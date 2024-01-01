Artwork Flow 是一款由人工智能驱动的创意管理软件，旨在改变品牌资产的管理和工作流程。该产品具有数字资产管理功能，使用户能够利用人工智能快速组织和检索资产。 它还提供品牌合规自动化、工作流程自动化、在线打样和创意自动化。通过利用智能平台了解您的需求，有效管理您的品牌声誉和身份，确保品牌资产管理。 该软件还提供与其他工具和应用程序的广泛集成，以实现无缝体验。不同的角色和行业可以通过 Artwork Flow 功能丰富的平台找到适用的解决方案。 其用户包括创意运营专家、营销主管、首席营销官、品牌经理和设计师。其针对特定行业的解决方案针对酿酒厂、直接面向消费者的服务提供商以及食品和饮料行业等。 Artwork Flow 的用例包括简化创意运营、管理标签设计软件、自动化广告定制以及管理品牌指南。 该平台提供了多种校对工具，例如字体查找器、在线测量比例和在线拼写检查器。为了帮助用户体验，提供了博客、指南、网络研讨会和客户案例等资源。 最后，Artwork Flow 还提供免费工具（例如艺术品打样工具）来协助创作过程。

网站： artworkflowhq.com

免责声明：WebCatalog 与“Artwork Flow”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。