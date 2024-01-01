替代项 - AODocs
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive（以前称为 SkyDrive）是 Microsoft 运营的文件托管服务和同步服务，作为其 Web 版 Office 的一部分。 OneDrive 于 2007 年 8 月首次推出，允许用户在云中存储文件和个人数据（例如 Windows 设置或 BitLocker 恢复密钥）、在 Android、Windows Phone 和 iOS 移动设备、Windows 和 macOS 计算机以及其他设备之间共享文件和同步文件。 Xbox 360 和 Xbox One 游戏机。用户可以将 Microsoft Office 文档上传到 OneDrive。 OneDri...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox 是由美国公司 Dropbox, Inc. 运营的文件托管服务，总部位于加利福尼亚州旧金山，提供云存储、文件同步、个人云和客户端软件。 Dropbox 是由麻省理工学院的学生 Drew Houston 和 Arash Ferdowsi 于 2007 年创立的一家初创公司，初始资金来自种子加速器 Y Combinator。 Dropbox 被评为美国和全球最有价值的初创公司之一，估值超过 100 亿美元，并且被称为 Y Combinator 迄今为止最成功的投资之一。然而，Dropbox 也因安全漏洞和隐私问题等问题而受到批评和争议。 Dropbox 自 2014 年起在中国被...
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer 是一家位于荷兰的基于互联网的计算机文件传输服务。该公司由 Rinke Visser、Bas Beerens 和 Nalden 于 2009 年在阿姆斯特丹创立。 2018年10月，WeTransfer重新推出了其应用程序，名称为“Collect by WeTransfer”。 2020 年 5 月，印度以安全原因为由禁止了 WeTransfer 应用程序。
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美国互联网公司，总部位于加利福尼亚州雷德伍德城。该公司专注于为企业提供云内容管理和文件共享服务。 官方客户端和应用程序可用于 Windows、macOS 和多个移动平台。盒子成立于2005年。
Zoho WorkDrive
zoho.com
为协同工作的团队提供在线文件管理。 改变团队的合作方式 - 为他们提供安全、共享的工作空间，让他们的想法从构思到实现都有一个归宿。创造、协作并实现团队合作。
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud 是一套客户端服务器软件，用于创建和使用文件托管服务。 Nextcloud 是免费且开源的，这意味着任何人都可以在自己的私人服务器设备上安装和操作它。 Nextcloud 应用程序在功能上类似于 Dropbox、Office 365 或 Google Drive，但可以在家庭本地计算机上使用或用于异地文件存储托管。 Office 功能仅限于基于 x86/x64 的服务器，因为 OnlyOffice 不支持 ARM 处理器。 与专有服务相比，开放式架构使用户能够完全控制其数据。 原来的 ownCloud 开发人员 Frank Karlitschek 分叉了 ownClou...
pCloud
pcloud.com
pCloud 是安全的云存储，您可以在其中存储、共享和处理所有文件。您可以在任何设备上随时随地访问它们！免费获得 10 GB！
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
Zoho Docs
zoho.com
团队和个人的在线文件管理。 将您的团队带到一个安全的协作工作空间，每个人都可以实时使用一切。安全地创建、协作并完成工作。
Koofr
koofr.net
Koofr 提供基于欧盟的安全云存储，终身免费存储空间以及连接多个云帐户（Dropbox、Google Drive、OneDrive）和个人存储的选项。探索更好的方式来存储、访问和共享您的照片、视频和文档。立即获取您的免费帐户！
Sync
sync.com
Sync 是一个文件存储和文档协作平台，可帮助团队在云中保持安全、可靠和连接 自 2011 年以来，Sync.com 一直致力于为世界提供安全的协作空间。如今，超过一百万家各种规模的企业使用 Sync 屡获殊荣的云应用程序和突破性的隐私保护功能来分享伟大的想法、存储重要信息并就改变游戏规则的项目进行协作。
