OneMob 包含多种功能，可帮助您像专业人士一样创建、共享和跟踪您的内容。您可以使用 OneMob 的移动、网络和屏幕录像机随时随地创建视频，并...
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing 是一家领先的商业语音人工智能助手提供商。在我们专有的对话式 AI 技术和 OpenAI 的 ChatGPT 的支持下，我们的语音 AI 助手旨在在客户旅程的任何阶段自动进行呼入和呼出客户互动。我们帮助企业增加收入、提高运营效率并丰富其数字客户体验之旅，而无需大量投资或增加人员。我们的多语言语音 AI 助手已成功为金融服务、医疗保健、保险、电子商务等多个行业的中小型企业和企业实现数百万次企业与客户对话的自动化。 Curious Thing 是唯一支持跨多个用例快速部署的语音 AI 技术 - 支付支持、查询处理、预约、常见问题解答处理、潜在客户资格认证等。请通过 hel...
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有集成目录的可视聊天（实时聊天、聊天机器人和消息传递），可以向您的客户实时展示和推荐产品。通过人工代理或聊天机器人通过您的社交渠道以及电子商店提供 24/7 个性化帮助。与 chatGPT 集成，为我们的聊天机器人提供更加人性化的体验。
Traq.ai
traq.ai
在买家比以往更加了解情况的世界中，赢得更多交易不再是遵循脚本，而是更多地了解潜在客户的优先事项和痛点。通过通话录音、转录和 AI 分析，Traq.ai 对话智能平台从每次通话中提取以买家为中心、赢得交易的见解，并将其直接链接到您的 CRM。作为与任何 VoIP 电话和在线会议工具兼容的与平台无关的 AI 销售助理，Traq.ai 使每个团队成员每天都更加高效。作为销售绩效和辅导平台，Traq.ai 揭示了您团队面临的挑战，以便您可以优化培训并激发最高水平的绩效。透明、有竞争力的定价，包括免费选项。
Lavender
lavender.ai
Lavender 帮助世界各地数以千计的卖家更快地撰写更好的电子邮件，在更短的时间内获得更积极的回复。 G2 评分为 4.9/5。
Ravyn
ravyn.app
增加您的收入和关系 Ravyn 是世界上第一个超快速的人工智能销售工具，用于捕获见解以增加您的收入并加深您的关系。
Attention
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现在我们吸引了您的注意...用 AI 填充您的 CRM 并提高您的销售图标检查。 Attention 是您的实时、完全集成的语音助手，用于检查销售图标。 通过我们的实时指导赢得您的交易，并通过一键图标检查填充您的 CRM。 增强您的市场营销能力，将您的马变成火箭。欢迎来到销售的未来！
Momentum
momentum.io
使用人工智能实现销售自动化。 Momentum 通过连接 Slack、Salesforce 和其他收入堆栈的自动化 MEDDIC、通知、通话摘要和交易室，帮助团队改进管道管理和成交率。
Sybill
sybill.ai
GTM 团队的私人助理 每次销售拜访后，Sybill 都会创建准确的摘要并将其推送到 Slack + CRM。为您撰写后续电子邮件草稿。 捕获报告中的每个单词和非语言反应。
Luna.ai
luna.ai
寻找完美的潜在客户，发送令人兴奋的电子邮件。 渴望比仅依靠个人关系更快地扩大规模，而无需费时寻找潜在客户的麻烦？ Luna 的人工智能通过建议可产生结果的高度个性化的电子邮件，彻底改变了您寻找潜在客户并与他们互动的方式。
Aviso
aviso.com
Aviso 是人工智能指南针，可指导销售和进入市场团队完成更多交易、加速增长并找到收入的正确方向。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一个视频优先的人工智能和分析支持平台，专为远程销售而构建。除了满足销售团队的传统视频会议需求之外，它还可以自动化销售工作流程以提高生产力，并利用人工智能为销售转化提供动态提示和推动。它还通过智能会议元数据管理和销售绩效分析为销售领导者提供支持。
