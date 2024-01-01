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《艺术论坛》成立于 1962 年，是当代艺术界的一份开创性出版物，因其在塑造艺术批评和话语方面的影响力而受到认可。 Artforum 由小约翰·P·欧文 (John P. Irwin, Jr.) 创立，于 1967 年迅速从加利福尼亚迁至纽约，至今仍是纽约艺术界的基石。该杂志以其严谨的评论文章而闻名，在关注定义各个艺术时代的艺术家方面发挥着关键作用。目前的编辑团队包括出版商 Danielle McConnell 和副出版商 Kate Koza，而 Tina Rivers Ryan 最近于 2024 年 3 月担任主编。Artforum 保持着重要的数字影响力，每年有数百万的页面浏览量和强大的追随者社交媒体平台。

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