Starchive
starchive.io
由创意人士构建、为创意人士打造的数字资产管理。将您的文件存储在云中，利用人工智能驱动的元数据，快速共享大文件。
Copilot
copilot.com
Copilot 的产品套件为企业提供了针对客户沟通、支付、文件共享、合同、表格、服务台等的一体化解决方案。此外，Copilot 使企业能够通过品牌客户门户为客户提供统一的体验。如今，数百家技术支持的服务企业在技术、营销、金融服务和其他行业运营，都在 Copilot 上运行。 Copilot 成立于 2020 年，于 2022 年筹集了 1000 万美元的 A 轮融资，总部位于纽约市。
odrive
odrive.com
对所有存储的统一访问，以便您可以同步、共享、备份和加密 Amazon Drive、Dropbox、Google Drive、OneDrive、Box、S3、WebDAV、FTP 等中的文件
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx 是一家 SaaS 初创公司，为个人、零工、中小企业和企业提供数字存储和资产管理平台。这是一项印度制造的服务，直观、安全且可实现高效协作。自 2020 年成立以来，DigiBoxx 凭借其具有竞争力的个人定价计划以及面向中小企业和企业的可定制套餐赢得了超过 100 万颗心。
Tresorit
tresorit.com
Tresorit 是一个端到端加密、零知识内容协作平台，使具有安全意识的公司能够安全地管理、同步、签名和共享其文件。与其他公共云供应商不同，Tresorit 无法访问用户的文件，这确保了最大程度的机密性。 - 毫不妥协的安全性：从您将文件上传到云端直至到达预期收件人，您的文件都会受到保护。从技术上讲，其他人不可能未经授权访问您的文件。 - 无缝、安全的团队合作：无论是人力资源文档、法律合同、财务计划还是绝密研发原型的个人数据 - Tresorit 都提供了一个数字工作空间，确保您的高度敏感文档的安全。 - 强大的控制和监控选项：管理和监督所有用户及其信息和活动。 Tresorit 提供强大的控...
Moxo
moxo.com
与客户、供应商和合作伙伴一起简化外部项目。借助 Moxo，加快从帐户获取到入职和服务的工作流程。与客户、供应商和合作伙伴协调，实现联合交付成果、跟踪里程碑、交换文档、收集批准等。 Moxo 为金融服务、咨询、法律、会计、医疗保健等多个行业的项目工作空间提供支持。我们的客户包括花旗银行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法国巴黎银行等公司。我们的团队在互动领域拥有丰富的开拓历史：Moxo 的联合创始人兼首席执行官 Subrah Iyar 是 Webex 的联合创始人兼首席执行官，Moxo 的联合创始人兼首席技术官 Stanley Hua...
Datto
datto.com
作为专门为 MSP 打造的安全和基于云的软件解决方案的全球领先提供商，Kaseya 旗下公司 Datto 相信，通过正确的技术，中小企业可以实现无限的目标。 Datto 久经考验的统一连续性、网络和业务管理解决方案可推动 MSP 的网络弹性、效率和增长。 Datto 的解决方案通过集成平台提供，帮助其 MSP 合作伙伴的全球生态系统为全球超过 100 万家企业提供服务。从主动动态检测和预防到快速、灵活地从网络事件中恢复，Datto 的解决方案可以防止服务器、虚拟机、云应用程序或数据驻留的任何地方发生代价高昂的停机和数据丢失。
CAYA
getcaya.com
使用 CAYA 接收、组织和编辑所有文档。超过 20,000 名客户已使用 CAYA 作为云端文档中心，并将其日常邮件数字化。
DropSend
dropsend.com
使用 DropSend 免费发送大文件。通过电子邮件发送文件、在线存储文件、控制发送和下载以及将 DropSend 用于您的业务。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 从任何设备或位置安全地共享内容并与客户和内部团队协作。部门和小型企业需要简单、安全的解决方案来与客户和彼此协作。借助 ShareFile，您可以使用任何设备安全地访问文件、共享数据并创建省时的工作流程。设置简单、快速 - 无需 IT。在任何设备上共享、发送任何大小的文件：无论您是在办公室还是在旅途中，您都可以通过云存储随时随地安全地访问您的文件。了解您的文件始终安全：银行级加密可保护您的文件、电子邮件和附件在传输和静态时的安全。安全协作：审核跟踪和可配置权限，以了解和控制谁在访问您的数据。优化客户和员工入职流程：节省时间的工作流程减少了单点协作中的手动文书工作。安全 ...
