替代项 - Analytics Canvas
Healthcheck.io
healthchecks.io
简单有效的 Cron 作业监控。当您的夜间备份、每周报告、cron 作业和计划任务未按时运行时，我们会通知您。
ImgCreator
imgcreator.ai
ImgCreator 可以简单地从您的文本输入创建任何图像！从独特而真实的博客文章照片到富有想象力的插图或动画。挑战您的想象力，立即享受乐趣！
Formula Bot
formulabot.com
利用 AI 彻底改变您的数据和电子表格工作流程。 在几秒钟内免费将您的文本说明转换为公式等。
Chartmetric
chartmetric.com
利用数据的力量推动音乐发展。 Chartmetric 是一个一体化平台，为音乐行业专业人士提供全面的流媒体和社交数据，帮助他们在音乐领域创造成功的职业生涯。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 提供领先的分析云平台。我们使每个人都能通过人工智能驱动的分析自动化发现具有高影响力的见解。
VobeSoft
vobesoft.com
VobeSoft 让改变变得更有趣。使用我们的模块化无代码软件设置业务流程并生成 360 度视图。
Exatom
exatom.io
我们帮助您提高现有在线表单的性能。好多了。通常，有两位数百分比的访问者开始与您的表单进行交互，但不会转向转化者。为什么他们会在中途或提交失败后放弃您的网络表单？了解如何提高您的表单性能。 Exatom 表单和字段分析补充了您现有的分析平台，例如 Google Analytics 或 Adobe Analytics，因为它从常规 Web 分析工具停止的地方开始。 Exatom 专注于其他网络分析工具无法提供的表单详细信息。比如每个表单字段的交互和犹豫时间。这使您能够使在线表单表现得更好。无论您的在线表单是为潜在客户开发、电子商务还是评论而设计的。顺便说一下，我们的解决方案是无 cookie ...
Toplyne
toplyne.io
行为线索评分平台基于第一方产品使用情况、CRM、计费和第三方丰富数据，可在您的自助服务渠道中找到销售渠道。
Decipad
decipad.com
交互式笔记本，可帮助团队使用数据讲述故事。
Enverus
enverus.com
Enverus 是最值得信赖的能源专用 SaaS 平台，可实时访问来自我们与 98% 的美国能源生产商以及超过 35,000 家供应商的合作伙伴关系的分析、见解以及基准成本和收入数据。
TelemetryDeck
telemetrydeck.com
轻量级分析并不是邪恶的 TelemetryDeck 是一项新服务，可在用户使用您的应用程序时提供即时、准确的分析数据，帮助应用程序和 Web 开发人员改进他们的产品。最棒的是：一切都是匿名的，因此您的用户数据保持私密！
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA 是一个基于云的 SaaS 平台，可帮助全球制造商减少过剩库存、防止严重短缺并建立运营指挥。该平台以工厂为中心，弥合了复杂的供应链和库存运营及其过时的、劳动密集型的报告、分析和库存决策方法之间的差距。该软件可与任何 ERP 系统集成，并规范不同 ERP、规划工具和其他供应链执行工具中的数据。建立跨公司可见性后，该平台使用人工智能提供规范性和优先级的见解，采购团队可以利用这些见解自信地优化库存、推动可持续的供应链效率、减少营运资本并释放新的业务增长。
CasterStats
casterstats.com
CasterStats 是一个支持多种内容交付源的解决方案，包括：HTTP 实时流媒体 (HLS)、HTTP 上的动态自适应流媒体 (DASH)； Wowza 媒体服务器；冰铸； SHOUTcast； Windows 媒体服务器；闪存媒体服务器（FMS）；波动；螺旋;快速时间；红5； v砖； Darwing Streaming Server 以及更多通过通用数据源读取器。
Breinify
home.breinify.ai
人工智能驱动的个性化引擎可自动化和扩展电子商务、零售和消费品的全渠道消费者参与。点击了解更多。
Polinode
polinode.com
Polinode 允许您导入、收集和分析网络数据。通过 Polinode Networks，您可以将任何网络数据上传到 Polinode 云，您可以在其中与其交互、可视化并分析它。
Evocon
evocon.com
Evocon 是一种基于云的生产监控解决方案，可帮助制造企业管理和提高生产效率。 Evocon 对生产机器中的数据收集进行自动化和数字化。然后，我们将收集到的数据传输到云端，以便制造商可以现场或远程实时访问。最后，通过以直观的方式可视化数据，我们使其具有可操作性。这使得制造商能够跟踪停机时间、降低成本并优化生产设备的使用。它还为他们提供了一个明智决策的平台——在哪里投资以及哪些领域最需要关注。通过提供透明度，我们帮助企业根据其数据找到前进的道路。超过 10 年的生产监控经验 用于 50 多个国家 覆盖 14 个不同行业 提供 18 种语言
Enquire.ai
enquire.ai
通过我们获得专利的人工智能、数据科学和人类智能的融合，比任何其他专家网络更快地提供上下文和分析。
