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总部位于沙特阿拉伯的《阿拉伯新闻》成立于 1975 年，是中东地区最有记录的报纸，也是沙特王国最大的英文日报。其使命是向沙特阿拉伯、该地区和世界通报沙特王国在政治、经济和社会方面正在发生的事情，并成为有关沙特经济的主要信息来源。该新闻博客对沙特阿拉伯的发展和变化进行了扎实的分析。关注他们的博客并了解有关最新新闻、播客、文章、观点等的更多信息。
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