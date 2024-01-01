替代项 - Apptimized
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一个云平台，可将人和物与空间连接起来，将建筑物转变为智能空间。该平台利用思科设备作为传感器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生态系统的强大功能，旨在使建筑物安全、智能、可持续和无缝。 Cisco Spaces 利用思科硬件和传感器（Catalyst、Meraki、Webex）的强大功能，使建筑物安全、智能、可持续，并提供无缝的人员体验。
Progress
progress.com
Progress（纳斯达克股票代码：PRGS）提供的软件使组织能够开发和部署其关键任务应用程序和体验，以及有效管理其数据平台、云和 IT 基础设施。作为经验丰富、值得信赖的提供商，我们让技术专业人员的生活变得更加轻松。数十万家企业超过 400 万开发人员和技术人员依赖 Progress。 如需了解更多信息，请访问 www.progress.com，并在 LinkedIn、YouTube、Twitter、Facebook 和 Instagram 上关注我们。
PubNub
pubnub.com
利用托管实时 API 的强大功能，通过应用内聊天、推送通知、位置跟踪等构建引人入胜的远程体验。
Ably
ably.com
该平台可实时支持同步数字体验。保证大规模交付。