CloudOpty
cloudopty.com
CloudOpty 提供 CloudScore 来对您的云平台进行端到端优化，以帮助您节省成本、提高性能、提高安全性并保持合规性。
Astrato
astrato.io
Astrato 提供针对云重新设计的 BI。对于繁忙的数据团队来说，Atrato 是 Looker 和 Tableau 的现代替代方案，它提供了一种云原生的单一平台体验，可以在 Snowflake、Dremio 或 Google BigQuery 数据云中实时查询数据，而无需任何数据移动。
A2MAC1
a2mac1.com
汽车制造数据治理平台 - 现已向新行业开放。 A2MAC1 成立于 25 年前，为世界上最大的 OEM（汽车制造商）和 OES（汽车零部件制造商）提供服务。该公司从拆解汽车并进行基准测试开始。然后，它会聚合和整合数据/结果，并将 SaaS 平台的所有内容放在网上。这样，其他 OEM 和 OES 就可以访问这些数据（在本例中为竞争情报），然后使用它来制造更好的汽车/汽车零部件。该平台还被众多原材料供应商使用，他们可以了解有关汽车制造方式以及潜在 OEM 和 OES 的一切信息。产品很复杂，目标受众也很复杂。经过 25 年的完善和改进，该公司现已拥有 600 名员工，并且逐月实现产品组合多元化。截...
Rampfy
rampfy.com
Rampfy 使跟踪 KPI 变得简单快捷。只需点击几下，您就可以将所有系统与 Rampfy 应用程序集成，并开始查看有关整个业务运营的信息。借助 Rampfy，您可以： - 查看所有系统的集成数据 - 接收有关您运营的主动警报 - 快速查看最关键的 KPI - 为您的公司或团队创建排名 - 执行强大的比较分析 这就是 Rampfy 成为最受欢迎的业务分析应用程序的原因拉丁美洲超过 500 家公司。
Nomad Data
nomad-data.com
NoMad Data 开发了一个数据管理平台，帮助企业做出更好的决策。 Nomad 的目标是创建一个想法市场，并允许数据专家（数据提供商本身）将想法与其数据相匹配。我们的目标是帮助提供商发现其数据的新用例，并帮助他们找到有明确需求的潜在客户。
Hashboard
hashboard.com
Hashboard 是一款商业智能 (BI) 产品，专为数据工程师打造最好的工作并轻松地将数据热爱传播到整个组织（甚至是非技术人员！）定义数据仓库的指标并让您的整个团队搜索、探索并找到推动您业务发展的见解。我们的目标是简化：我们的界面、您与数据交互的方式以及您的组织如何看待数据。我们的目标是通过简化探索并允许您以一致、高质量和美观的方式发布数据，帮助您的组织重新爱上数据。我们认为数据本身就是一种产品。数据人员也是产品人员。在这里阅读我们的完整方法：https://hashboard.com/approach 或在这里尝试我们的交互式演示：https://demo.hashboard.com/a...
Data Impact
dataimpact.io
CPG 品牌的数字商务加速器在当今复杂、快速发展的环境中，需要可靠且可操作的洞察力才能赢得在线胜利。在 Data Impact，我们的解决方案不仅仅是简单的监控，还为电子商务团队配备了可以日常应用的多种杠杆。我们的平台在全渠道零售商、纯玩家、B2B 和亚马逊的整个购物渠道中提供强大的信息。我们是基于位置的数字货架分析的唯一提供商。我们每天跟踪 40 个国家/地区的 60,000 多家在线商店。我们独特的、可扩展的数据由人工智能驱动，提供宝贵的商业智能，通过增加增长最快的渠道的销售额和市场份额，将全渠道的复杂性转化为您的优势。
Data Blaze
datablaze.com
Datablaze 可以帮助您通过蜂窝物联网连接无线连接您的企业，并通过专有的设备管理软件优化您的成本。
ActionableAgile
actionableagile.com
一组图表和模拟，与您选择的工作管理工具中的数据相连接，帮助您改进流程、变得可预测，并立即提供准确的预测。您的流程就是我们的业务，您的数据安全是第一要务。
Soley
soley.io
Soley 是产品组合和价值链数字导航的先驱。 Soley 为在时间压力和巨大复杂性下工作的行业决策者提供支持。通过使用 Soley，公司可以优化其产品组合、提高弹性，从而降低成本。它使您能够发现和管理内部风险和潜力，以及外部影响对您公司的影响。因此，可以避免由于未管理的复杂性而造成的损害，并且您的公司能够更快地适应市场变化。
Nuant
nuant.com
Nuant 是一个为专业人士量身定制的投资组合和风险管理平台，用于监控和评估其数字资产的风险。借助 Nuant，体验轻松的数字资产统一监控、卓越的风险管理和强大的模拟引擎。 - 统一监控您的数字资产：Nuant 投资组合管理系统可无缝监控您的数字资产，将便利性与效率融为一体。它有助于在一个统一的界面中全面跟踪您的交易账户、钱包和头寸。它迎合广泛的资产类别，包括现货、衍生品、DeFi、公共和私募股权、SAFT 和 SAFE，集成了跨 DeFi、CeFi 和 TradFi 的连接层。这涵盖了交易所、区块链、协议、托管人、银行和经纪商，可以轻松地将您的所有持仓和头寸聚合到一个简化的系统中。 - 卓越...