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync 是一种简单、强大且易于使用的云文件共享、文件同步和在线备份服务。与 Dropbox 不同，SugarSync 使您能够备份现有的文件夹结构。免费试用 30 天，立即开始！
Onehub
onehub.com
Onehub 是专为任何规模的企业打造的安全文件存储和共享服务。对您的数据进行银行级加密以及我们基于角色的精细权限结构意味着您可以控制谁有权访问您的内容并放心地共享关键业务文件。 Onehub 提供了一套强大的业务工具，例如虚拟数据室、客户端门户、Google 文档集成、自动水印、品牌工作区和自定义协议，以增强和扩展您的文件共享。自定义您的 Onehub 工作区，为内容共享提供更专业、更精美的外观，并创建您自己的客户门户。 Onehub 的虚拟数据室为您最重要的交易提供所需的安全性和隐私性。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款用于创建专业数字翻页书的在线工具和桌面软件。它使您的 PDF 电子书、电子目录、数字手册、年度报告、演示文稿、杂志和销售宣传材料具有交互性。 179 个国家/地区的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 创建易于使用的在线文档、通过网络交付内容并改进沟通流程。该服务适用于桌面和移动设备，并且可以与 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系统集成。 FlippingBook 帮助小型企业和大型知名品牌，例如联合利华、万豪、英特尔、卡地亚、FOX、雀巢。
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams 是面向企业的 SaaS 云存储，它是第一个依赖于零知识 p2p 基础设施而不是传统数据中心的云存储。与领先的云供应商不同，它提供最高级别的隐私：没有人，甚至 Cubbit，都可以访问您上传的数据。 1. Cubbit 是第一个提供 3 层安全性的云：数据使用军用级协议 (AES-256) 加密，分成块，并分布在零知识网络中。 2. 易于使用：以“拖放”方式存储、同步和共享，没有文件大小限制，同时受到端到端加密的保护。您只需单击鼠标即可授予和撤回访问权限。 3. 安全备份数据：通过选择性同步，您可以决定哪些文件仅保留在云端（释放空间！）以及哪些文件夹存储在本地计...
Egnyte
egnyte.com
Egnyte 是用于内容安全和治理的安全多云平台，使组织能够更好地保护最有价值的内容并就其最有价值的内容进行协作。 Egnyte 成立于 2008 年，已为超过 17,000 个组织实现了云内容安全的民主化，帮助客户提高数据安全性、保持合规性、预防和检测勒索软件威胁，并提高员工在任何应用程序、任何云、任何地方的工作效率。 Egnyte 的简单、交钥匙解决方案可让 IT 领导者轻松管理和控制全方位的内容风险 – 从意外数据删除、数据泄露、监管合规性、正确的生命周期管理、隐私等等 – 同时为业务用户提供他们需要从任何云、任何设备、任何地方更快、更智能地工作的工具。
Scan123
scan123.com
Scan123 可以让您减少处理文书工作的时间，而将更多时间用于您最擅长的业务。 Scan123 是一种文档管理解决方案，可帮助您数字化纸质文件、在云中保护文档、快速找到您要查找的内容，并立即与需要访问的人员共享。不再有文件丢失的情况。现在，您可以轻松地保持合规性，并结束寻找重要文件的麻烦。
Cloudup
cloudup.com
使用 Cloudup 即时轻松地共享任何内容（视频、照片、音乐、链接和文件）。
Smint.io
smint.io
您的品牌门户、媒体中心、新闻门户、Aprimo、Box、Bynder、CELUM、Cloudinary、Google Drive、Picturepark、SharePoint / OneDrive、Tenovos、Thron、DAM / 数字资产管理和多个来源的内容购买门户。 当内容充满活力时，企业就会蓬勃发展。立即激活您的内容！
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche 是领先的企业内容管理 (ECM) 和业务流程自动化 SaaS 提供商。通过强大的工作流程、电子表格、文档管理和分析，Laserfiche 加速了业务的完成。 Laserfiche 30 多年前率先通过企业内容管理实现无纸化办公。如今，Laserfiche 正在利用云、机器学习和人工智能进行创新，帮助 80 多个国家/地区的组织转型为数字业务。