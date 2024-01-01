Apollo 是一款 SaaS 产品，可自动执行分析，使组织能够提高数字分析投资的投资回报率。提高实施质量和团队的吞吐量，以便您可以专注于使用您信任的数据来做出有意义的业务决策。 利用 Apollo 快速轻松地迁移到 Google Analytics 4 和 Adob​​e Experience Platform，或者对 Google Analytics 和 Adob​​e Analytics 实施进行无缝持续管理。 Apollo 通过自动化来提高第一方数据的及时性和准确性： * 分析文档管理（即数据层规范、解决方案设计和测试用例） * 分析标签管理器配置 * 分析平台配置 * 数据层和标签验证 * 同意管理平台集成

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