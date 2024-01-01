AnyClip是一个自动化视频平台，利用人工智能（AI）将传统视频转换为动态、智能内容。 他们的人工智能工具旨在通过使视频可搜索、可测量、个性化、商品化和互动来增强视频。该平台提供两个主要产品：Genius+和GeniusWork。 Genius+ 专为面向客户的通信而设计，并作为视频管理平台。它将视频转换为可以完全启用的智能内容，从而实现可搜索性和个性化等功能。 另一方面，GeniusWork 是一个人工智能驱动的内部通信平台，可促进组织内部的知识共享和协作。AnyClip 还提供人工智能驱动的数据增强和机器学习模型，可以集成到现有工作流程中。 这些模型通过丰富数据并启用智能视频功能来增强传统视频。通过利用 AI，AnyClip 允许企业解锁视频中的固有数据，并利用通常与基于文本的内容相关的优势，例如透明度、交互性和总体而言，AnyClip 的平台和工具可帮助企业提高视频的智能性、交互性和影响力，为他们提供适合各种应用和行业的先进视频解决方案。

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