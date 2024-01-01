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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Applitools 是一个测试自动化平台，它使用人工智能帮助团队提供完美的数字体验，而无需传统测试实践的麻烦。借助 Applitools Eyes 和我们的下一代测试云 Ultrafast Grid，开发人员和 QA 工程师可以运行测试，以前所未有的速度和准确性快速验证前端功能、可访问性和视觉正确性。我们的视觉 AI 技术通过确保 Web 和移动应用程序在任何设备、浏览器、操作系统或本机应用程序上完全按照设计显示和运行，从而改变组织实现质量的方式。 Applitools 速度快，可以快速与任何 DevOps 环境集成，团队中的任何人都可以轻松使用，并且可以扩展到任何规模的组织，希望提高每个版本的速度和质量 - 这是在当今充满挑战的业务环境中竞争所必需的结果。
目录:
Software Development
软件测试工具

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