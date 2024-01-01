ArtBot 是一个基于网络的工具，使用户能够使用稳定扩散生成人工智能创建的图像和照片。该工具利用称为 AI Horde 的分布式计算集群来处理创作。 借助 ArtBot，用户无需登录或任何相关费用即可创建图像，因为它是免费使用的。通过浏览提供的各种选项，用户可以控制图像生成过程。 他们可以定义提示、选择图像模型以及设置图像的方向和大小。此外，用户还可以确定人工智能算法的步骤数和指导级别。 还可以指定可选输入，例如种子和 CLIP 跳过。ArtBot 提供后处理选项来增强生成的图像。用户可以利用 GFPGAN 和 CodeFormers 来改善面部特征、去除图像背景，或使用 RealESRGAN_x4plus 和 RealESRGAN_x4plus_anime_6BNMKD_Siax4x_AnimeSharp 应用放大技术。该 Web 应用程序由 @davely 精心设计，易于访问且用户友好。 用户可以在相应的网站页面上找到有关 ArtBot 的更多信息以及常见问题和变更日志。此外，该项目的 GitHub 存储库提供了更多详细信息和资源。总的来说，ArtBot 为那些有兴趣使用稳定扩散创建人工智能生成图像的人提供了一个便利的平台，提供各种定制选项并通过 AI Horde 利用分布式计算的力量。

网站： tinybots.net

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