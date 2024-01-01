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Anchor 可以毫不费力地为企业按时付款。 Anchor 的自主计费解决方案是一个基于云的平台，重新定义了 B2B 计费、收款和付款。通过提供端到端计费和收款解决方案，并消除这些流程中的所有体力劳动，Anchor 消除了 B2B 支付中的欺诈和人为错误风险。 Anchor成立于2020年，将SaaS计费体验带入B2B服务行业，并率先支持不断变化的动态计费需求。 Anchor 的目的是让企业主能够将时间和资源集中在开展业务而不是计费上，从而使他们蓬勃发展。请访问 www.sayanchor.com 了解更多信息并开始使用。
目录:
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