ArchitectGPT

ArchitectGPT

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：architectgpt.io

使用 WebCatalog Desktop 上“ArchitectGPT”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

ArchitectGPT 是一款人工智能驱动的设计工具，可以根据上传的照片为住宅和房产创建令人惊叹的视觉设计。该工具提供 10-65 多个设计主题可供选择，包括现代、装饰艺术、乡村等，满足建筑师、房地产专业人士和室内设计师的需求。 该界面设计直观且易于使用，允许通过简单的拖放功能自定义特定房间，例如客厅到厨房或卧室到家庭影院等。 用户可以获得商业用途许可，将生成的图像用于营销或任何其他目的。此外，该工具还提供可满足特定客户需求的定制主题。 ArchitectGPT 还具有一个适合移动设备的平台，允许用户在旅途中拍照并上传以获取即时设计灵感。 ArchitectGPT 提供精美的家居外观和室内设计，利用其 AI 技术激发用户灵感，该技术可生成各种主题，产生令人惊叹的视觉效果，将家居变成艺术品。 用户可以选择设计主题和风格，并尝试不同的布局，确保独特的输出。该工具是免费提供的，用户可以在订阅服务之前试用。 总体而言，ArchitectGPT 提供了一种简单有效的方法来创建美丽的家居设计视觉效果，只需点击几下即可节省时间和精力，同时生成引人注目的设计。

网站： architectgpt.io

免责声明：WebCatalog 与“ArchitectGPT”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

HomeDesignsAI

HomeDesignsAI

homedesigns.ai

Cedreo

Cedreo

cedreo.com

ELLE DECOR

ELLE DECOR

elledecor.com

Interior AI

Interior AI

interiorai.com

Houzz

Houzz

houzz.com

Foyr Neo

Foyr Neo

foyr.com

Apartment Therapy

Apartment Therapy

apartmenttherapy.com

Livspace

Livspace

livspace.com

JocondeAI

JocondeAI

jocondeai.com

Bg Eraser

Bg Eraser

bgeraser.com

TattoosAI

TattoosAI

tattoosai.com

Kittl

Kittl

kittl.com

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog, Inc.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策