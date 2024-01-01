替代项 - Apollo
Google Tag Manager
google.com
标签管理变得简单。 无需编辑代码即可管理您的所有网站标签。 Google 跟踪代码管理器免费提供简单、可靠、易于集成的标签管理解决方案。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界领先的合作伙伴自动化解决方案，发现、管理、保护、优化所有合作伙伴渠道，实现真正的指数增长。
UTM.io
web.utm.io
UTM.io 是与您的团队构建、共享和同步 UTM 的最佳方式。停止使用混乱的电子表格并在分析中获取良好的营销活动数据。
Piwik PRO
piwik.pro
分析跨网站和应用程序的客户旅程。 专注于用户隐私和数据安全的分析套件 - Google Analytics 的完美替代品。
Tealium
tealium.com
Tealium 是一家总部位于美国的美国公司，于 2008 年在加利福尼亚州圣地亚哥成立，销售企业标签管理、API 中心、具有机器学习功能的客户数据平台以及数据管理产品。
Stape
stape.io
设置服务器端跟踪可能具有挑战性。立即开始使用我们全面的服务套件。
TAGLAB
taglab.net
TAGLAB is a specialized limited liability company that provides effective automation solutions to organization's personnel even without coding skills, helping them to govern their martech data & stack setups. TAGLAB is a marketing technology verification and automation suite that helps users audit ...
Monita
getmonita.io
Monita 是一个企业数据质量平台，使标签监控和审核变得容易。
Ixkio
ixkio.com
用于标准和身份验证 NFC 标签的全功能 NFC 标签管理平台。提供重定向管理、直接响应和 API 选项，实现灵活而强大的控制。用于管理数十到数十万个标签的计划和选项。包括对 NFC 标签和 QR 码组合应用的 QR 码支持。由全球领先的 NFC 标签和产品提供商 Seritag 开发和管理
Crownpeak
crownpeak.com
Crownpeak 以人工智能为主导且完全可访问的数字体验平台将内容和商务置于买家旅程的最前沿。凭借大规模的个性化内容、人工智能驱动的商业搜索、商品和推荐，客户始终能够以最佳体验赢得胜利。 Crownpeak 帮助客户打造量身定制的数字体验、扩大品牌并增加收入。联合利华、博世、任天堂、Asos 和 La Redoute 等世界各地的客户信任 Crownpeak 的云原生 SaaS 数字体验平台 (DXP) 解决方案，以实现其数据驱动的内容目标并提升其数字体验计划。 Crownpeak 成立于 2001 年，不断扩展其产品套件，提供内容管理、数字可访问性以及质量和产品发现功能，使客户能够构建...
Commanders Act X
commandersact.com
Commanders Act 是一家欧洲公司，通过其客户数据平台的各种应用程序利用数据来帮助数字团队更高效地工作。 通过优化数据管理，Commanders Act 提高了活动的实施速度，增强了用户体验，最大限度地提高了投资回报率并提高了对全渠道活动的理解。
AnyTrack
anytrack.io
AnyTrack 是一款功能强大的工具，可立即跟踪任何转化数据源并将其与您喜爱的分析平台（Google Analytics、Facebook Conversion API、Google Ads API 等）同步。通过结合整个营销生态系统的转化数据，AnyTrack 为您的广告像素和 API 提供基本数据，以利用广告代理机构可用的最强大的 AI/ML。
Tag Inspector
taginspector.com
Tag Inspector 是一个标签审核和监控平台，专为营销、分析和治理专业人员而设计。如果您管理大型网站或多品牌企业，Tag Inspector 的全面标签库和审核功能套件可让您无比自信地确保您的数据在整个组织中完整、合规且高效。
StackPile
stackpile.io
Stackpile 允许您在几秒钟内在您的网站上安装应用程序、标签和集成，并使用统一的 API 跟踪分析。
DataTrue
datatrue.com
DataTrue 是为跟踪网站活动的标签提供企业级保证的国际领先者。我们的部署管理、审计和主动监控帮助我们的客户管理他们的标签操作并验证他们收集的数据的质量。这为数字业务领导者提供了高质量的信息和信心，以做出正确的决策。
ObservePoint
observepoint.com
网站很复杂。它们对于您公司的形象和发展以及客户的隐私和信任至关重要。但网站有如此多的动态部分和页面，几乎不可能始终跟上所有内容。 ObservePoint 的网络治理平台可自动扫描您的网站；从最高流量的页面和用户路径到公司网络的黑暗角落。 ObservePoint 使您能够查看哪些方面的表现低于可接受的标准，追溯到源头，并快速找到改进的途径。 确保隐私合规标准、验证登陆页面、确认数据跟踪、清楚地查看您的整个营销技术堆栈、验证您的电子商务引擎等等。 ObservePoint 呈现您网站上发生的真实情况，并为您提供清晰的地图，使其变得更好。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一个无代码客户数据平台，可帮助电子商务、SaaS、B2B 和代理营销人员跟踪、识别、细分、同步和分析其客户数据。该平台可帮助营销人员跨渠道编排个性化营销活动，而无需依赖开发人员。跟踪并合并您想要从网站、应用程序、CRM、电子邮件、服务和线下渠道获取的客户数据。通过身份解析，您可以跨平台映射匿名用户及其活动，并获得 360 度的客户视图。创建量身定制的客户群，以触发跨渠道的及时消息。您可以将此客户数据与您现有的营销工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesfo...
Blue Triangle
bluetriangle.com
每个红灯都不一样。也不是每一个商业机会。蓝色三角为您提供对技术、安全、业务和营销 KPI 的统一跟踪，例如断开的链接、缺货、跳出率和退出率等等 - 所有这些都在一个可定制的仪表板中。数字体验监控只是故事的一部分。想象一下可操作的见解的力量，它告诉您哪些问题正在剥夺您最多的收入，以便您可以在它们影响您的网站之前解决它们。与可观察性工具或数字体验管理解决方案不同，蓝三角以业务成果开始和结束。首先，量化网站或移动应用程序上的用户摩擦造成的收入损失。然后，根据业务和客户体验影响，优先考虑在哪里部署有限的时间和资源来解决摩擦点。最后，验证网站优化工作的实际业务成果以证明投资回报率。
Tagmate
tagmate.app
使用我们的标签管理系统设置营销和分析标签，准确率 100%。使用 Tagmate 工具执行 GA4 代码实施和迁移。
JENTIS
jentis.com
JENTIS 标签管理器：使用经过验证的工具，符合 GDPR 的跟踪和 100% 数据质量