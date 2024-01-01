替代项 - APPSeCONNECT
Postman Web
postman.com
Postman 使 API 开发变得简单。我们的平台提供的工具可简化 API 构建过程的每个步骤并简化协作，以便您可以更快地创建更好的 API。
Apigee
google.com
Apigee 是 Google Cloud 的一部分，可帮助领先公司设计、保护和扩展应用程序编程接口 (API)。免费试用 Apigee。
Stoplight
stoplight.io
使用 Stoplight，您可以比其他 API 工具更快地创建 OpenAPI 描述、文档、模拟服务器，而无需在一个集中式平台上具备专业知识。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是新一代无代码平台，用于自动化业务流程并通过代码生成为网络和移动设备构建本机应用程序。
Mockaroo
mockaroo.com
免费的测试数据生成器和 API 模拟工具 - Mockaroo 可让您创建自定义 CSV、JSON、SQL 和 Excel 数据集来测试和演示您的软件。
SwaggerHub
swaggerhub.com
加入成千上万使用 SwaggerHub 的开发人员来构建和设计出色的 API。立即注册或登录。
Tray.io
tray.io
Tray.io 是最先进的集成平台，用于连接您日常使用的工具。使用我们的可视化工作流程编辑器轻松简化流程。通过点击或代码进行构建。
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic 是一家商业软件公司，提供集成平台即服务 (iPaaS) 工具，用于连接云数据源、SaaS 应用程序和本地业务软件应用程序。 SnapLogic 成立于 2006 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥。SnapLogic 由 Informatica Gaurav Dhillon 前首席执行官兼联合创始人领导，并获得了 Andreessen Horowitz、Ignition Partners、Floodgate Fund、Brian McClendon 和 Naval Ravikant 的风险投资。截至 2017 年，该公司已筹集 1.363 亿美元。 2015 年 12 月 1...
Workato
workato.com
Workato 是 Gartner MQ 的领导者，它不仅仅是一个 iPaaS。它是一个可供业务和 IT 部门使用的智能自动化平台。它支持数千个企业和工作流程用例，因此您可以自动化一切。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一个客户沟通平台，帮助企业通过 WhatsApp 和其他社交消息渠道向客户销售产品并为其提供支持。功能亮点： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - WhatsApp 聊天机器人 - WhatsApp 广播和批量消息传递 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（Shopify、HubSpot、2000 多个带有 Zapier 的应用程序等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序Android Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，...
Backendless
backendless.com
可视化应用程序开发平台，使应用程序构建直观且易于管理，无需任何代码。
elastic.io
elastic.io
基于微服务的混合集成平台，用于跨不同的基于云和本地应用程序、平台和数据库的实时数据同步。
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人员数据实验室，我们正在构建最大、最准确的人员数据真实来源。我们提供超过 15 亿个人的简历、联系方式、社交和人口统计信息数据集，并按您需要的规模提供给您。注册免费 API 密钥并开始免费丰富个人资料，无需信用卡。
Zuplo
zuplo.com
更快地交付高质量 API：Zuplo 的 API 网关可帮助小型和大型团队将 API 快速、安全地投入生产，并提供改变游戏规则的开发人员体验。
Kong
konghq.com
Kong 是一家提供 API 和微服务管理的云连接公司。我们的平台将 API 网关、Ingress 和 Service Mesh 统一到一个开发人员解决方案中。
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI 是唯一用于生成 REST API 的无代码、基于云的工具之一。它可以让开发人员立即从任何数据源生成 RESTful API，从而消除现代移动、Web 和物联网应用程序的后端开发。
Informatica
informatica.com
