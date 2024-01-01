ArchitectGPT 是一款人工智能驱动的设计工具，可以根据上传的照片为住宅和房产创建令人惊叹的视觉设计。该工具提供 10-65 多个设计主题可供选择，包括现代、装饰艺术、乡村等，满足建筑师、房地产专业人士和室内设计师的需求。 该界面设计直观且易于使用，允许通过简单的拖放功能自定义特定房间，例如客厅到厨房或卧室到家庭影院等。 用户可以获得商业用途许可，将生成的图像用于营销或任何其他目的。此外，该工具还提供可满足特定客户需求的定制主题。 ArchitectGPT 还具有一个适合移动设备的平台，允许用户在旅途中拍照并上传以获取即时设计灵感。 ArchitectGPT 提供精美的家居外观和室内设计，利用其 AI 技术激发用户灵感，该技术可生成各种主题，产生令人惊叹的视觉效果，将家居变成艺术品。 用户可以选择设计主题和风格，并尝试不同的布局，确保独特的输出。该工具是免费提供的，用户可以在订阅服务之前试用。 总体而言，ArchitectGPT 提供了一种简单有效的方法来创建美丽的家居设计视觉效果，只需点击几下即可节省时间和精力，同时生成引人注目的设计。

网站： architectgpt.io

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