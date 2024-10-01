替代项 - Wellfound
Indeed
indeed.com
Indeed 是一个美国全球就业相关职位列表搜索引擎，于 2004 年 11 月推出。它是日本 Recruit Co. Ltd. 的子公司，总部位于德克萨斯州奥斯汀和康涅狄格州斯坦福，并在世界各地设有办事处。作为单主题搜索引擎，它也是垂直搜索的一个例子。 Indeed 目前在 60 多个国家/地区提供 28 种语言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超过 Monster.com，成为美国流量最高的招聘网站。该网站汇总了数千个网站的职位列表，包括招聘委员会、人才招聘公司、协会和公司职业页面。他们通过向雇主和招聘公司出售优质职位发布和简历功能来创收。 2011 年，Indeed ...
Headway
apps.get-headway.com
Headway for Business 是排名第一的下载企业程序，提供企业小型学习。许多研究表明，一个人的注意力集中时间越来越短。那么企业学习面临的新挑战是：员工发展缓慢；他们在软技能方面存在差距。自我发展的最佳方式之一是非小说类书籍。但是，完成一本书需要时间。因此，Headway 提供不同格式的 15 分钟非小说类图书摘要。我们让人们阅读更多、学得更快。 Headway for Business 提供： - 1,500 种不同格式的非小说类图书摘要，用于快速信息消费和加速自我成长； - 个人自我成长计划，以实现快速职业发展； - 让员工阅读和了解更多内容的指南和内容计划； - 团队绩效分析...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是现代劳动力的全球人才平台。作为企业 HCM 解决方案，Dayforce 将薪资、人力资源、福利、人才管理、劳动力管理等整合到一个云应用程序中，为当今无限的劳动力提供支持。 Dayforce 帮助提供体验，帮助组织释放其全部员工潜力并自信地运营，无论其在世界何处运营。 Dayforce 总部位于安大略省多伦多和明尼苏达州明尼阿波利斯，业务遍及全球。该公司“让工作生活更美好”的品牌承诺不仅是对客户的承诺，也是对 Dayforce 员工和 Dayforce 所在社区的承诺。 主要产品领域： · HRIS · 全球薪资、按需支付 · 福利 · 劳动力管理，包括考勤和任务管理 · 人...
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor 是一个现任和前任员工匿名评论公司的网站。 Glassdoor 还允许用户匿名提交和查看工资，以及在其平台上搜索和申请工作。 2018年，该公司被日本公司Recruit Holdings以12亿美元收购。该公司总部位于加利福尼亚州米尔谷，在芝加哥、伦敦和圣保罗等世界各地城市设有办事处。
Naukiri
naukri.com
与 20,000 多家雇主建立联系。申请印度第一就业网站上顶级公司、行业和地点的数百万个就业机会。在线申请。今天发布简历。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公认为亚太地区最受欢迎的 HCM 平台之一，是一款基于云的新时代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 为 350 多家全球企业的 90 万多名员工提供人力资源技术体验。
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers 是唯一一个一体化的早期人才招聘平台，可以接触到 1000 万以上积极响应的学生和校友。在大学、社区学院和另类教育项目（训练营、企业学习项目）中，当学生寻找符合自己兴趣和技能的有意义的工作时，他们会从 Handshake 开始这一旅程。在 Handshake 上认识您的下一位优秀员工。请求演示：https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter 被美国雇主评为第一名*，它简化了申请人跟踪，让您轻松管理、筛选和评价候选人。仪表板允许您查看个人资料、简历、求职信等。您甚至可以集成自己的申请人跟踪系统，以便您的团队可以使用他们知道的系统来无缝发布职位。 *基于 Trustpilot 对拥有超过 1,000 条评论的招聘网站的评级。
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一个基于云的申请人跟踪系统，旨在为人才中介机构、企业人力资源部门和临时工提供多样化的端到端招聘解决方案。借助我们直观的招聘软件，让招聘变得轻松。
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
使用 LinkedIn Recruiter 应用程序在旅途中随时掌握招聘动态。当候选人回复您的消息后，立即回复他们。搜索 LinkedIn 超过 6.45 亿会员的整个网络，并联系适合您空缺职位的人员 — 一切都可以通过您的手机完成。当您离开办公桌时，可以从上次停下的地方继续工作或处理快速任务，例如查看候选人资料或组织管道。
Metaview
metaview.ai
让每一次采访都成为精彩的采访。 在扩大团队规模时，不可能保持面试的一致性和高质量。 Metaview 提供独特的数据和分析以及可操作的反馈来帮助面试官改进。其结果是候选人更满意、偏见更少、招聘流程更高效。
