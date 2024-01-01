总部位于沙特阿拉伯的《阿拉伯新闻》成立于 1975 年，是中东地区最有记录的报纸，也是沙特王国最大的英文日报。其使命是向沙特阿拉伯、该地区和世界通报沙特王国在政治、经济和社会方面正在发生的事情，并成为有关沙特经济的主要信息来源。该新闻博客对沙特阿拉伯的发展和变化进行了扎实的分析。关注他们的博客并了解有关最新新闻、播客、文章、观点等的更多信息。

网站： arabnews.com

免责声明：WebCatalog 与“Arab News”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。