Informatica（纽约证券交易所股票代码：INFA）是企业云数据管理领导者，通过帮助企业实现其最关键资产的变革力量，将数据和人工智能带入生活。我们创建了一个新的软件类别，即 Informatica 智能数据管理云™ (IDMC)，它由人工智能和端到端数据管理平台提供支持，可跨几乎所有多云、混合系统连接、管理和统一数据，实现数据民主化并帮助企业实现业务战略现代化。大约 100 个国家/地区的客户以及财富 100 强企业中的 86 家客户依靠 Informatica 来推动数据主导的数字化转型。信息学。数据和人工智能诞生的地方。™
Checkly
checklyhq.com
为开发人员提供令人愉快的主动监控。 Checkly 是现代堆栈的 API 和 E2E 监控平台：可编程、灵活且喜爱 JavaScript。
Jitterbit
jitterbit.com
连接 SaaS、本地和云应用程序，同时立即将智能注入任何业务流程。了解有关 API 与 Jitterbit 集成的更多信息。
Xano
xano.com
无需代码即可为您的应用程序构建强大、可扩展的后端的最快方法。 Xano 是超过 50,000 个中小企业和企业应用程序值得信赖的后端。
Boomi
boomi.com
Boomi iPaaS 解决方案通过智能集成和自动化帮助您推动业务的未来。使用 Boomi 连接一切、无处不在。
Ambassador
getambassador.com
大使使营销人员能够利用口碑的力量来增加客户、推荐和收入。他们的营销人员友好型软件简化了推荐营销，自动化了注册、跟踪、奖励和管理客户、附属机构、影响者和合作伙伴的过程。全球的消费品牌和 B2B 公司正在利用大使的开创性软件快速实施、扩展和优化他们的推荐营销计划、合作伙伴和联属计划以及影响者活动。
Formcarry
formcarry.com
你的 <form> 但它确实有效。将您的 HTML <form> 转换为功能齐全的内容 获取电子邮件通知、上传文件、与其他应用程序集成。 3 分钟即可完成设置并免费使用。
Userparser
userparser.com
Userparser 是用户代理解析器和 IP 地址查找 API，可将用户代理和 IP 地址转换为详细的分析数据。用户代理解析器和 IP 查找 API 是两个可用于帮助识别用户位置的工具。用户代理解析器通过查看用户浏览器发送的 HTTP 标头中包含的信息来工作。此信息包括用户的操作系统、浏览器类型和其他详细信息。 IP 查找 API 使用 IP 地址数据库根据 IP 地址对用户进行地理定位。用户代理解析器和 IP 查找 API 都可用于近似用户位置和设备检测，但它们具有不同的优点和缺点。用户代理解析器对于通过移动电话访问互联网的用户来说更加准确，因为这些设备通常在其 HTTP 标头中发送更详细...
RSS API
rssapi.net
通过 REST API 轻松解析 RSS、ATOM 和 JSON-Feeds，并通过 Webhooks 接收新项目！
Hyphen API
hyphenapi.com
为开发人员和企业提供的即用型 API 集合。可以通过简单的 REST API 调用直接集成。
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io 是一个基于 API 的视频平台，为内容提供商、付费电视运营商和 OTT 服务提供商提供了一种简单、快速且可靠的方式，为其订户提供先进的流媒体质量。它实时调整流媒体，以便观众自动获得正确的流媒体。它根据有关消费者、内容权限、网络、位置、设备等的信息对流进行个性化。该平台通过提出内容替换、虚拟通道或 DAI 等应用程序来将视频流情境化，未来还会推出更多应用程序。从最终用户体验的角度来看，broadpeak.io 服务是一个游戏规则改变者，因为它确保每个观众正在观看的内容始终是最相关的，无论使用什么视频交付平台。
APItoolkit
apitoolkit.io
使用 APIToolkit 转变技术团队的 API 管理。我们的平台提供实时监控、错误跟踪和性能洞察，确保您的 API 完美运行，并且您的出站 API 集成不会因重大变更而影响您的业务。帮助您的支持团队调查客户投诉，并帮助您的工程团队更好地了解他们的系统以及他们所依赖的系统。
Apitally
apitally.io
Apitally 为 REST API 监控提供了一个简单的 SaaS 解决方案，重点关注数据隐私和经济性。使用 Python 或 Node.js 对新项目和现有项目进行设置和使用非常简单，并且从不收集敏感数据。 API 流量监控和分析：使用我们简单的仪表板跟踪 API 请求、错误、响应时间等。深入了解每个端点的使用情况和性能。按 API 使用者进行过滤以了解不同的使用模式。 API 正常运行时间监控和警报：监控 API 正常运行时间和可用性。如果出现问题，请立即收到警报。支持的 Web 框架：FastAPI、Starlette、Flask、Django Ninja、Django REST F...
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data 是一家领先的数据提供商，在主要搜索和电子商务网站上拥有 10 个 API。大多数数据源价格昂贵且范围有限，因此很难识别真正有助于业务增长的见解。我们为希望成为行业最聪明的组织提供可靠、稳健、实时的数据。我们提供经济实惠且灵活的可扩展定价模型，因此您可以在需要时根据需要购买尽可能少或任意多的数据。其他提供商通过昂贵的平台过滤数据，为您提供部分结果的图片 - 这与您的竞争对手看到的图片相同。我们提供与您现有的数据生态系统集成的大量、精细的数据，以便您可以定制分析并找到独特的见解。借助 Traject Data，您可以访问和控制更多数据，以快速轻松地识别见解并做出更明智的业...