Nutsales
nutsales.co
什么是坚果销售？ Nutsales 是一个人工智能驱动的 CRM 平台，由可扩展的团队提供支持。我们可以首先通过与销售、客户支持、人力资源等的 Gmail 集成自定义管道，将您的多个邮箱变成交互式渠道。使用高级算法自动分配潜在客户，并考虑细分标准或循环法。通过实时协作、标记和评论增强团队沟通从入站或出站获取新线索，立即集成和参与通过 Nutsales，您将拥有一支 24/7 的团队，确保所有客户对话都不会被忽视。
haeppie
haeppie.com
haeppie 专为销售和客户成功团队打造 - 将买家旅程转化为更多收入，并通过 haeppie Sales Spaces 让所有决策者达成共识。创建个性化的互动空间，在几秒钟内完成更多交易。通过一个链接集中您的买家旅程，加快从冷接触到入职的销售周期。与您的 CRM（Hubspot、Pipedrive）无缝集成，使每个人都能快速轻松地使用 haeppie。一键共享演示后跟进、入职或交易信息，并集成您已使用的工具中的所有现有材料。
Meetric
meetric.com
利用人工智能轻松有效地捕获、分析和优化销售会议，以增加收入和洞察力。只需与 Teams、Zoom 或 Google Meet 连接，或者利用我们专为销售而设计的会议平台将其提升到一个新的水平。
Tilkee
tilkee.com
Tilkee 通过可靠且可操作的数据为您的销售和营销团队提供支持，从而为您的业务提供动力。 Tilkee 提高了销售和营销团队的效率，并为组织生成数据，以便更好地与潜在客户和客户互动。 Tilkee 平台使用创新的跟踪工具、人工智能驱动的参与分析以及包括 Salesforce 和 Microsoft Dynamics 在内的 30 多种工具集成，提高了销售管理效率并帮助提高卖家生产力。无论您使用 Salesforce、Oracle、Microsoft Dynamics 还是许多其他 CRM 工具之一，Tilkee 先进的基于云的解决方案都可以使用增强智能分析潜在客户的兴趣，并允许您的销售团队在...
Salesroom
salesroom.com
体验 Salesroom（我们的人工智能视频会议平台）的强大功能。 Salesroom 不仅跟踪买家参与度，还教授虚拟沟通最佳实践。通过实时访问您的知识库，Salesroom 旨在提高代表在会议中的表现以及整个团队的配额达成情况。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 构建基于大数据的软件和工具，使领导者能够做出更好的决策并自动化计划和活动，以最大限度地利用资源以获得最佳回报。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
FreJun
frejun.com
FreJun 是一个云电话平台，可自动执行您的商务呼叫。用户可以使用唯一的虚拟号码拨打外线业务电话，并使用同一号码接听来电。通过虚拟号码拨打的电话可以被记录并与任何工作流程工具（例如 CRM 和 ATS）集成。生成详细的呼叫分析和人工智能见解以提高团队绩效。 FreJun 还提供了独特的自动呼叫功能（自动拨号器），用户可以自动呼叫号码列表。通过将 FreJun 与工作流程工具结合使用，整个联系系统可以在 5-10 分钟内实现自动化。
Squaretalk
squaretalk.com
通过全球交互式业务通信平台 Squaretalk 增强您的业务能力并为优化通信铺平道路。为我们的客户创建一个智能、统一的平台是我们团队中每个人的目标，虽然 Squaretalk 为商业通信提供了一个互连的生态系统，但我们也可以提供个性化的解决方案。 Axiom 是我们全功能的云 PBX。 Axiom 与一些世界领先的 CRM 集成，为通信中心提供了向全球客户提供个性化服务所需的工具。只需单击一下即可拨打电话，直接从 CRM 管理呼叫流量。在每次通话期间查看来电者详细信息和购买历史记录，记录所有通话并将其链接到您的 CRM。 Axiom 还为管理员提供了广泛的功能，可以实时监控呼叫和座席、向座席...