Monster
monster.com
Monster 是您工作和职业机会的来源。搜索工作，阅读 Monster 工作专家的职业建议，并查找雇用和招聘建议。
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招聘体验平台，提供视频面试软件、评估、文本招聘工具和对话式 AI 聊天机器人。使用 HireVue 构建更快、更公平、更友好的招聘流程。我们的企业级软件可实现工作流程自动化，使扩大招聘变得容易。我们可以共同改善您发现、吸引和雇用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
iMocha
imocha.io
iMocha 为组织提供整体平台和解决方案，通过其下一代专利、人工智能驱动的技能评估和技能智能平台实施“技能第一”战略 - 用于人才招聘（全职员工和队伍）以及内部人才发展和人才管理。我们的全球客户包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、爱立信、阿斯顿·马丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡车、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 个不同的联合国机构。来自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亚太地区）的 500 多家客户，财富 500 强公司中有 30 家使用 iMocha 来交付他们的产品
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招聘软件。该平台易于实施并采用最新技术构建，旨在简化从采购到入职等的招聘流程。将您的招聘渠道整合到一个直观的平台上，从而更好、更快地招聘。利用人工智能工具和社交媒体丰富功能，远程管理您的团队并改善协作，利用完整的报告套件、合规工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的 API，在数千个免费和免费网站上发布职位付费频道越来越多。使用基于云的终极招聘工具改变您的招聘方式，并将您的招聘指标推向新高！
Job Today
jobtoday.com
Job Today — 招聘和求职服务。申请越南的 10 个工作。每天都会添加新的职位空缺。只需几秒钟即可完成设置并在几分钟内开始与雇主聊天！
Remote
remote.com
Remote 是您用于管理和支付全球全职员工和合同工工资的一体化解决方案。我们的平台处理多个国家/地区的国际薪资、福利、税收、股票期权和合规性。无论您的团队位于何处，Remote 都能通过强大的全球就业解决方案确保最佳体验。我们无与伦比的知识产权保护和顶级安全措施让您在全球范围内高枕无忧。此外，Remote 提供统一费率定价模式，无隐藏费用，帮助您有效管理预算，同时专注于推动业务增长。
Snagajob
snagajob.com
Snagajob 是排名第一的免费、简单的求职应用程序，可用于查找兼职工作和全职工作、使工作申请更容易、获得出色的职业建议等等。非常适合学生、青少年或任何需要灵活工作时间的人。另外，Snagajob 比 Indeed、Monster 或 ZipRecruiter 更好，因为我们只提供小时工，所以它让您的求职变得更容易。
SignalHire
signalhire.com
SignalHire 是获取网络上任何人的联系信息的最佳、最简单的方法。无论您是招聘人员、采购人员、销售经理还是营销经理，您都必须准备好 SignalHire。在 SignalHire 上收集来自网络各地的 3.5 亿多个个人资料，使用浏览器扩展程序来发现任何人的联系方式，仅获取 100% 最新的电子邮件地址、电话号码和社交网络链接
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Loxo
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Loxo 是排名第一的人才情报平台，也是招聘软件领域的全球领导者。我们所知道的传统 ATS 将在 5 年内不复存在。 Loxo 旨在通过单一记录系统软件平台管理整个招聘生命周期，取代传统的 ATS，并在此过程中带来无限更多的内容。因为招聘一名员工不应该需要 10 种以上的工具。人才情报平台包括： - 一流的 ATS - 人工智能驱动的招聘 CRM（您的招聘数据库，其中包含您的数据和 Loxo 自动更新数据的组合，以确保您始终获得最准确的候选人信息） - 具有人工智能支持的营销活动构建功能的多渠道外展工具，因此您永远不会错过后续活动 - 包含超过 12 亿人和数百万组织的人员和公司搜索引擎 - ...
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智能平台荣获 2021 年 SIA 最具创新人力资源技术奖，提供包括虚拟评估、编码/视频面试、筛选机器人等在内的招聘解决方案，以扩大企业、人力资源公司和 MSP 的招聘质量人才。 Intuit、普华永道、亚马逊和第一资本等全球品牌信任 Glider 来验证候选人的素质并使其适合任何行业的任何职位。平均而言，客户的安置率提高了 3 倍，填补时间缩短了 50%，候选人满意度提高了 98%。欲了解更多信息，请访问 Glider AI。
Oorwin
oorwin.com
Oorwin 是一个由人工智能驱动的一体化客户关系管理、申请人跟踪系统和人力资源管理平台。 Oorwin 凭借其销售、招聘和人力资源的综合方法为人力资源业务带来了惊人的增长。