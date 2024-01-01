替代项 - Arcadier
AppDirect
appdirect.com
AppDirect 是一个免费的基于网络的应用程序。它允许您从任何地方在一个简单而安全的站点中使用和管理业务应用程序。
NuORDER
nuorder.com
NuORDER 正在改变品牌和零售商合作购买当季和即将推出的系列、访问实时产品数据和直观地规划分类的方式。
Convictional
convictional.com
使用 Convictional 启动多供应商 B2C 或 B2B 市场。我们使零售商和分销商能够与第三方供应商进行采购、加入和集成，以进行市场和直运。
Shipturtle
shipturtle.com
在几分钟内将您的电子商务商店转变为市场！通过吸引 100 名卖家并赚取销售佣金，实现 10 倍增长。完善您的产品系列并成为行业领导者。零库存。零营销成本。无限的上升空间。在 Shopify Shipturtle 上安装受到全球 1000 多个市场和 D2C 品牌的信任...
Tradly
tradly.app
无需从头开始构建即可推出您的产品。一个简单的无代码构建器、开发工具包、第 3 方集成。开发人员和企业家使用 Tradly 推出市场和商务应用程序。怎么运行的？ 1. 选择业务模型 2. 自定义前端设计 3. 输入基本公司/应用程序信息 4. 一键启动 Web 应用程序。 6. 可选：用于应用程序构建的白手套服务（iOS、Android）。
Sellr Ecommerce
sellr.com
Sellr 可让您创建一个在线电子商务商店，您可以在几分钟内轻松设计和打开。 Sellr 平台允许您管理库存和网页、创建客户电子邮件列表、接受付款等。
Kreezalid
kreezalid.com
Kreezalid 是启动您的市场的完美电子商务解决方案，无论是共享、产品销售还是租赁。
BoxFox
boxfox.com
BoxFox 是一个 B2B 市场，供小型零售商评估并将其多余库存出售给授权经销商。
Sharetribe
sharetribe.com
Sharetribe：面向创始人的市场软件。最快的无代码市场构建器，可通过代码无限扩展。 Sharetribe 是最快的无代码市场构建器，可通过代码无限扩展。削减 90% 的构建市场的时间和成本，且无需牺牲可定制性和可扩展性。 - 无需编码，一天即可启动您的市场。 - 一旦需要，可以用代码无限扩展。 - 将您的业务发展到任意规模。我们将处理缩放。受到全球 50 多个国家/地区 1000 多名市场创始人的信赖。对于任何想要建立在线市场的人，无论您的技术技能如何。从只有一个想法的有抱负的企业家到为客户构建的专业网络开发人员，Sharetribe 是建立成功的市场业务的最快方式。
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker 是一流的多供应商商务平台，无论集成类型如何，它都可以无缝连接贸易伙伴。我们的现代解决方案使零售商和品牌能够连接、协调和发展他们的商务平台，通过利用和分析重要的第一方数据、降低库存风险和策划扩大的品种来控制他们的客户体验。通过提高客户商务计划的可见性，Logicbroker 可以更好地定位零售商和品牌，实现变革性增长。随着业务需求和需求的变化，Logicbroker 能够在 3P 和 1P 之间快速切换供应商和产品履行，并负责任地寻找新的库存来源，以维护您的品牌完整性并满足您的交付承诺。我们与多个垂直领域的中端市场和企业制造商及零售商合作，包括健康与保健、家居装修、消费电...
Labra
labra.io
Labra 是世界上第一个分布式云商务管理平台，使 ISV 和咨询合作伙伴能够与云超大规模提供商更有效地联合销售，并通过云市场产生更多收入。 Labra 平台支持采用零工程方法来列出、集成和管理您的云市场业务。我们的平台将所有数据引入您的 CRM，以便您的销售团队可以专注于发展您的业务。