Intelligize
intelligize.com
先进的分析工具提供深入的见解，帮助您清楚地识别市场标准、基准同行披露和协议、跟踪 SEC 评论信和趋势等等
EmailAnalytics
emailanalytics.com
Gmail 和 Outlook 的首要电子邮件分析工具。衡量您团队的电子邮件响应时间 - 无需安装软件，无需培训。
Beehive AI
beehive.ai
只有 Beehive AI 将定制的生成式 AI 与定量分析相结合，因此研究和洞察领导者可以超越文本摘要和孤立的数据，为业务利益相关者生成可靠、可操作的答案。凭借经过人类专家验证的定制自学语言模型和内置统计分析，Beehive AI 可以帮助组织利用人工智能的力量来提供见解，同时消除手动编码、数据幻觉和浪费的研究。 Beehive AI 从组织中运行的任何洞察程序中获取数据，打破数据集之间的孤岛，以创建统一的分析体验并解锁更完整的跨数据集洞察。与需要手动设置和维护的传统 ML/NLP 工具或依赖通用 LLM 并产生不可靠结果的新生成式 AI 创新不同，Beehive AI 使用专门为您的组织设...
Troopr Reports
troopr.ai
Troopr Reports 使用户能够使用 Slack 通道私下讨论 Jira 报告并采取行动。 Troopr Reports 拥有 20 多个预先设计的报告模板，包括 Jira 燃尽图和速度图，使得在 Slack 中配置和设置 Jira 报告变得简单。此外，用户可以利用 Jira 帐户中的数据从头开始创建自定义报告。他们可以选择折线图、条形图和饼图来开发个性化的图表报告。
Podder
podderapp.com
Podder 是一个独立且由人工智能驱动的播客洞察平台，专注于将数据“转化”为可操作的业务洞察。 Podder 在智能算法的帮助下结合第一方、第二方和第三方数据。这使得 Podder 能够提供有关整个行业播客受众的最深入的见解。
Wink Reports
winkreports.com
唯一易于使用的软件，无需成为数据专家即可构建最复杂的报告。获取重要报告，帮助您了解业务内部情况。从您最喜欢的云业务软件构建报告（是的，甚至是*那个*报告），并在您需要时自动生成。连接到您最喜欢的云应用程序，包括 Xero、ServiceM8、Unleashed、Vend 和 SimPRO，然后在需要时设计、运行和共享您的报告。
Sourcetable
sourcetable.com
Sourcetable 是一个电子表格，用于同步业务应用程序和数据库中的数据。它非常适合数据分析、自动报告以及创建实时更新的图表和仪表板。
Excelkits
excelkits.com
通过交互式表单将电子表格转变为沉浸式内容，以获得个性化结果。在几秒钟内添加预制模板或开始免费定制您自己的模板。响应迅速且快速 - 这个易于使用的块将帮助您增加流量并提高转化率。
Rguroo
rguroo.com
Rguroo 的开发是出于对软件的需求，该软件可以帮助教师教授统计概念并减少学生花在日常计算上的时间。 Rguroo的设计特别关注美国统计协会统计教育评估和教学指南（GAISE）大学报告中的技术建议
ClearQuery
clearquery.io
ClearQuery 是一款全套数据分析平台，其设计的主要目标是让每个人都能轻松进行分析。 ClearQuery 使每个用户都能够在摄取时获得自动见解，从而消除了技术障碍。借助仪表板和洞察画布，您可以一目了然地了解数据，轻松探索跨数据集的关系，用简单的英语提出问题并获得答案，而无需了解任何查询语言。 ClearQuery 是一个面向人类的数据分析解决方案。
Athenic AI
athenic.com
Athenic AI 是一个由 AI 提供支持的分析平台，可让您使用自然语言问题来分析数据。 Athenic AI 连接到存储在数据库、数据仓库或 CRM 或 ERP 平台等应用程序中的数据，无需 SQL 知识或业务分析师即可回答您的问题。
Datafiniti
datafiniti.co
Datafiniti 是一种数据即服务 (DaaS) 解决方案，利用专有技术自动执行数据提取过程，并将网页转换为跨业务、人员、产品和财产数据库的干净、可管理、结构化的数据集。我们的 RESTful API 和客户门户将实时查询转换为即时可用的数据。深入了解您需要的确切信息，在方便时下载数据集，并将结果与您的代码无缝集成。我们的客户和用户几乎遍及各个行业和各种规模；从初创公司到中小企业，一直到财富 500 强公司，他们都使用我们的数据来支持下一代应用程序和分析。
