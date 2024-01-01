Amira Learning 开发了首款智能阅读助手，可以在学生大声朗读时聆听他们的声音，评估掌握情况，并提供个性化辅导以加速阅读掌握。 该公司由来自 Pearson、IBM、ACT 和 Renaissance 的前工程师和高管团队创立，并以卡内基梅隆大学 20 年的研究为基础。 Amira Learning 的使命是通过为儿童创造个性化且引人入胜的阅读体验，帮助缩小美国 4300 万人的读写能力差距。该公司总部位于旧金山，已从 Owl Ventures、Authentic Ventures、Vertical Venture Partners、Houghton Mifflin Harcourt、Outcomes Collective、Google Assistant Fund、Amazon Alexa Fund、ReThink Education 和 GSV AcceleraTE 等投资者那里筹集了超过 4000 万美元。目前，它已被超过 2,500 所学校使用，覆盖美国和全球近 100 万学生。

网站： amiralearning.com

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