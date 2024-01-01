American Chemical Society

美国化学会是一个经国会特许的独立会员组织，代表化学科学所有学位级别和所有领域的专业人士。 ACS 拥有超过 150,000 名会员，是世界上最大的科学学会，也是世界领先的权威科学信息来源之一。 ACS 是一家非营利组织，处于不断发展的化学企业的最前沿，也是全球化学家、化学工程师和相关专业人士的首要专业家园。 ACS 充满活力且富有远见，致力于“通过化学的变革力量改善所有人的生活”。 这一愿景由 ACS 董事会在与会员进行广泛协商后制定并通过，完全补充了 ACS 的使命宣言，即“推动更广泛的化学事业及其从业者，造福地球及其所有人民。”这两个声明共同代表了我们存在的最终理由，并为我们的努力提供了战略框架。 ACS 出版大量科学期刊和数据库，召开重大研究会议，并提供化学方面的教育、科学政策和职业计划。我们每年还为石油及相关领域的研究提供超过 2200 万美元的资助。我们还在教育政策制定者和公众并与他们沟通化学在我们生活中的重要性方面发挥领导作用。

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