Sprinkle Data
sprinkledata.com
SunnyReports 是一款 AdWords 报告工具。它可以帮助您在几秒钟内创建 AdWords 自定义报告。我们用户的主要反馈是“简单且有用”。即使我们每周都会添加功能，我们也会尽力以最简单的方式维护我们的工具。发展是由我们的用户驱动的。 SunnyReports 专为网络代理机构和 AdWords 活动经理打造，他们正在寻找一种简单的工具，可以在几秒钟内为客户创建精美的自定义 AdWords 报告。但是想要轻松跟踪其指标的电子商务人员也可以使用我们的工具。
Megalytic
megalytic.com
Megalytic 被数字机构、营销人员和企业主用来提供更快、更有洞察力和更好看的分析报告。
PushMetrics
pushmetrics.io
PushMetrics 是一种报告分发解决方案，可让您完全控制和灵活地向您的团队和客户提供数据驱动的见解和消息。
Landline Remover
landlineremover.com
不要浪费时间和金钱尝试给固定电话发短信。将任意大小的列表上传到固定电话删除器，然后立即找出哪些电话号码是移动电话号码，哪些是固定电话号码！
Mokkup.ai
mokkup.ai
Mokkup.ai 是一款简化仪表板设计流程的产品。我们的工具可帮助用户在使用 Power BI、Tableau 或其他数据可视化工具构建之前创建仪表板线框。 Mokkup.ai 的开发考虑到了对 BI 仪表板线框图工具的过度需求，该工具专门用于业务团队和开发人员之间的有效视觉通信。使用此工具，无需任何专业知识，即可在几分钟内创建令人惊叹的仪表板线框。 mokkup 的独特功能包括： 1. 跨各个行业领域的 100 多个预构建模板 2. 通过简单的拖放功能可自定义图表和视觉效果 3. 丰富的主题和调色板选择 4. 在可视化工具中实时预览仪表板 - Tableau/PowerBI 5. 能够在博...
Grytics for Communities
grytics.com
1339 成立于 2014 年，是一家将 Grytics 套件商业化的完整 SaaS 编辑器： 用于企业协作和内部通信平台的数据分析软件，例如 Meta 的 Workplace、Microsoft Teams、Viva Engage 和 Facebook Groups。 我们的使命是帮助所有垂直行业的各种规模的组织实施员工沟通和参与策略。我们将企业协作、沟通和人力资源数据放在一个仪表板中，以衡量员工情绪、协作网络的使用情况和活动，并为工作场所社区中的内部影响者/大使提供支持。 Grytics 受到雪佛龙、百威英博、Discovery、WWF、Superdry 等国际知名组织的信任和使用...
Eppo
geteppo.com
Eppo 运行值得信赖的数据仓库本机 A/B 测试。世界一流的统计严谨性、特征管理和实验报告 - 全部集中在一个工具中。
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 正在改变媒体广播中的营销归因，利用人工智能技术为所有广播格式的广告提供近乎实时的绩效指标，包括预定和未预定的广告（实时阅读、有机提及促销）。 Veritone Attribute 利用广播广告的数据，并将其与广告商的网站分析相关联。借助 Attribute，媒体广播公司可以展示其广播活动的数字价值，从而提高广告商满意度并扩大收入。快速洞察 — 近乎实时地收集和查看丰富、可靠的营销活动数据 灵活的设置 — 可针对每个客户、广告商和营销活动进行定制 高度可视化 — 仪表板提供简单、可共享的归因数据可视化 了解更多信息，请访问 https://www.verit...
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making 是一套在线工具和流程，可帮助个人和团体进行决策、确定优先级、物有所值分析以及了解利益相关者的偏好。 1000minds 基于 PAPRIKA 算法，用于多标准决策 (MCDM) 和联合分析（或选择建模）。我们的联合调查使您能够与任意数量的参与者（可能是 1000 个）一起运行联合分析（选择建模或离散选择实验）！发现人们在做出涉及权衡的选择时最重要的事情。 * 利益相关者遵循哪些标准，例如公民在做决定时会考虑什么？ * 新产品设计的哪些属性对消费者来说最重要？ * 它们的权重（部分效用）是多少，代表它们的相对重要性？ 1000minds 因其科...